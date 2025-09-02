Gói thầu 17 tỷ ở Sóc Trăng: Vì sao nhà thầu bỏ giá thấp nhất vẫn bị loại?

Ban QLDA ĐTXD CT Dân dụng và Công nghiệp TP Cần Thơ vừa công bố kết quả gói thầu số 06. Đáng chú ý, liên danh chào giá thấp nhất đã bị loại vì lý do kỹ thuật.

Ngày 27/08/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-BQLDA , phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cũ. Liên danh Xây Dựng Trường THPT Đoàn Văn Tố đã được lựa chọn với giá trúng thầu hơn 15.119.513.641 đồng. Tuy nhiên, điều thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và dư luận chính là việc một liên danh khác, dù bỏ thầu thấp hơn gần 500 triệu đồng, đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Bài viết sẽ phân tích sâu các dữ liệu từ hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá và lịch sử hoạt động của các nhà thầu để làm rõ hơn về cuộc đua này.

Cuộc đua "ngũ mã" và cú sảy chân của nhà thầu giá thấp nhất

Gói thầu số 06 là gói thầu chính của dự án, có giá trị được duyệt là 17.103.456.345 đồng, thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Chủ đầu tư ban đầu là Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng , sau đó được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ.

Theo Biên bản mở thầu ngày 10/07/2025, có 5 nhà thầu tham gia với các mức giá cạnh tranh:

1. Liên danh thi công Gói thầu số 06 Trường THPT Đoàn Văn Tố... (đứng đầu là Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng): dự thầu với giá 14.610.107.000 đồng.

2. Liên Danh Xây Dựng Trường THPT Đoàn Văn Tố (đứng đầu là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vạn Sự Phát): dự thầu với giá 15.399.504.636 đồng.

3. Công ty CP Đầu tư và Xây lắp thành phố Cần Thơ: dự thầu với giá 15.995.525.000 đồng.

4. Liên danh thi công xây dựng công trình (đứng đầu là Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh): dự thầu với giá 16.200.725.869 đồng.

5. Liên danh Gói thầu số 06 (đứng đầu là Công ty CP Thương mại và Xây dựng Thịnh Anh): dự thầu với giá 16.775.741.513 đồng.

Quá trình đánh giá được thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ STD. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 52/BCĐG.2025 ngày 24/07/2025 đã chỉ ra hai trường hợp bị loại trước vòng tài chính:

Liên danh thi công xây dựng công trình (đứng đầu là Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh) bị kết luận "Không đạt" về tính hợp lệ do không nộp bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Đây là một lỗi cơ bản nhưng mang tính quyết định trong đấu thầu.

Liên danh thi công Gói thầu số 06... (đứng đầu là Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng), mặc dù có giá dự thầu thấp nhất, nhưng bị kết luận "Không đạt" ở vòng đánh giá kỹ thuật. Lý do được nêu rõ trong báo cáo: "danh mục vật liệu, vật tư, thiết bị ở hai tài liệu nêu trên không thống nhất với nhau về chủng loại, thương hiệu hoặc có nhiều hơn 02 thương hiệu cho mỗi loại nên không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT". Điều này vi phạm quy định tại Chương V của E-HSMT.

Sau khi loại 2 nhà thầu trên, 3 nhà thầu còn lại được xếp hạng theo giá dự thầu.

Liên danh Xây Dựng Trường THPT Đoàn Văn Tố với giá bỏ thầu thấp nhất trong nhóm này đã được đề nghị trúng thầu và sau đó được phê duyệt với giá 15.119.513.641 đồng.

Quyết định số 203/QĐ-BQLDA , phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cũ.

"Chân dung" các nhà thầu: Từ "vua sân nhà" đến "đại gia" Bắc tiến

Để hiểu rõ hơn về cuộc đua này, việc phân tích lịch sử hoạt động của các nhà thầu là cần thiết.

