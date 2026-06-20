Gói thầu sửa Chợ Minh Hưng: Việt Thắng trúng thầu nhờ bỏ giá thấp hơn đối thủ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 10/06/2026, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Minh Hưng, TP Đồng Nai đã đặt bút ký Quyết định số 39/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng. Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Chợ Minh Hưng, một công trình hạ tầng dân sinh quan trọng tại địa phương.

Hồ sơ pháp lý thể hiện gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với mã số kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2600145200 và số thông báo mời thầu IB2600243758-00. Giá dự toán của gói thầu được xác định ở mức 9.522.385.119 đồng. Sau quá trình mở thầu và chấm điểm hồ sơ đề xuất, Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng đã được lựa chọn trúng thầu với giá là 9.480.000.000 đồng.

Đối chiếu giữa giá dự toán ban đầu và giá trúng thầu thực tế, biên độ cắt giảm chi phí cho ngân sách nhà nước đạt 42.385.119 đồng. Tỷ lệ giảm giá này tương đương khoảng 0,45%. Hợp đồng được ký kết dưới dạng trọn gói, thời gian triển khai thi công xây dựng công trình là 180 ngày.

Quyết định số 39/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Chợ Minh Hưng. (Nguồn MSC)

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 26/BCĐG-ST do Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Sơn Tây thực hiện cho thấy, cuộc thầu này ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của 2 doanh nghiệp. Bên cạnh đơn vị trúng thầu, Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Hoàng Minh cũng nộp hồ sơ tham gia. Đáng chú ý, cả 2 nhà thầu đều vượt qua toàn bộ các bước sát hạch nghiêm ngặt về tính hợp lệ, năng lực hành chính, kinh nghiệm thực tế và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

Tại bước so sánh giá theo phương pháp giá thấp nhất, Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng giành vị thế xếp hạng thứ nhất khi đưa ra mức giá thấp hơn đối thủ khoảng 23.350.001 đồng, từ đó được đề nghị trúng thầu. Tuy nhiên, việc cả hai nhà thầu đều vượt qua vòng kỹ thuật nhưng mức giá chào thầu cuối cùng lại bám rất sát nút giá trần của chủ đầu tư khiến biên độ giảm giá cho ngân sách nhà nước co hẹp lại ở mức khiêm tốn.

Tìm hiểu sâu về năng lực của đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng có mã số doanh nghiệp là 3800417951. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại khu phố Phú Thanh, phường Bình Phước, TP Đồng Nai và đã có lịch sử hoạt động liên tục từ đầu năm 2010 đến nay. Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này sở hữu một bề dày thành tích đấu thầu với việc tham gia tổng cộng 40 gói thầu, trong đó trúng tới 29 gói, chỉ trượt 9 gói và có 2 gói chưa công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt khoảng 408.642.338.623 đồng.

Phân tích dưới góc độ quản lý kinh tế và hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định, đối với các gói thầu xây lắp quy mô hơn 9 tỷ đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của chính quyền địa phương, hiện tượng tỷ lệ giảm giá nhỏ giọt dưới 1% diễn ra khá phổ biến. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và văn bản hướng dẫn mới nhất là Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đặt mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và tăng cường tính cạnh tranh lên hàng đầu. Khi một gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng biên độ tiết kiệm chỉ đạt 0,45%, điều này đặt ra bài toán về tính thực chất của khâu khảo sát giá thị trường khi lập dự toán cũng như trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư trong việc kiểm soát dòng vốn công.

Trước đó, các khâu thủ tục pháp lý cấu thành nên dự án này đã được thực hiện tuần tự qua nhiều văn bản. Cụ thể, ngày 09/05/2026, Chủ tịch UBND phường Minh Hưng đã ký Quyết định số 1000/QĐ-UBND để phê duyệt dự án Nâng cấp, sửa chữa Chợ Minh Hưng. Tiếp đó, các quyết định mang tính bản lề như Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 32/QĐ-TTDVTH ngày 20/05/2026 và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 35/QĐ-TTDVTH ngày 27/05/2026 đều do Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Minh Hưng ký phê duyệt. Việc hoàn thiện toàn bộ hệ thống văn bản từ giai đoạn chuẩn bị đến khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy quy trình hành chính đã được tuân thủ, song kết quả kinh tế đạt được vẫn là số liệu cần được phân tích đa chiều.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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