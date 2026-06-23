Xã Hòa Khánh: Lộ diện nhà thầu trúng gói xây lắp Đường Hoàng Minh hơn 4,6 tỷ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác quản lý vốn đầu tư công và tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng luôn là những trụ cột quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả sử dụng ngân sách. Tại Tây Ninh, dự án Đường Hoàng Minh + nhánh Tư Đặng đang nhận được sự quan tâm của dư luận địa phương do tính chất thiết yếu của công trình hạ tầng giao thông. Mới đây, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án này đã được công bố, qua đó cung cấp nhiều dữ liệu đáng chú ý về đơn vị thi công cũng như bức tranh đấu thầu cấp cơ sở.

Dữ liệu gói thầu hơn 4,7 tỷ đồng tại xã Hòa Khánh

Căn cứ các tài liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 12/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Khánh Đặng Minh Tuyết đã ký Quyết định số 955/QĐ-PKT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Đường Hoàng Minh + nhánh Tư Đặng. Gói thầu trọng tâm mang tên Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2600224541) được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 4.751.952.095 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh và xã.

Đến ngày 11/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Khánh tiếp tục ký Quyết định số 1215/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Thuận Phúc Hảo với giá 4.656.316.551 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, áp dụng loại hợp đồng trọn gói. Kết quả này mang lại số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 95,6 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ xấp xỉ 2% so với giá dự toán ban đầu.

Một phần Quyết định số 1215/QĐ-PKT. Nguồn: MSC

Hồ sơ năng lực và lịch sử đấu thầu của Thuận Phúc Hảo

Công ty TNHH Một thành viên Thuận Phúc Hảo (Mã số doanh nghiệp: 1101176530) có trụ sở đăng ký tại ấp Tân Quy Hạ, xã Hiệp Hoà, Tây Ninh, do Giám đốc Phan Văn Mở làm người đại diện pháp luật. Bắt đầu hoạt động từ tháng 09/2009, doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xây lắp và là cái tên khá quen thuộc đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công tại địa phương.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận quá trình hoạt động rất tích cực của nhà thầu này. Tính đến nay, Thuận Phúc Hảo đã tham gia khoảng 42 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp trúng 29 gói, trượt 11 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt 48.638.812.315 đồng, bao gồm 41.484.394.715 đồng trúng thầu độc lập và 7.154.417.600 đồng trúng thầu trong vai trò liên danh.

Giám sát chặt chẽ năng lực thi công thực tế

Với việc áp dụng các quy định hành chính mới từ năm 2025, công tác đầu tư công luôn đòi hỏi sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm từ người đứng đầu. Chủ đầu tư không chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi giải ngân nguồn vốn, mà còn phải bảo đảm công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Việc Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát chặt chẽ quá trình thi công thực tế của nhà thầu là yếu tố then chốt để dự án về đích đúng hẹn.

Đánh giá về công tác quản lý nhà thầu, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định sự minh bạch trong đấu thầu không chỉ thể hiện ở khâu xét thầu mà còn nằm ở chất lượng hậu kiểm. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, đối với những nhà thầu có lịch sử thi công nhiều dự án, cơ quan chức năng cần lưu tâm đến việc kiểm tra chéo tình trạng huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị tại hiện trường. Việc một nhà thầu kê khai một bộ khung nhân sự hoặc một dàn thiết bị cho nhiều gói thầu diễn ra cùng thời điểm là rủi ro hiện hữu, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình nếu không được phát hiện kịp thời.

Phân tích thêm về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư là không thể tách rời trong suốt vòng đời dự án. Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã xác nhận năng lực của đơn vị thi công. Vì vậy, trong 120 ngày thực hiện hợp đồng, vai trò của tư vấn giám sát và sự theo dõi của chính quyền, người dân địa phương là yếu tố quyết định để bảo đảm nhà thầu tuân thủ đúng những cam kết trong hồ sơ dự thầu.