Công ty Nguyễn Gia NT và chuỗi 16 gói thầu chỉ định tại Khánh Hòa [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% qua hình thức chỉ định, Công ty Nguyễn Gia NT đang "độc hành" trên các dự án đầu tư công tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đặt ra bài toán về tính cạnh tranh và minh bạch.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bối cảnh hành chính địa phương hiện nay đã có sự thay đổi sâu sắc kể từ khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã theo Nghị quyết số 202/2025/QH15. Sự tinh gọn bộ máy hành chính này đòi hỏi quyền tự chủ phải gắn liền với trách nhiệm giải trình và năng lực quản lý ngân sách của người đứng đầu các chủ đầu tư cấp cơ sở phải được nâng cao tương xứng nhằm tránh thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hoạt động quản lý dòng vốn đầu tư công tại một số đơn vị quản lý hạ tầng cơ sở cấp xã, phường đang ghi nhận các chuỗi số liệu giao dịch có đặc điểm khép kín. Điểm nhấn trong các chuỗi giao dịch này tập trung vào danh sách các gói thầu chỉ định dành cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyễn Gia NT (mã số doanh nghiệp 4201965848). Doanh nghiệp này có trụ sở đăng ký tại Đường Lầu Ông Huyện, Thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Hiệu suất trúng thầu 100%, vắng bóng đối thủ cạnh tranh

Dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này sở hữu một lịch sử tham gia đấu thầu với hiệu suất tuyệt đối. Thông qua việc rà soát, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyễn Gia NT đã tham gia 16 gói thầu và trúng trọn vẹn cả 16 gói thầu, đạt tỷ lệ thắng 100%. Tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt 4.295.750.000 đồng.

Điểm đáng chú ý nhất là toàn bộ 16/16 gói thầu này đều được các chủ đầu tư giao thầu thông qua hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn. Doanh nghiệp này hoàn toàn "độc hành" trên sân nhà tỉnh Khánh Hòa, chưa từng liên danh và cũng chưa từng phải đối đầu trực tiếp với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào trong các phiên thầu rộng rãi.

Nhìn lại lịch sử năm 2025, Công ty Nguyễn Gia NT đã trúng hàng loạt gói thầu thông qua cơ chế chỉ định thầu rút gọn, có thể kể đến như: UBND phường Vĩnh Phước (gói thầu Quản lý dự án, 85.519.000 đồng); Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Khánh Hòa (gói thầu mua sắm thay thế, máy móc thiết bị văn phòng, 339.400.000 đồng); Trường THCS Cao Bá Quát (gói thầu khắc phục hậu quả mưa lũ, 99.800.000 đồng); Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII (gói thầu chống thấm, thay nền WC, 123.000.000 đồng); Trường THCS Yersin (gói thầu thi công xây dựng, 819.680.000 đồng); và Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa (gói thầu tư vấn giám sát, 32.787.000 đồng).

Bước sang năm 2026, đà trúng thầu của doanh nghiệp tiếp tục được duy trì. Đặc biệt, mọi gói thầu vẫn tiếp tục duy trì hình thức "chỉ định thầu/chỉ định thầu rút gọn", hoàn toàn khép kín và không phát sinh tính cạnh tranh thị trường.

Dấu ấn phê duyệt dồn dập trong cùng một ngày

Khảo sát chi tiết chuỗi dữ liệu trong năm 2026, các cơ quan ban ngành đặc biệt chú ý đến loạt quyết định do Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang ban hành. Đây là khách hàng lớn nhất của doanh nghiệp Nguyễn Gia NT.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hàng loạt gói thầu đã được giao cho đơn vị này một cách dồn dập. Cụ thể, vào ngày 22/05/2026, Giám đốc Lê Văn Mỹ đã đặt bút ký liên tiếp 04 quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Nguyễn Gia NT. Chuỗi quyết định bao gồm:

Quyết định số 108/QĐ-TTDVSNC phê duyệt Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Vĩnh Phương 1 (điểm thôn Trung và điểm chính) với giá trúng thầu 18.725.000 đồng.

Quyết định số 153/QĐ-TTDVSNC phê duyệt Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 với giá trúng thầu 39.728.000 đồng.

Quyết định số 118/QĐ-TTDVSNC phê duyệt Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Trường THCS Nguyễn Viết Xuân với giá trúng thầu 38.392.000 đồng.

Đồng thời, cũng trong ngày 22/05/2026, Quyết định số 137/QĐ-TTDVSNC giao Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Hướng Dương tiếp tục được ban hành với giá trúng thầu 1.225.646.000 đồng.

Việc một chủ đầu tư phê duyệt đồng thời bốn gói thầu tư vấn và xây lắp cho cùng một đơn vị trúng thầu trong cùng một ngày thông qua cơ chế chỉ định thầu rút gọn cho thấy tần suất giao dịch dày đặc.

Quyết định số 153/QĐ-BQLDA. Nguồn MSC

Sự xuất hiện của nhà thầu Nguyễn Gia NT còn trải dài tại các đơn vị khác. Tại Ban Quản lý dự án phường Nha Trang, ngày 08/06/2026, Giám đốc Phạm Tuấn Khải ký Quyết định số 153/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Công ty Nguyễn Gia NT trúng Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa đoạn hẻm 25/30 Hà Thanh (đoạn cuối) với giá 1.110.161.000 đồng. Trước đó, vào ngày 28/04/2026, Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp cũng đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-THVH do Phó Hiệu trưởng phụ trách Nguyễn Nguyên Kim Khương ký, giao gói thầu thi công phá dỡ và đổ bê tông sân trường với giá trị 89.100.000 đồng.

Đánh giá về bức tranh số liệu này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) đưa ra những phân tích pháp lý. Từ việc Công ty Nguyễn Gia NT liên tục nhận thầu công qua cơ chế giao thẳng khép kín, trúng tuyệt đối 16/16 gói thầu độc lập và không có đối thủ cạnh tranh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vị chuyên gia này dẫn chiếu Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định mục tiêu tối cao của công tác lựa chọn nhà thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng quy định nghiêm ngặt các trường hợp được phép áp dụng chỉ định thầu nhằm tránh lạm dụng, bóp méo thị trường.

"Khi một nhà thầu liên tục nhận thầu công qua cơ chế giao thẳng khép kín, tính cạnh tranh thị trường đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Không có sự so kè về giá và năng lực kỹ thuật giữa các đối thủ, chủ đầu tư tự tước đi cơ hội tiếp cận những giải pháp thi công tối ưu và giá thành cạnh tranh nhất. Điều này đòi hỏi các đơn vị phê duyệt phải làm rõ cơ sở pháp lý và sự cẩn trọng trong việc tiêu tiền ngân sách, đặc biệt trong bối cảnh hành chính cấp xã được phân quyền tự chủ mạnh mẽ hiện nay", Luật sư Võ Quang Vinh bình luận.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Dấu hỏi tính minh bạch tại các gói thầu của Công ty Nguyễn Gia NT