Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu gần 7 tỷ tại ĐH Trà Vinh: Nhà thầu quen mặt "một mình một ngựa"? [Kỳ 1]

Gói thầu gần 7 tỷ đồng tại Trường Đại học Trà Vinh chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật tham gia. Đáng chú ý, nhà thầu này đã trúng 41/45 gói thầu của chủ đầu tư.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 10/9/2025, bên mời thầu là Trường Đại học Trà Vinh đã tiến hành mở thầu qua mạng đối với Gói thầu số 01 - Mua vật tư, hóa chất, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy tại các Khoa, Trường, Viện và phục vụ quản lý chung năm học 2025 - 2026 (mã thông báo mời thầu IB2500365134). Gói thầu này có giá trị là 6.930.678.000 đồng, được đầu tư từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

4-1066.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Biên bản mở thầu được công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật (MSDN: 0103304761). Giá dự thầu của doanh nghiệp này là 6.798.394.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 132 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm sơ bộ đạt 1,9%.

Với việc là nhà thầu duy nhất tham dự và đưa ra mức giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu, cơ hội trúng thầu của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật được xem là rất lớn, nếu hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của doanh nghiệp này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, kịch bản "một mình một ngựa" trong một gói thầu mua sắm hàng hóa có quy mô gần 7 tỷ đồng cũng đặt ra những dấu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu, liệu có hay không việc các nhà thầu khác không thể tiếp cận thông tin, hoặc e ngại tham gia vì sự hiện diện của một "khách quen"?

Chân dung nhà thầu quen mặt

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật (địa chỉ trụ sở tại Số 77, Ngõ 102 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Hồng Gấm làm giám đốc, được thành lập từ tháng 02/2009. Doanh nghiệp này là một cái tên có nhiều kinh nghiệm trên thị trường đấu thầu thiết bị, vật tư y tế và giáo dục.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến giữa tháng 9/2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 146 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 109 gói, trượt 29 gói và 8 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của công ty lên đến hơn 364 tỷ đồng. Những con số này phần nào phản ánh năng lực và vị thế của nhà thầu trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa, thiết bị.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật và chủ đầu tư là Trường Đại học Trà Vinh thể hiện những con số thống kê rất đáng chú ý. Đây cũng chính là bên mời thầu mà nhà thầu này có tần suất tham gia và trúng thầu cao nhất trong lịch sử hoạt động của mình.

Việc một nhà thầu có uy tín, năng lực tốt liên tục trúng thầu là điều bình thường. Tuy nhiên, khi một nhà thầu chiếm một tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại một chủ đầu tư cụ thể, và thường xuyên là nhà thầu duy nhất tham gia, dư luận đặt ra câu hỏi về môi trường cạnh tranh tại đây. Mối quan hệ này diễn ra như thế nào? Các gói thầu trong năm 2025 của nhà thầu này tại Trường Đại học Trà Vinh có những điểm gì đáng lưu ý?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Hệ sinh thái" tại Trường Đại học Trà Vinh: Trúng 41/45 gói và gói thầu tiết kiệm 0,48%

#gói thầu Trà Vinh #nhà thầu Kinh doanh Thiết bị #đấu thầu Trà Vinh #gói thầu 7 tỷ #Chủ đầu tư Trà Vinh #thầu xây dựng Trà Vinh

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị BV Đa khoa Hóc Môn: Nhà thầu liên tục yêu cầu làm rõ HSMT

Gói thầu thiết bị hơn 16 tỷ tại dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP HCM) đã nhận loạt yêu cầu làm rõ từ nhà thầu ngay khi mời thầu.

Dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.894 tỷ đồng sử dụng ngân sách thành phố với quy mô hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 1.000 giường và quy mô lưu bệnh là 500 giường hiện đại, chất lượng cao. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn hình thành các chuyên khoa sâu với các thiết bị y khoa đông bộ, hiện đại nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và khu vực nội thành. Đồng thời, dự án còn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, kỹ thuật và trình độ chuyên môn tốt hơn cho việc chăm sóc sức khỏe người dân tại tuyến đầu thuộc khu vực huyện Hóc Môn và các vùng lân cận.

Gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy móc, trang thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động chung có giá dự toán 16,2 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM trực tiếp lựa chọn nhà thầu. Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 90 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 13 tỷ tại Cần Thơ: Nhà thầu bỏ giá thấp nhất có chiếm ưu thế?

Gói thầu sửa chữa Đường tỉnh 919 do Sở Xây dựng Cần Thơ mời thầu đang thu hút sự chú ý với 5 nhà thầu tham dự. Một nhà thầu đã bỏ giá thấp hơn đáng kể, nhưng liệu năng lực và lịch sử đấu thầu có giúp các đối thủ còn lại lật ngược thế cờ?

Dự án Sửa chữa mặt đường, thay khe co giãn, nâng và sơn hộ lan mềm một số cầu trên Đường tỉnh 919 (đoạn qua địa bàn huyện Thới Lai) do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư đang bước vào giai đoạn xét thầu sau khi hoàn tất mở thầu vào ngày 11/08/2025. Gói thầu xây lắp trọng tâm (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí điều tiết đảm bảo ATGT) có giá trị 13.012.094.319 đồng đã thu hút sự tham gia của 5 nhà thầu. Diễn biến tại buổi mở thầu đang đặt ra nhiều kịch bản cho kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng.

Lợi thế nghiêng về nhà thầu bỏ giá thấp nhất?

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 12 tỷ tại Cần Thơ: Cuộc đua của những nhà thầu quen mặt.

Gói thầu sửa chữa Đường tỉnh 920B do Sở Xây dựng Cần Thơ mời thầu đang thu hút sự chú ý. Ba nhà thầu tham gia đều là những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp, nhưng năng lực và lịch sử đấu thầu lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác biệt.

Dự án Sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước Đường tỉnh 920B (đoạn Km0-Km0+500 và Km2-Km4+100) do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn xét thầu sau khi mở thầu vào ngày 11/08/2025. Gói thầu xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí điều tiết đảm bảo ATGT) có giá trị 12.280.000.000 đồng đã thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu, tạo nên một cuộc cạnh tranh đáng chú ý với nhiều tình tiết bất ngờ.

Giá bỏ thầu có phải là yếu tố quyết định?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Mỹ Thành liên tiếp trúng thầu tại ĐH SPKT TP HCM

Công ty Mỹ Thành liên tiếp trúng thầu tại ĐH SPKT TP HCM

Liên tiếp trúng hai gói thầu mua sắm thiết bị với tổng giá trị gần 10 tỷ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, năng lực và "vía" trúng thầu của Công ty Mỹ Thành đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Công ty Minh Anh trúng gói thầu 2,4 tỷ đồng tại Petrolimex Quảng Trị

Công ty Minh Anh trúng gói thầu 2,4 tỷ đồng tại Petrolimex Quảng Trị

Công ty CP Quảng cáo và thương mại Minh Anh vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 2,4 tỷ đồng tại Công ty Xăng dầu Quảng Trị. Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của doanh nghiệp, tuy nhiên, lịch sử trúng thầu cho thấy tỷ lệ tiết kiệm trung bình khá thấp.