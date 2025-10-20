Hà Nội

Bạn đọc

Đồng Tháp: Gói thầu 17 tỷ chỉ 1 nhà thầu tham gia, tiết kiệm ngân sách 0,15%

Một gói thầu xây dựng hơn 17 tỷ đồng tại Đồng Tháp chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu, mức tiết kiệm ngân sách rất chỉ 0,15%.

Hữu Thông

Ngày 15/10/2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Quản lý Dự án) đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-BQLDADDCN do Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Phương ký, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn.

Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất trong dự án, sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh, được triển khai theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ một nhà thầu tham dự

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 133/QĐ-BQLDADDCN ngày 04/10/2025, gói thầu số 1 được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Giá gói thầu được duyệt là 17,666 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 70 ngày.

Tuy nhiên, biên bản mở thầu ngày 13/10/2025 (mã TBMT IB2500437395) cho thấy chỉ có một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ – Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa.

Nhà thầu này chào giá 17,640 tỷ đồng, gần như không có mức giảm giá so với giá gói thầu được duyệt.

Việc chỉ có một nhà thầu tham dự khiến tính cạnh tranh của cuộc thầu bị thu hẹp đáng kể, trong khi đây là hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng – vốn được kỳ vọng tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và minh bạch.

Đánh giá hồ sơ và yêu cầu làm rõ kỹ thuật

Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu do Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Minh Anh thực hiện, theo Báo cáo đánh giá số 33/BCĐG-MA ngày 15/10/2025.

Báo cáo khẳng định nhà thầu Bách Khoa đáp ứng các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã phải yêu cầu nhà thầu làm rõ và bổ sung nhiều nội dung trong hồ sơ kỹ thuật, gồm:

  • Danh mục và chủng loại xe máy, thiết bị thi công;
  • Bảng thông số kỹ thuật, catalogue cho các thiết bị chính như nệm, máy bơm phòng cháy chữa cháy, bơm định lượng, màng lọc MBR và hệ thống thổi khí xử lý nước thải…
  • Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ cho thấy hồ sơ dự thầu ban đầu chưa hoàn thiện, nhưng sau khi nhà thầu cung cấp thêm tài liệu, tổ chuyên gia xác nhận đạt yêu cầu kỹ thuật.
  • Tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,15%

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đã phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa trúng thầu, với giá trúng thầu 17,640 tỷ đồng.

kq-2.png
Một phần quyết định số 148/QĐ-BQLDADDCN của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp do Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Phương ký ban hành.

So sánh với giá gói thầu 17,666 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Đồng Tháp chỉ tiết kiệm được 26,099 triệu đồng, tương đương 0,15% giá trị gói thầu.

Bình luận về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng:

“Về mặt hình thức, việc chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm Luật Đấu thầu 2023, miễn hồ sơ mời thầu và quá trình tổ chức được công khai đúng quy định. Tuy nhiên, khi tỉ lệ tiết kiệm chỉ 0,15% ở gói thầu hơn 17 tỷ đồng, cơ quan mời thầu nên xem xét lại cách xây dựng hồ sơ mời thầu – liệu có đặt ra tiêu chí kỹ thuật hoặc năng lực quá chặt khiến các nhà thầu khác không đủ điều kiện tham dự ?”

Ông Lập cũng nhấn mạnh: “Luật Đấu thầu mới đặt trọng tâm vào cạnh tranh thực chất và hiệu quả sử dụng vốn công. Cơ quan chủ đầu tư cần chứng minh được rằng gói thầu vẫn bảo đảm ‘giá hợp lý’ và ‘hiệu quả đầu tư’, chứ không chỉ dừng ở tính hợp lệ của hồ sơ.”

Sau khi phê duyệt kết quả, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nguyễn Thị Thanh Phương đã giao Phòng Kỹ thuật – Thẩm định và Phòng Tài chính – Kế hoạch hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định.

Được biết, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa có địa chỉ tại phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, đơn vị hoạt động ngày 15/9/2005, do ông Huỳnh Công Minh là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 8/2014 đến nay, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa đã tham gia đã tham gia 118 gói thầu, trong đó trúng 100 gói, trượt 17 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh): 903,612 tỷ đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 889,795 tỷ đồng, còn lại 13,817 tỷ đồng là trúng thầu với vai trò liên danh).

Đáng chú ý, từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa đã trúng 10 gói thầu, tập trung chủ yếu ở tại Đồng Tháp, với tổng giá trị trúng thầu 111,592 tỷ đồng...

