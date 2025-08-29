Gói thầu hơn 17 tỷ tại Cần Giờ: Chủ đầu tư giữ nguyên yêu cầu nhân sự

Trước đó, nhà thầu cho rằng yêu cầu huy động công nhân kỹ thuật và cán bộ phụ trách vật liệu trong E-HSMT là không hợp lý, tạo ra cạnh tranh không công bằng.

Nhà thầu phản ứng với yêu cầu huy động công nhân kỹ thuật

Dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Đào Cử (đoạn từ cửa hàng Dược phẩm Cần Giờ đến ngã tư đường Tắc Xuất) tại xã Cần Giờ, TP HCM đang gây chú ý khi một nhà thầu có kiến nghị về hồ sơ mời thầu.

Với tổng mức đầu tư 20.000.000.000 đồng, dự án với mục tiêu nâng cấp, mở rộng đường, đảm bảo mỹ quan đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và phù hợp theo kế hoạch phát triển Thị trấn Cần Thạnh đô thị văn minh giai đoạn 2021 – 2025.

Gói thầu thi công xây dựng có giá 17.584.262.227 đồng do UBND xã Cần Giờ làm chủ đầu tư, thực hiện hợp đồng trong 150 ngày; dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 01/09/2025.

Liên quan đến gói thầu trên, ngay khi phát hành HSMT, một nhà thầu có kiến nghị về hồ sơ mời thầu. Nhà thầu này phản đối tiêu chí đánh giá về kỹ thuật, cho rằng việc yêu cầu huy động công nhân kỹ thuật là không phù hợp.

Để được đánh giá "đạt", hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải huy động tối thiểu 10 công nhân kỹ thuật thuộc các lĩnh vực như đường, thoát nước, nề, cốt thép. Các công nhân này cần có các tài liệu chứng minh như căn cước công dân, văn bằng, chứng chỉ nghề, và chứng nhận an toàn lao động. Đồng thời, họ phải có hợp đồng lao động hoặc cam kết nhân sự với nhà thầu.

Tuy nhiên, nhà thầu cho rằng yêu cầu này không hợp lý. Nhà thầu đã dẫn chiếu Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC để lập luận rằng HSMT không được đưa ra yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, bao gồm cả công nhân kỹ thuật. Việc này, theo nhà thầu, sẽ ảnh hưởng đến tính cạnh tranh công bằng của gói thầu.

Thêm nữa, về cán bộ phụ trách quản lý vật liệu: Nhà thầu kiến nghị bỏ yêu cầu về cán bộ phụ trách công tác quản lý vật liệu, cấu kiện sản phẩm. Lý do được đưa ra là các vật liệu này đã có sẵn trên thị trường, được kiểm tra chất lượng và có chứng nhận hợp quy theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Việc yêu cầu cán bộ phụ trách sẽ tạo ra sự cạnh tranh không công bằng.

Chủ đầu tư "đáp trả", giữ nguyên yêu cầu nhân sự

Ngày 27/8, UBND xã Cần Giờ đã có văn bản số 939/UBND về việc trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Đào Cử ((đoạn từ cửa hàng Dược phẩm Cần Giờ đến ngã tư đường Tắc Xuất). Theo đó, chủ đầu tư bảo vệ các yêu cầu trong HSMT bằng cách viện dẫn các quy định pháp luật liên quan, khẳng định chúng là cần thiết để đảm bảo chất lượng, tiến độ và lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực sự.

Về cán bộ phụ trách quản lý vật liệu: UBND xã Cần Giờ khẳng định yêu cầu này là cần thiết và không vi phạm quy định pháp luật.

Văn bản trích dẫn các quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, nhấn mạnh rằng nhà thầu thi công có trách nhiệm quản lý chất lượng thi công, bao gồm cả quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện sử dụng cho công trình. Việc yêu cầu một cán bộ phụ trách chuyên môn là để cụ thể hóa các quy định này và đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có giải pháp khả thi.

Hơn nữa, văn bản làm rõ rằng hồ sơ mời thầu không yêu cầu nhân sự này phải là người đang ký hợp đồng lao động với nhà thầu. Nhà thầu có thể huy động từ các nguồn khác nhau hoặc liên danh để đáp ứng yêu cầu.

Về khả năng huy động công nhân kỹ thuật:

Văn bản số 939/UBND khẳng định công nhân kỹ thuật không phải là "nhân sự chủ chốt". Do đó, việc yêu cầu về công nhân kỹ thuật là cần thiết để đảm bảo biện pháp thi công phù hợp với tiến độ dự án.

Văn bản trích dẫn Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, cho phép hồ sơ mời thầu cụ thể hóa các tiêu chí kỹ thuật như tính khả thi của giải pháp thi công, tiến độ thi công và biện pháp tổ chức thi công.

Nội dung văn bản nêu rõ rằng hồ sơ mời thầu không bắt buộc công nhân kỹ thuật phải thuộc quản lý trực tiếp của nhà thầu, và nhà thầu có thể huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu công nhân được đề xuất chưa đáp ứng, nhà thầu vẫn được phép bổ sung làm rõ.