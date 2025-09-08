Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu 1,3 tỷ ở trường mầm non Phú Hòa trúng giá "sát nút" tiết kiệm 0 đồng

Gói thầu 1,336 tỷ cung cấp thực phẩm cho Trường Mầm non Phú Hòa được trao cho Trí Đức với giá trúng thầu sát dự toán, đặt dấu hỏi về tính cạnh tranh.

Hải Đăng - Mai Hạ

Gần đây, thông tin Công ty Cổ phần Kinh doanh Thực phẩm sạch Trí Đức (Công ty Trí Đức) được phê duyệt trúng gói thầu cung cấp thực phẩm trị giá hơn 1,3 tỷ đồng tại một trường mầm non ở TP.HCM với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Việc một nhà thầu liên tục trúng hàng loạt gói thầu với giá "sát nút" đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm công, đặc biệt ở lĩnh vực liên quan trực tiếp đến bữa ăn của học sinh.

Trúng thầu với giá bằng dự toán

Theo các tài liệu phóng viên có được, ngày 25/08/2025, bà Lê Thị Ngọc Thiện, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Hòa (phường Bảy Hiền) đã ký Quyết định số 61/QĐ-MNPH về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua thực phẩm, hàng hóa các loại,..." (mã IB2500373277-00 ).

qd.jpg
Quyết định số 61/QĐ-MNPH về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua thực phẩm, hàng hóa các loại...

Đơn vị được chỉ định trúng thầu là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thực phẩm sạch Trí Đức (MSDN: 0318374938; địa chỉ tại Phường Phú Thạnh, TP HCM ).

Điều đáng nói, giá trúng thầu của gói thầu này là 1.336.813.200 đồng, bằng chính xác với giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tại Quyết định số 60/QĐ-MNPH cùng ngày), đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm là 0%. Hình thức lựa chọn nhà thầu được ghi rõ trong quyết định là "Chỉ định thầu rút gọn", thực hiện theo hợp đồng có bảng giá cố định.

"Bảng vàng" thành tích với tỷ lệ trúng thầu 100%

Tìm hiểu sâu hơn về hoạt động của nhà thầu này, có thể thấy gói thầu tại Trường Mầm non Phú Hòa không phải là trường hợp cá biệt. Theo thống kê, chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thực phẩm sạch Trí Đức đã tham gia 21 gói thầu và trúng toàn bộ 21 gói. Tổng giá trị trúng thầu trong năm 2025 lên đến hơn 13,7 tỷ đồng.

Điểm chung của các gói thầu này là đều cung cấp thực phẩm, suất ăn cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP.HCM. Một số gói thầu có giá trị lớn có thể kể đến như: gói cung cấp thực phẩm cho Trường Mầm non Bông Sen trị giá 1.830.400.000 đồng, gói cung cấp thịt cho Trường Mầm non 26 trị giá 1.620.000.000 đồng, hay gói thầu tại Trường Mầm non 2B trị giá 1.237.153.320 đồng.

Theo dữ liệu phân tích, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 99,73%, tức tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ 0,27%. Đây là một con số rất thấp, cho thấy các gói thầu dường như thiếu đi yếu tố cạnh tranh về giá, một trong những mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu.

Góc nhìn từ các quy định pháp luật

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chặt chẽ các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu, nhằm hạn chế việc lựa chọn nhà thầu một cách chủ quan, thiếu cạnh tranh. Việc một nhà thầu liên tục được chỉ định thầu, hoặc là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu tại nhiều đơn vị đặt ra vấn đề cần được xem xét cẩn trọng về quy trình lựa chọn nhà thầu của các chủ đầu tư.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Chỉ định thầu là một hình thức lựa chọn đặc biệt và chỉ nên được áp dụng trong những trường hợp thực sự cấp bách hoặc đặc thù theo quy định của pháp luật. Việc giá trúng thầu bằng giá gói thầu, đặc biệt trong các hợp đồng cung cấp hàng hóa thông dụng, phổ biến như thực phẩm, cho thấy quá trình khảo sát, xây dựng giá của chủ đầu tư và việc lựa chọn nhà thầu cần được xem xét lại để đảm bảo tính tối ưu về mặt chi phí".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích thêm: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Thông tư hướng dẫn như Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc công khai, minh bạch thông tin là yêu cầu bắt buộc. Mặc dù chỉ định thầu được phép, nhưng chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định của mình, đảm bảo nhà thầu được chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là đưa ra một mức giá hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách. Tỷ lệ tiết kiệm 0% chắc chắn không phản ánh được mục tiêu hiệu quả kinh tế".

