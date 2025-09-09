Gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại Long Mỹ 1: Nhà thầu quen "lỡ hẹn", lộ diện

Công ty Năm Bạn trúng gói thầu hơn 3 tỷ tại Ban QLDA Long Mỹ 1 mời thầu, Đáng chú ý, nhà thầu "quen mặt" DNTN Thanh Nhựt lại bị xếp hạng 2 vì giá chào cao hơn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) khu vực Long Mỹ 1 vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến Ngọn Đường Cày A-B. Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Năm Bạn đã trúng thầu với giá hơn 3 tỷ đồng. Điều đáng nói, một doanh nghiệp thường xuyên trúng thầu tại bên mời thầu này là Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt đã phải "ngậm ngùi" về nhì.

Hành trình đến gói thầu của Công ty TNHH TMXD Năm Bạn

Ngày 03/09/2025, ông Đinh Thành Kết, Quyền Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Long Mỹ 1, đã ký Quyết định số 13/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến Ngọn Đường Cày A-B.

Quyết định số 13/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến Ngọn Đường Cày A-B. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá được duyệt là 3.342.293.801 đồng, sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng , loại hợp đồng trọn gói. Chủ đầu tư kiêm bên mời thầu là Ban QLDA ĐTXD khu vực Long Mỹ 1.

Theo thông báo kết quả, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Năm Bạn (MSDN: 6300089987 ) đã trúng thầu với giá 3.054.856.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 287 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 8,6%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Tham gia cạnh tranh tại gói thầu này còn có Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt (MSDN: 1800506830 ). Tuy nhiên, với giá dự thầu 3.256.866.438 đồng, cao hơn giá của Công ty TNHH TMXD Năm Bạn, nhà thầu này đã bị xếp hạng 2 và không trúng thầu.

Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 25/8/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Ba Xuyên cho thấy, cả hai nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" ở các bước đánh giá tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Việc xếp hạng hoàn toàn dựa trên phương pháp giá thấp nhất. Báo cáo cũng ghi nhận quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Năng lực nhà thầu trúng thầu và "gương mặt thân quen" ra sao?

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Năm Bạn có địa chỉ tại Số 113, Ấp Hoà Phụng B, Xã Hòa An, Cần Thơ, do ông Trương Hoàng Khai làm Giám đốc. Theo dữ liệu, trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 19 gói thầu. Trước khi trúng gói thầu nêu trên, công ty đã trúng 4 gói khác trong năm, bao gồm 3 gói độc lập và 1 gói liên danh, chủ yếu tại Hậu Giang và Vĩnh Long cũ. Lịch sử đấu thầu cho thấy công ty này khá tích cực tham gia nhưng tỷ lệ trúng thầu không quá áp đảo.

Ở chiều ngược lại, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt, do ông Lê Thanh Nhựt làm chủ doanh nghiệp, lại là một "gương mặt" hết sức quen thuộc, đặc biệt là với các gói thầu do Ban QLDA ĐTXD thị xã Long Mỹ (nay là BQLDA ĐTXD khu vực Long Mỹ 1) mời thầu.

Thống kê cho thấy, DNTN Thanh Nhựt đã tham gia tổng cộng 212 gói thầu và trúng tới 128 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên đến hơn 369 tỷ đồng.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa DNTN Thanh Nhựt và Ban QLDA ĐTXD thị xã Long Mỹ/Ban QLDA ĐTXD huyện Long Mỹ là rất đáng chú ý. Dữ liệu ghi nhận nhà thầu này đã tham gia tới 65 gói thầu do hai đơn vị này mời thầu và trúng 46 gói. Tần suất tham gia và tỷ lệ trúng thầu dày đặc tại một bên mời thầu cụ thể khiến dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh trong các cuộc thầu tại đây.

Trong lịch sử đối đầu trực tiếp, hai nhà thầu này đã từng chạm trán trong 19 gói thầu. DNTN Thanh Nhựt thắng 6 lần, trong khi Công ty TNHH TMXD Năm Bạn thắng 4 lần (tính cả gói thầu vừa trúng). Việc Công ty TNHH TMXD Năm Bạn giành chiến thắng lần này có thể xem là một kết quả bất ngờ nếu nhìn vào lịch sử "uy tín" của DNTN Thanh Nhựt tại địa bàn Long Mỹ.

Minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu: Góc nhìn pháp lý

Hoạt động đấu thầu, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư công, luôn đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật để đảm bảo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đã tạo ra một hành lang pháp lý tương đối chặt chẽ. Nguyên tắc cốt lõi là tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả các nhà thầu có đủ năng lực. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một bên mời thầu không phải là điều cấm, nhưng nó có thể là một chỉ dấu để các cơ quan quản lý cần xem xét kỹ lưỡng hơn nhằm đảm bảo không có bất kỳ sự ưu ái nào, dù là vô tình hay hữu ý, làm hạn chế tính cạnh tranh."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích: "Việc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng đã tăng cường tính minh bạch, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa các bên. Tuy nhiên, bản chất của cạnh tranh nằm ở việc có bao nhiêu nhà thầu thực sự muốn tham gia và nỗ lực để thắng thầu. Nếu một nhà thầu tỏ ra quá 'quen mặt' và có tỷ lệ trúng thầu vượt trội tại một địa phương hay một chủ đầu tư, điều này có thể vô hình trung làm nản lòng các đối thủ cạnh tranh khác. Họ có thể e ngại tham gia vì cho rằng cơ hội chiến thắng rất thấp, từ đó làm giảm số lượng nhà thầu tham dự và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế chung."

Các quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng nhấn mạnh vai trò của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc đảm bảo tính khách quan trong suốt quá trình lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả.

Đối với gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Long Mỹ 1, dù kết quả cuối cùng tuân thủ nguyên tắc giá thấp nhất, nhưng bức tranh tổng thể về lịch sử đấu thầu tại đây vẫn để lại những câu hỏi ngỏ. Dư luận có quyền quan tâm liệu môi trường cạnh tranh đã thực sự được phát huy tối đa hay chưa, và liệu có cần thêm những giải pháp để thu hút đa dạng hơn các nhà thầu có năng lực tham gia, từ đó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước.