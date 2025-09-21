Gói thầu gần 7 tỷ tại ĐH Trà Vinh: Nhà thầu quen mặt "một mình một ngựa"? [Kỳ 1]

Gói thầu gần 7 tỷ đồng tại Trường Đại học Trà Vinh chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật tham gia. Đáng chú ý, nhà thầu này đã trúng 41/45 gói thầu của chủ đầu tư.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 10/9/2025, bên mời thầu là Trường Đại học Trà Vinh đã tiến hành mở thầu qua mạng đối với Gói thầu số 01 - Mua vật tư, hóa chất, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy tại các Khoa, Trường, Viện và phục vụ quản lý chung năm học 2025 - 2026 (mã thông báo mời thầu IB2500365134). Gói thầu này có giá trị là 6.930.678.000 đồng, được đầu tư từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Biên bản mở thầu được công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật (MSDN: 0103304761). Giá dự thầu của doanh nghiệp này là 6.798.394.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 132 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm sơ bộ đạt 1,9%.

Với việc là nhà thầu duy nhất tham dự và đưa ra mức giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu, cơ hội trúng thầu của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật được xem là rất lớn, nếu hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của doanh nghiệp này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, kịch bản "một mình một ngựa" trong một gói thầu mua sắm hàng hóa có quy mô gần 7 tỷ đồng cũng đặt ra những dấu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu, liệu có hay không việc các nhà thầu khác không thể tiếp cận thông tin, hoặc e ngại tham gia vì sự hiện diện của một "khách quen"?

Chân dung nhà thầu quen mặt

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật (địa chỉ trụ sở tại Số 77, Ngõ 102 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Hồng Gấm làm giám đốc, được thành lập từ tháng 02/2009. Doanh nghiệp này là một cái tên có nhiều kinh nghiệm trên thị trường đấu thầu thiết bị, vật tư y tế và giáo dục.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến giữa tháng 9/2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 146 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 109 gói, trượt 29 gói và 8 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của công ty lên đến hơn 364 tỷ đồng. Những con số này phần nào phản ánh năng lực và vị thế của nhà thầu trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa, thiết bị.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật và chủ đầu tư là Trường Đại học Trà Vinh thể hiện những con số thống kê rất đáng chú ý. Đây cũng chính là bên mời thầu mà nhà thầu này có tần suất tham gia và trúng thầu cao nhất trong lịch sử hoạt động của mình.

Việc một nhà thầu có uy tín, năng lực tốt liên tục trúng thầu là điều bình thường. Tuy nhiên, khi một nhà thầu chiếm một tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại một chủ đầu tư cụ thể, và thường xuyên là nhà thầu duy nhất tham gia, dư luận đặt ra câu hỏi về môi trường cạnh tranh tại đây. Mối quan hệ này diễn ra như thế nào? Các gói thầu trong năm 2025 của nhà thầu này tại Trường Đại học Trà Vinh có những điểm gì đáng lưu ý?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Hệ sinh thái" tại Trường Đại học Trà Vinh: Trúng 41/45 gói và gói thầu tiết kiệm 0,48%