Thực tế cho thấy, hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thực phẩm sạch Trí Đức với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối và tỷ lệ tiết kiệm thấp đang là một hiện tượng đáng chú ý. Điều này không chỉ đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của nhà thầu, mà còn về vai trò và trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và minh bạch nhất.

Bạn đọc

Gói thầu thực phẩm tại Trường Mầm non 17: Pháp luật quy định quy trình đặc biệt ra sao?

Gói thầu cung cấp suất ăn học đường tại Trường Mầm non 17 thuộc trường hợp được áp dụng quy trình lựa chọn nhà thầu đặc biệt theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Pháp luật cho phép quy trình rút gọn nhưng vẫn đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư.

Ở kỳ trước, Báo Điên tử Tri thức và Cuộc sống đã có bài viết “Trường Mầm non 17 chỉ định thầu gói thực phẩm gần 2,6 tỷ đồng”. Sau khi thông tin về việc Trường Mầm non 17 ( trực thuộc UBND Phường Gia Định, TPHCM) lựa chọn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Phước Thọ thực hiện gói thầu cung cấp thực phẩm gần 2,6 tỷ đồng, nhiều ý kiến đã phân tích vụ việc dưới góc độ chỉ định thầu. Tuy nhiên, rà soát kỹ lưỡng các quy định pháp luật hiện hành cho thấy, gói thầu này thuộc một phạm vi điều chỉnh rất đặc thù.

"Lối đi riêng" cho các gói thầu cung cấp suất ăn học đường

Xem chi tiết

Bạn đọc

Vượt qua đối thủ duy nhất, Công ty Nhất Trung trúng gói thầu 2,239 tỷ đồng

Ban QLDA ĐTXD Khu vực 3 vừa phê duyệt cho Công ty CP XD&TM Nhất Trung trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá 2,239 tỷ đồng. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất đã bị loại từ vòng đầu vì hồ sơ dự thầu không hợp lệ.

Ban QLDA ĐTXD Khu vực 3 đã chính thức lựa chọn Công ty CP XD&TM Nhất Trung là đơn vị thi công gói thầu xây lắp trị giá 2,239 tỷ đồng. Kết quả này được đưa ra sau khi nhà thầu còn lại tham gia là Công ty TNHH Hoàng Anh My bị đánh giá không đạt yêu cầu về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT).

Ngày 28/08/2025, ông Trần Tấn Phát, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) Khu vực 3, đã ký Quyết định số 365/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng (Đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông). Gói thầu này thuộc công trình Phún đá dăm đường Lộc Phước - Sông Lô đến Suối Sụp - HL2 Lộc Vĩnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Việt Phát trúng gói thầu trường học thông minh hơn 2,5 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Công nghệ - Thương mại - Dịch vụ Việt Phát vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây dựng mô hình trường học thông minh tại Trường Tiểu học Định Hòa 2 với giá 2,512 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 3% so với giá gói thầu.

Trường Tiểu học Định Hòa 2 đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hàng hóa xây dựng mô hình trường học thông minh, một dự án quan trọng nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất giáo dục. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ - Thương mại - Dịch vụ Việt Phát với giá trúng thầu hơn 2,5 tỷ đồng. Kết quả này, đúng quy trình, nhưng khi phân tích sâu hơn về năng lực và lịch sử đấu thầu của nhà thầu này, đã hé lộ nhiều dữ kiện đáng chú ý.

Thắng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "vừa phải"

Xem chi tiết

Tin mới

Y tế Tiến An trúng thầu tuyệt đối tại BVĐK tỉnh Kon Tum

