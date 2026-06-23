Xây dựng Can Nam nhận gói thầu giao thông 1,2 tỷ đồng tại xã Liên Hương

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư công tại các chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong nửa đầu năm 2026 đang ghi nhận những tín hiệu chuyển biến tích cực về tính cạnh tranh và hiệu quả tiết kiệm ngân sách . Việc áp dụng triệt để hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo hành lang pháp lý mới đã mở đường cho nhiều nhà thầu xây lắp tham gia sòng phẳng, từng bước minh bạch hóa dòng vốn đầu tư công ngay từ cấp cơ sở .

Linh hoạt pháp lý trong quản lý vốn công

Bên cạnh các gói thầu đấu thầu rộng rãi có tỷ lệ giảm giá sâu, công tác quản lý vốn tại địa phương vẫn đảm bảo tính linh hoạt pháp lý khi xử lý các gói thầu quy mô nhỏ. Cụ thể, vào ngày 25/5/2026, ông Lê Hoàng Hồ, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Liên Hương đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-PKT về việc chỉ định thầu gói thầu số 05 thuộc dự án Đường giao thông D7.1 (tuyến Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài) trên địa bàn xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng cho Công ty TNHH Xây dựng Can Nam (Xây dựng Can Nam). Giá trị thực hiện của gói thầu xây lắp thi công này là 1.222.195.016 đồng, hoàn toàn nằm trong hạn mức cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn quy định tại Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Lê Hoàng Hồ, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Liên Hương chỉ định Công ty TNHH Xây dựng Can Nam thực hiện gói thầu xây lắp 1.222.195.016 đồng. (Nguồn: MSC)

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu một cách linh hoạt, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành đối với các công trình hạ tầng giao thông nông thôn quy mô nhỏ đang được xem là giải pháp tối ưu giúp chính quyền cơ sở nhanh chóng xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Năng lực nhà thầu

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Can Nam (Mã số thuế: 3401234567), trụ sở đăng ký kinh doanh tại địa bàn cũ thuộc tỉnh Bình Thuận, nay do sự điều chỉnh địa giới hành chính đã chính thức chuyển dịch về địa chỉ 286 Võ Thị Sáu, Xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng . Từ ngày 01/7/2025, theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Thuận đã được sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng .

Số liệu thống kê chưa đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lịch sử sở hữu tỷ lệ trúng thầu đáng kinh ngạc trong quá khứ khi giành chiến thắng khoảng 30 trên tổng số 36 gói thầu đã tham gia . Đáng chú ý, có tới khoảng 28 gói (bao gồm liên danh) trúng thầu của doanh nghiệp này tập trung duy nhất một đơn vị quản lý cũ trước thời điểm sáp nhập hành chính. Tại địa bàn "sân nhà" trước đó, tổng giá trị hợp đồng thực hiện đạt xấp xỉ 37,9 tỷ đồng nhưng tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán luôn neo ở mức khoảng 98,63%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm tiền cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các công trình cơ sở khoảng 2%.

Hiện, Xây dựng Can Nam đang đợi kết quả gói thầu thuộc công trình xây mới tuyến thoát nước và mặt đường bê tông do Văn phòng HĐND và UBND xã Tuy Phong làm chủ đầu tư, theo biên bản mở thầu ngày 10/6/2026, doanh nghiệp này đã chủ động đưa ra mức chào thầu thấp nhất 2 tỷ đồng, tạo ra khoảng cách cách biệt lớn trước ba đối thủ cạnh tranh vốn chào giá dự thầu dao động từ 2,13 tỷ đồng đến 2,25 tỷ đồng, với tỷ lệ tiết kiệm kỳ vọng cho địa phương đạt xấp xỉ 15% .

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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