Gói thầu hơn 7,3 tỷ ở Bình Phước: Đấu thầu rộng rãi sao vắng bóng cạnh tranh?

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Phước vừa phê duyệt kết quả gói thầu hơn 7,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, cuộc thầu rộng rãi này chỉ có duy nhất một đơn vị tham dự.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/06/2026, Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Phước, TP Đồng Nai đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 81/QĐ-PVHXH. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ xây dựng Phúc Thành.

Gói thầu được phê duyệt là "Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo công năng các trụ sở UBND phường Tân Phú cũ thành công trình giáo dục (giáo dục mầm non Hoa Cúc). Dự án này trước đó đã được Chủ tịch UBND phường Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 06/05/2026. Tiếp đó, ngày 14/05/2026, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Phước ban hành Quyết định số 58/QĐ-PVHXH phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu được xác định là 7.370.820.561 đồng.

Hiệu quả kinh tế từ một gói thầu "độc diễn"

Theo biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 12/06/2026, gói thầu số IB2600233017 áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dù là đấu thầu rộng rãi nhưng đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ tham gia từ Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ xây dựng Phúc Thành với giá dự thầu sau giảm giá là 7.209.833.734 đồng.

Đến ngày 16/06/2026, Quyết định số 81/QĐ-PVHXH chính thức phê duyệt giá trúng thầu cho doanh nghiệp này là 7.209.833.000 đồng. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 160.987.561 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,18%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 81/QĐ-PVHXH. (Nguồn MSC)

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến đầu năm 2026, Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ xây dựng Phúc Thành (mã số thuế 3801197120), có địa chỉ trụ sở tại Khu Phố Phú Tân, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai là một cái tên khá quen thuộc trong hoạt động đấu thầu tại địa phương. Doanh nghiệp này từng tham gia tổng cộng 45 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu rất cao với 33 gói trúng, 10 gói trượt và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu độc lập của đơn vị này ghi nhận đạt khoảng 27.823.380.080 đồng, phần giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt khoảng 92.322.172.973 đồng.

Đặc biệt, tại gói thầu này, đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu E-Bidding. Lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ xây dựng Phúc Thành từng tham gia 5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu E-Bidding làm bên mời thầu, trong đó trúng 4 gói và trượt 1 gói.

Góc nhìn từ các chuyên gia pháp lý

Phân tích về hiện trạng các gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia, Luật sư Nguyễn Văn Lập, thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn hiện hành không cấm việc phê duyệt kết quả khi gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu đáp ứng kỹ thuật và tài chính. Tuy nhiên, bối cảnh một nhà thầu "độc diễn" thường đi kèm với tỷ lệ giảm giá sâu không cao, làm giảm đi tính cạnh tranh tối ưu vốn là bản chất của đấu thầu rộng rãi.

Dưới góc độ hiệu quả kinh tế đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính đều nhấn mạnh việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, tăng cường các giải pháp để thu hút nhiều nhà thầu tham gia nhằm tối ưu hóa dòng vốn ngân sách. Đối với các gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 3%, các chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng khâu lập hồ sơ mời thầu để bảo đảm không tồn tại các tiêu chí mang tính định hướng hoặc hạn chế nhà thầu.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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