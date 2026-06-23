Dự án Nhiệt điện Long Phú 1: Bốn nhà thầu cùng tranh gói xây lắp 50 tỷ đồng

Gói thầu vật liệu chịu nhiệt tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 vừa hoàn thành mở thầu qua mạng với sự cạnh tranh của bốn nhà thầu có biên độ giá chênh lệch lớn.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) vừa tiến hành mở thầu qua mạng đối với Gói thầu 02 "Cung cấp và thi công vật liệu chịu nhiệt, chịu lửa cho Lò hơi số 1 & 2 Gói thầu T05 Dự án NMNĐ Long Phú 1" (mã TBMT: IB2600184131). Đây là gói thầu thuộc loại hợp đồng trọn gói, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Trước đó, theo Quyết định số 20/QĐ-PTSC ngày 16/01/2026, kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban đầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng. Tuy nhiên, đến ngày 02/05/2026, chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 0007/QĐ-PTSC điều chỉnh phương thức tổ chức sang đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tăng cường tính minh bạch. Trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu, nhận được kiến nghị từ nhà thầu về việc cần thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu, bên mời thầu đã gia hạn thời điểm đóng mở thầu từ ngày 03/06/2026 sang ngày 12/06/2026.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia vào thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 11:18 ngày 12/06/2026 cho thấy có tổng cộng 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Đáng chú ý, tất cả các đơn vị tham gia đều đề xuất tỷ lệ giảm giá là 0%, song giá dự thầu của các bên lại có sự chênh lệch đáng kể so với mức giá gói thầu là 50.778.525.015 đồng.

Cụ thể, đơn vị đưa ra giá dự thầu thấp nhất là INSULTEC-XUÂN TIẾN với 28.402.544.944 đồng, thấp hơn giá dự toán khoảng 22,3 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Phát triển Vật liệu chịu lửa NOVAREF với giá dự thầu 38.680.456.136 đồng. Liên danh MÈO ĐEN BURWITZ nộp hồ sơ với giá 39.806.661.600 đồng. Đơn vị có mức giá dự thầu cao nhất và sát với giá gói thầu nhất là Liên danh RD-TOPREF với giá 50.760.000.000 đồng. Về bảo đảm dự thầu, cả 4 nhà thầu đều đáp ứng giá trị 800.000.000 đồng theo yêu cầu, với thời gian hiệu lực dao động từ 90 đến 111 ngày.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc chủ đầu tư chủ động điều chỉnh hình thức từ đấu thầu trực tiếp sang đấu thầu qua mạng và chấp thuận gia hạn thời gian đóng thầu khi có kiến nghị hợp lý là bước đi phù hợp với tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP luôn khuyến khích tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đấu thầu nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, giảm chi phí hành chính và hạn chế tối đa các can thiệp thủ công vào quy trình xét thầu."

Phân tích sâu hơn về cấu trúc giá dự thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Biên độ giá dự thầu giữa nhà thầu thấp nhất và cao nhất chênh lệch nhau hơn 22 tỷ đồng tại gói thầu này phản ánh những tính toán rất khác nhau về biện pháp thi công, nguồn cung ứng vật liệu chịu nhiệt chịu lửa và định mức lợi nhuận của từng đơn vị. Việc các nhà thầu đồng loạt để tỷ lệ giảm giá bằng 0% cho thấy họ đã kết chuyển trực tiếp các chi phí tối ưu vào ngay giá dự thầu chính thức. Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu, tổ chuyên gia xét thầu sẽ phải rà soát rất kỹ lưỡng biện pháp kỹ thuật của nhà thầu có giá thấp để đảm bảo mức giá đó phản ánh đúng năng lực thực tế, tránh tình trạng bỏ giá thấp để trúng thầu rồi không đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình."

Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính. Kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng sẽ dựa trên báo cáo đánh giá toàn diện của bên mời thầu để tìm ra đơn vị đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe cho lò hơi số 1 và số 2 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.