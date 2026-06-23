Xây dựng Kim Phú Thịnh trúng gói thầu xây lắp hơn 1,8 tỷ tại TP HCM

Nhà thầu Kim Phú Thịnh vừa được chỉ định thực hiện gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng tại phường Phước Thắng TP HCM, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 5%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tháng 5/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng TP HCM đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Đây là gói thầu quan trọng nằm trong khuôn khổ dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường mầm non trên địa bàn phường Phước Thắng. Dự án hướng tới mục tiêu khắc phục tình trạng xuống cấp, tăng tuổi thọ công trình và cải thiện môi trường học tập cho giáo viên, học sinh.

Tiết kiệm ngân sách từ quyết định hợp pháp

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-BQLDA được Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng Nguyễn Tiến Khoa ký ban hành ngày 27/05/2026, đơn vị được lựa chọn để thực hiện gói thầu này là Công ty TNHH Xây dựng Kim Phú Thịnh. Mức giá trúng thầu được phê duyệt là 1.853.787.545 đồng.

Nguồn: MSC

Thông qua quá trình thương thảo và áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được xấp xỉ 98 triệu đồng. Con số này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5%, thuộc nhóm tỷ lệ tiết kiệm tốt đối với các dự án xây lắp quy mô nhỏ ở cấp địa phương.

Theo hợp đồng trọn gói được ký kết, Công ty TNHH Xây dựng Kim Phú Thịnh sẽ có thời gian 03 tháng kể từ ngày khởi công để thực hiện toàn bộ khối lượng công việc, bao gồm việc sửa chữa, cải tạo, chống thấm và lắp đặt thiết bị cần thiết tại hệ thống các trường mầm non trên địa bàn phường Phước Thắng.

Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường mầm non trên địa bàn phường Phước Thắng có tổng mức đầu tư 2.315.276.000 đồng được UBND phường Phước Thắng phê duyệt theo Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 18/5/2026, giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Trên cơ sở đó ngày 25/5/2026 tại quyết định số 81/QĐ-BQLDA Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường mầm non trên địa bàn phường Phước Thắng

Hồ sơ năng lực của nhà thầu

Dữ liệu trích xuất từ Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc, Công ty TNHH Xây dựng Kim Phú Thịnh có trụ sở chính đăng ký tại số 855 E40 Bình Giã, Phường Rạch Dừa, TP HCM. Mã số thuế của doanh nghiệp là 3502278325, do Giám đốc Lê Trọng Hậu làm đại diện pháp luật. Lĩnh vực hoạt động cốt lõi của công ty tập trung vào xây lắp các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và cung cấp hàng hóa.

Trong suốt quá trình tham gia thị trường đấu thầu, Công ty TNHH Xây dựng Kim Phú Thịnh tính đến tháng 06/2026 đã tham gia khoảng 50 gói thầu khác nhau trên nhiều địa bàn. Kết quả thống kê cho thấy tỷ lệ thành công của doanh nghiệp này là rất đáng chú ý khi đã trúng 40 gói thầu, chỉ trượt 9 gói và có 1 gói bị hủy. Quy mô tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp đã trúng đạt 77.080.813.252 đồng. Phần lớn giá trị trúng thầu đến từ năng lực tự chủ của công ty, với tổng giá trị trúng thầu độc lập chiếm 65.377.857.201 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Việc Chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho dự án tại phường Phước Thắng đã thu hút sự quan tâm về tính hiệu quả của dòng vốn. Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định hiện hành, đây là một quyết định chuẩn xác, tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Nghị định hướng dẫn.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ pháp luật đã phân định rất rõ các hạn mức được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư có giá trị không quá 02 tỷ đồng, Chủ đầu tư hoàn toàn có quyền áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn để cắt giảm các thủ tục hành chính, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình, sớm đưa dự án vào phục vụ cộng đồng. Mức giá dự toán của gói thầu tại phường Phước Thắng là xấp xỉ 1,95 tỷ đồng, hoàn toàn nằm trong khung cho phép của Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đáng biểu dương là thay vì chỉ định thầu với mức giá sát nút dự toán, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng đã tiến hành quá trình thương thảo một cách nghiêm túc, tiết kiệm ngân sách khoảng 5%.

Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định việc kết hợp giữa tuân thủ luật định và tiết kiệm ngân sách là tiêu chuẩn cần được nhân rộng ở các dự án đầu tư công quy mô nhỏ cấp địa phương. Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương pháp luật sinh ra để tạo hành lang thông thoáng cho sự phát triển, nhất là với các dự án mang tính an sinh xã hội như sửa chữa trường học. Việc giao thầu cho một đơn vị đã có bề dày thi công 40 dự án như Công ty TNHH Xây dựng Kim Phú Thịnh vừa đảm bảo sự an tâm về mặt kỹ thuật, vừa phản ánh quá trình làm việc khách quan, có trách nhiệm của đội ngũ quản lý dự án.