Nhà thầu trúng thầu - Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vạn Sự Phát (MST: 1801669845): Do ông Phạm Văn Sự làm Giám đốc , đây là một doanh nghiệp có trụ sở tại Cần Thơ, thành lập năm 2020. Dù còn khá mới, Vạn Sự Phát đã tham gia 67 gói thầu, trúng 30 gói, với tổng giá trị trúng thầu (cả liên danh) đạt trên 94,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhà thầu này hoạt động chủ yếu tại địa bàn Sóc Trăng cũ (tham gia 51 gói) và Cần Thơ (6 gói), thể hiện rõ lợi thế "sân nhà". Đặc biệt, Vạn Sự Phát có mối quan hệ đấu thầu với Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng - Bên mời thầu ban đầu của gói thầu này - qua 4 gói thầu và đều trúng cả 4.

Đặc biệt, Vạn Sự Phát có mối quan hệ đấu thầu với Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng - Bên mời thầu ban đầu của gói thầu này - qua 4 gói thầu và đều trúng cả 4. Nhà thầu giá thấp nhất bị loại - Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng (MST: 2200674987): Là một "cây đa cây đề" trong lĩnh vực xây lắp tại Sóc Trăng. Doanh nghiệp do ông Lam Bình Như làm Giám đốc , đã tham gia tới 118 gói thầu và trúng 82 gói, một tỷ lệ thắng rất cao. Tổng giá trị trúng thầu lên đến 382,7 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động gần như tuyệt đối là Sóc Trăng cũ (tham gia 104 gói). Việc một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm như vậy bị loại vì lỗi kỹ thuật là một điều khá bất ngờ.

Nhà thầu xếp hạng 3 - Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thịnh Anh (MST: 0103611681): Đây là một "ẩn số" thú vị đến từ Hà Nội. Do ông Nguyễn Văn Đông làm Giám đốc , công ty này có tỷ lệ trúng thầu ấn tượng (42/48 gói) và tổng giá trị trúng thầu lên tới 497,2 tỷ đồng, chủ yếu qua hình thức liên danh. Tuy nhiên, địa bàn hoạt động chính là Hà Nội (42 gói). Việc tham gia gói thầu tại Sóc Trăng cho thấy chiến lược "Nam tiến" của doanh nghiệp này.

Bình luận chuyên gia: Giá thấp không phải là tất cả

Sự việc nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại vì lỗi kỹ thuật là minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc cốt lõi của pháp luật đấu thầu hiện hành. Giá cả chỉ là một trong các yếu tố, và chỉ được xem xét sau khi nhà thầu đã vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là kỹ thuật.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chặt chẽ quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Nguyên tắc cơ bản là phải tuân thủ tuần tự các bước. Một hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu, đặc biệt là các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật được coi là 'linh hồn' của công trình, thì sẽ bị loại ngay lập tức. Mục tiêu cuối cùng là lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực thực hiện dự án với chất lượng đảm bảo, chứ không chỉ đơn thuần là tìm nhà thầu giá rẻ nhất."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích thêm: "Báo cáo đánh giá E-HSDT đã chỉ ra lỗi của Liên danh Thuận Hòa Hưng là không thống nhất về chủng loại, thương hiệu vật tư. Đây không phải là lỗi nhỏ. Nó thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ và có thể dẫn đến tranh chấp, thay đổi vật tư trong quá trình thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tuổi thọ công trình. Việc Bên mời thầu và đơn vị tư vấn kiên quyết loại bỏ hồ sơ này là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện sự nghiêm túc và tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích của chủ đầu tư và hiệu quả vốn nhà nước."

Nhìn chung, quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình tại dự án Trường THPT Đoàn Văn Tố đã diễn ra theo đúng quy trình, công khai và cạnh tranh. Kết quả cuối cùng với việc lựa chọn Liên danh Xây Dựng Trường THPT Đoàn Văn Tố đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng, tương đương 11,6%. Vụ việc này một lần nữa là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các nhà thầu: Để chiến thắng trong một cuộc thầu, sự cẩn trọng, chính xác trong từng chi tiết của hồ sơ dự thầu cũng quan trọng không kém gì một mức giá cạnh tranh.