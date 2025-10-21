Gói thầu Sở Xây dựng Cần Thơ: Tiết kiệm 18%, lộ diện nhà thầu "quen"

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát vừa trúng gói thầu 3 tỷ đồng tại Sở Xây dựng Cần Thơ với tỷ lệ tiết kiệm 18,07%, vượt qua "đối thủ truyền kiếp" là Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được ban hành với mục tiêu cốt lõi là tăng cường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao thường được xem là tín hiệu tích cực của việc đấu thầu cạnh tranh.

Ghi nhận tại Cần Thơ, một gói thầu do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư vừa ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm đáng kể, lên đến 18,07%.

Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 551 triệu đồng

Ngày 07/10/2025, ông Mai Văn Tân – Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ – đã ký Quyết định số 342/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí điều tiết đảm bảo ATGT)". Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa mặt Đường tỉnh 920B, Đường tỉnh 922 và Kiểm định cầu Rạch Chôm trên Đường tỉnh 920.

Nguồn: MSC

Gói thầu này (Mã TBMT: IB2500329687-00) sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố (từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2025). Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Sở Tài chính thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-STC ngày 27/6/2025, do Giám đốc Lê Thanh Lâm ký. Giá gói thầu được duyệt là 3.051.251.234 đồng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát (MST 1800738824), với giá trúng thầu 2.499.881.426 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu thấp hơn 551.369.808 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 18,07%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm rất tốt, thể hiện tính hiệu quả trong công tác lựa chọn nhà thầu. Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng rất ngắn, chỉ 20 ngày.

Ba nhà thầu tham dự đều "đạt" kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 282-BC/2025/CA ngày 19/9/2025 của đơn vị tư vấn đấu thầu (Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An), gói thầu có 3 nhà thầu tham dự.

Điều đáng chú ý là cả 3 nhà thầu, bao gồm: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát, Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu (mst 2000379127) và Công ty TNHH Xây lắp Linh Cường (MST 1801455265), đều được tổ chuyên gia đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ, "Đạt" về năng lực và kinh nghiệm, và "Đạt" về kỹ thuật.

Việc cả ba nhà thầu đều vượt qua các vòng đánh giá năng lực và kỹ thuật cho thấy chất lượng HSDT của các bên khá đồng đều. Kết quả thắng thầu được quyết định bằng giá.

Trong Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT, Công ty Trường Phát xếp hạng 1 với giá 2.499.881.426 đồng. Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu xếp hạng 2 với giá (sau giảm giá) là 2.672.561.480 đồng. Công ty TNHH Xây lắp Linh Cường xếp hạng 3 với giá 3.019.900.000 đồng.

Hai nhà thầu không trúng thầu vì lý do "Nhà thầu xếp hạng thứ 2 về giá" và "Nhà thầu xếp hạng thứ 3 về giá".

Nhà thầu trúng thầu: Tỷ lệ trượt chiếm đa số năm 2025

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát, có địa chỉ tại Cần Thơ, do ông Phan Thành Sang làm Giám đốc. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2008.

Một điểm đáng lưu ý là nhà thầu trúng thầu (Trường Phát) và nhà thầu xếp hạng 2 (Phúc Hậu) có thể xem là những "đối thủ truyền kiếp". Dữ liệu thống kê cho thấy hai doanh nghiệp này đã từng đối đầu nhau trong 22 gói thầu. Trong đó, Công ty Trường Phát thắng 8 lần, Công ty Phúc Hậu thắng 2 lần. Gói thầu tại Sở Xây dựng Cần Thơ lần này là một chiến thắng nữa của Công ty Trường Phát trước đối thủ quen thuộc.

Mặc dù vừa trúng gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng, nhưng bức tranh tổng thể về hoạt động đấu thầu của Công ty Trường Phát trong năm 2025 lại cho thấy một gam màu khác.

Theo dữ liệu tổng hợp (tính đến ngày 12/10/2025), trong năm 2025, Công ty Trường Phát đã tham gia 11 gói thầu, nhưng chỉ trúng 3 gói (bao gồm gói thầu vừa nêu tại Sở Xây dựng), 1 gói chưa có kết quả và trượt tới 7 gói. Tỷ lệ trượt thầu trong năm 2025 của doanh nghiệp này đang chiếm đa số, ở mức 63,6%.

Việc một nhà thầu có tỷ lệ trượt thầu cao trong năm nhưng lại trúng một gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm "đột biến" là một tín hiệu tích cực cho thấy sự cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cũng cho thấy Công ty Trường Phát có tần suất tham gia và trúng thầu cao tại một số bên mời thầu cụ thể.

Đơn cử, tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long, Công ty Trường Phát tham gia 10 gói thầu và đã trúng 6 gói (tỷ lệ trúng 60%). Hay tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị quận Ninh Kiều cũ, doanh nghiệp này tham gia 7 gói và trúng 5 gói (tỷ lệ trúng 71,4%).

Sự tương phản giữa tỷ lệ trượt thầu nói chung và tỷ lệ trúng thầu tập trung tại một vài đơn vị mời thầu đặt ra vấn đề cần quan sát thêm về tính khách quan, minh bạch và hiệu quả thực sự của các gói thầu mà doanh nghiệp này tham dự.