Cơ sở nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ vào tầm ngắm thanh tra thuế

Cơ sở nha khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ có dấu hiệu bất thường sẽ được đưa vào diện rà soát, kiểm tra chuyên sâu nhằm tránh gian lận, thất thu thuế.

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 3364/CT-KTr ngày 25/5/2026 về việc triển khai chuyên đề tăng cường quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ trên phạm vi cả nước.

Theo Cục Thuế, qua công tác quản lý cho thấy hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực này có tốc độ phát triển nhanh, doanh thu lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về thuế.

Một số hành vi vi phạm thường gặp gồm không lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ, ghi nhận doanh thu không đầy đủ, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa chi phí, ưu tiên giao dịch bằng tiền mặt nhằm che giấu dòng tiền hoặc kê khai thuế không đúng thực tế phát sinh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, cơ quan thuế các địa phương được yêu cầu rà soát tổng thể dữ liệu người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ; đồng thời tăng cường phân tích thông tin nhằm phát hiện các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Từ tháng 6/2026, ngành Thuế kiểm tra trọng điểm các cơ sở nha khoa, thẩm mỹ có dấu hiệu trốn thuế. (Ảnh:M.H)

Các tiêu chí được sử dụng để nhận diện rủi ro bao gồm doanh thu kê khai thấp bất thường so với quy mô hoạt động, số lượng hóa đơn phát hành không tương xứng với lượng khách hàng, tỷ lệ giao dịch tiền mặt lớn, chi phí vật tư y tế không phù hợp với doanh thu phát sinh hoặc xuất hiện dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào nhằm hợp thức hóa chi phí.

Ngoài ra, các cơ sở có hoạt động quảng cáo, khuyến mại với quy mô lớn nhưng kết quả kinh doanh kê khai thấp cũng sẽ được đưa vào diện theo dõi, phân tích.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp như kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc xây dựng các chuyên đề thanh tra, kiểm tra chuyên sâu đối với từng nhóm đối tượng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lập và xuất hóa đơn khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ; tính hợp pháp của hóa đơn đầu vào; việc sử dụng hóa đơn của các tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về thuế; đối chiếu dữ liệu quản lý thuế với dữ liệu ngân hàng, thanh toán điện tử và các nguồn thông tin liên quan nhằm xác định doanh thu thực tế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng sẽ kiểm tra các khoản thu bằng tiền mặt chưa kê khai, việc thực hiện các chương trình khuyến mại, quảng cáo cũng như nghĩa vụ khấu trừ và kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động, cộng tác viên.

Cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan y tế, quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan để trao đổi thông tin, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Trường hợp phát hiện hành vi gian lận thuế hoặc trốn thuế có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ thu thập hồ sơ, tài liệu và chuyển cơ quan công an xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Song song với công tác kiểm tra, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về hóa đơn, chứng từ, thanh toán không dùng tiền mặt và nghĩa vụ kê khai thuế.

Người tiêu dùng cũng được khuyến khích yêu cầu cơ sở cung cấp hóa đơn khi sử dụng dịch vụ nha khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại.

Theo kế hoạch, chuyên đề tăng cường quản lý thuế đối với lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ sẽ được triển khai đồng bộ từ tháng 6/2026 và hoàn thành trong tháng 12/2026.

Các địa phương có trách nhiệm định kỳ báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, số thuế truy thu cũng như các hành vi vi phạm được phát hiện để Cục Thuế tổng hợp, đánh giá và chỉ đạo thực hiện trên phạm vi toàn quốc.