Công ty Nguyễn Châu một ngày trúng hai gói thầu tại phường Long Phú 1

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, cho thấy, trong tháng 6/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Phú 1 đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho hai dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn. Điểm chung cốt lõi là cả hai dự án đều được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại hoàn toàn vắng bóng sự cạnh tranh.

Hai dự án giao thông tiền tỷ chung một nhà thầu

Cụ thể, đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường 3 Tài, giá gói thầu được ấn định là 2.201.686.000 đồng. Tại thời điểm hoàn thành mở thầu vào lúc 09:58 ngày 15/05/2026, biên bản ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Nguyễn Châu nộp E-HSDT. Trải qua quá trình đánh giá, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 20.5/BCĐG.TA ngày 20/5/2026 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An lập đã kết luận nhà thầu này đạt tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Ngay sau đó, ngày 03/6/2026, Trưởng phòng Võ Chí Thức chính thức ký Quyết định số 145/QĐ-KTHTĐT phê duyệt Công ty TNHH MTV Nguyễn Châu trúng thầu với mức giá 2.113.594.000 đồng. Mức giá trúng thầu này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước xấp xỉ 4%, một con số được đánh giá là đạt mức tốt đối với các dự án xây lắp quy mô nhỏ. Thời gian thực hiện hợp đồng được phê duyệt là 170 ngày.

Nguồn: MSC

Kịch bản "một mình một ngựa" tương tự tiếp tục lặp lại tại gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 9 Thận. Gói thầu này có giá trị cao hơn, ở mức 2.630.918.000 đồng. Biên bản mở thầu ngày 15/05/2026 tiếp tục ghi nhận một mình Công ty TNHH MTV Nguyễn Châu khi không có bất kỳ doanh nghiệp nào khác tham gia cạnh tranh. Báo cáo đánh giá số 27.5/BCĐG.TA của đơn vị tư vấn Tân An nhà thầu Nguyễn Châu đạt trên mọi phương diện.

Cũng trong ngày 03/6/2026, Trưởng phòng Võ Chí Thức tiếp tục ký Quyết định số 147/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ấn định giá trúng thầu là 2.473.005.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ở dự án này đạt khoảng 6%, một mức tiết kiệm tích cực và đáng ghi nhận trong bối cảnh siết chặt kỷ luật đầu tư công hiện nay.

Điểm đáng chú ý là cả hai gói thầu này đều được thông báo mời thầu rộng rãi, công khai trên toàn quốc thông qua môi trường mạng theo đúng quy định pháp luật. Việc chỉ có một nhà thầu duy nhất tham dự và dễ dàng vượt qua các bước đánh giá để trúng trọn cả hai hợp đồng thi công cùng lúc đặt ra dấu hỏi khách quan về sức hấp dẫn của hồ sơ mời thầu. Từ góc độ quản lý nhà nước, một gói thầu mở rộng nhưng không thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp là một điểm nghẽn cần được chủ đầu tư nhìn nhận và phân tích thấu đáo để hoàn thiện trong tương lai.

Nhận diện năng lực và lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH MTV Nguyễn Châu

Phân tích sâu hơn về hồ sơ năng lực của nhà thầu thi công, Công ty TNHH MTV Nguyễn Châu (MSDN: vn6300345782), có trụ sở đặt tại Khu Vực Bình Thạnh B, phường Long Bình, Cần Thơ. Doanh nghiệp do Giám đốc Nguyễn Văn Dững làm người đại diện pháp luật, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công ích.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH MTV Nguyễn Châu là một đơn vị rất dạn dày kinh nghiệm tại các dự án đầu tư công tại khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 64 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 36 gói và 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt 32.563.984.379 đồng. Riêng với vai trò độc lập, công ty đã trúng thầu tổng giá trị 25.579.024.379 đồng, phần còn lại 6.984.960.000 đồng đến từ tư cách liên danh.

Trước khi được công bố trúng hai gói thầu nêu trên thì trước đó Công ty TNHH MTV Nguyễn Châu cũng được công bố trúng gói thầu Thi công xây dựng, trị giá 638.614.000 đồng do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Phú 1 làm chủ đầu tư (trúng tháng 05/2026)

Góc nhìn chuyên gia:

Bình luận về thực trạng các gói thầu rộng rãi nhưng vắng bóng đối thủ, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ đánh giá cao tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt từ 4% đến 6% tại các dự án đường 3 Tài và đường 9 Thận do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Phú 1 làm chủ đầu tư. Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng đây là một điểm sáng, thể hiện sự nỗ lực trong quá trình thương thảo, giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư công và mang lại lợi ích thiết thực cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, sự vắng bóng hoàn toàn của các nhà thầu khác cùng tham gia cạnh tranh tại một gói thầu mở rộng là một vấn đề cần được mổ xẻ nguyên nhân tận gốc. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, có thể do vị trí địa lý đặc thù hoặc quy mô gói thầu chưa đủ lớn để hấp dẫn các nhà thầu ngoại tỉnh. Song, cũng không loại trừ khả năng các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về nhân sự hoặc thiết bị trong hồ sơ mời thầu vô tình tạo ra rào cản khiến các doanh nghiệp khác e ngại và từ bỏ ý định tham gia.

Luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích thêm, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chặt chẽ về các nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh. Mục tiêu tối thượng của phương thức đấu thầu qua mạng là mở rộng cánh cửa để tất cả các doanh nghiệp có đủ năng lực cùng tham gia, qua đó tìm ra đơn vị thi công xuất sắc nhất với chi phí hợp lý nhất. Luật sư Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, dù quá trình tổ chức đấu thầu không vi phạm pháp luật khi chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ và trúng thầu, nhưng nếu tình trạng này diễn ra có hệ thống và mang tính lặp lại ở nhiều dự án, cơ quan chức năng cần rà soát lại khâu lập, thẩm định hồ sơ mời thầu để xem xét liệu có tồn tại những rào cản kỹ thuật thu hẹp sự tham gia của số đông doanh nghiệp hay không. Việc khích lệ nhiều nhà thầu tham gia không chỉ nâng cao chất lượng công trình mà còn là minh chứng rõ nét cho sự minh bạch, công bằng trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn của Nhân dân.