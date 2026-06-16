Công ty Thiên Quý được chỉ định thi công gói thầu giao thông 1,42 tỷ tại Thiện Hưng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác quản lý đầu tư công và kiện toàn hạ tầng giao thông nông thôn tại cấp cơ sở đang được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân theo đúng các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2026. Trong đó, dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn ấp 2, ấp 3, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai đã chính thức xác lập phương án lựa chọn nhà thầu đối với công trình xây lắp chính thức.

Quyết định số 1081/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng ký vào ngày 04/06/2026 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án với tổng mức kinh phí được xác định là 1,7 tỷ đồng. Nguồn vốn tổ chức thực hiện được trích từ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của xã Thiện Hưng, căn cứ theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 29/03/2026. Trong tổng cơ cấu dự toán, hạng mục chi phí thi công xây dựng chiếm tỷ trọng cốt lõi với giá trị chi tiết được duyệt là 1,436 tỷ đồng.

Quy trình phê duyệt dự án và áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn

Để cụ thể hóa tiến trình đầu tư, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp (TTDVTH) xã Thiện Hưng đã ký Quyết định số 153/QĐ-TTDVTH ngày 05/06/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình. Căn cứ vào quy mô tính chất vốn ngân sách công và các tiêu chí kỹ thuật hạ tầng đường giao thông nông thôn, chủ đầu tư đã quyết định lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn, hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian tổ chức triển khai trong vòng 10 ngày thuộc Quý II năm 2026. Mục tiêu đặt ra là tối ưu hóa thời gian chuẩn bị thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ khởi công công trình để kịp bàn giao theo tổng tiến độ thực hiện dự án được ấn định là 210 ngày.

Chỉ sau 3 ngày chuẩn bị và thực hiện thương thảo trực tiếp, ngày 08/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng đã ký Quyết định số 154/QĐ-TTDVTH chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị được chỉ định đảm nhiệm công tác thi công là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Quý. Giá trúng thầu chính thức được ghi nhận tại quyết định phê duyệt là 1,420 tỷ đồng. So với giá gói thầu là 1,436 tỷ đồng, giá trị tiết kiệm tuyệt đối mà ngân sách thu về sau quy trình thương thảo hợp đồng đạt 16.443.704 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm kinh tế xấp xỉ 1,14%.

Quyết định số 154/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Phân tích hồ sơ năng lực của doanh nghiệp địa phương

Xét dưới góc độ dữ liệu thầu, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Quý (Mã số thuế 3801244532) có trụ sở chính đăng ký tại số 339, đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 12, khu phố Thanh Bình, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai sở hữu một hồ sơ năng lực tương đối đồng bộ tại địa bàn hoạt động. Được thành lập vào ngày 18/01/2021, đơn vị này dưới sự điều hành của Giám đốc Nguyễn Ngọc Quý.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 78 gói thầu xây lắp công và ghi nhận kết quả trúng thầu toàn bộ 78 gói thầu. Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối đạt 100% với tổng giá trị trúng thầu tích lũy ghi nhận đạt 29,997 tỷ đồng. Địa bàn vận hành thi công của đơn vị tập trung với mật độ cao tại TP Đồng Nai khi ghi nhận đến 69 gói thầu từng triển khai thành công tại đây.

Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu

Phân tích sâu về bản chất của hoạt động chỉ định thầu cấp cơ sở, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định "việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá trị nằm trong phạm vi luật định là giải pháp kỹ thuật cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, cắt giảm các bước thủ tục hành chính kéo dài đối với các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh xã hội. Kết quả thương thảo đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,14% là chỉ số phù hợp với đặc thù riêng của phương thức chỉ định thầu một nhà thầu, phản ánh đúng diễn biến thực tế của quy trình thương thảo trực tiếp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp tại địa phương". Điều này bảo đảm dự án được khởi công đúng thời điểm, tránh tình trạng ứ đọng vốn hoặc kéo dài thủ tục đấu thầu rộng rãi không cần thiết đối với các dự án dưới hạn mức.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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