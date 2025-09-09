Gói thầu gần 5 tỷ ở Gò Dầu: Vì sao 4 đối thủ bị loại, Phúc Hưng Thịnh trúng thầu?

Liên danh Phúc Hưng Thịnh 23-782 đã trúng Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường số 23-782, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) với giá gần 4 tỷ đồng. Phân tích hồ sơ cho thấy, 4 nhà thầu còn lại đều bị loại từ vòng đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Ngày 27/6/2025, ông Nguyễn Văn Nhu, Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu cũ, đã ký Quyết định số 3816/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình

Nâng cấp đường số 23-782, huyện Gò Dầu. Theo đó, Gói thầu số 02: Thi công xây dựng có giá trị mời thầu là 4.604.555.970 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện. Đơn vị được giao tổ chức lựa chọn nhà thầu là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu, sau là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 4.

Gói thầu này đã thu hút sự quan tâm của 5 nhà thầu, tạo nên một cuộc cạnh tranh đáng chú ý. Theo biên bản mở thầu ngày 31/07/2025, danh sách các nhà thầu tham gia bao gồm:

1. Công ty TNHH Thông Thuận Phát, giá dự thầu 3.820.000.000 đồng.

2. Liên danh thi công trình Nâng cấp đường số 23-782, huyện Gò Dầu, giá dự thầu 3.897.896.600 đồng.

3. Liên danh đường số 23-782 IB2500324322, giá dự thầu 3.924.799.000 đồng.

4. Liên danh Phúc Hưng Thịnh 23-782, giá dự thầu 3.982.000.000 đồng.

5. Liên danh thi công đường 23-782 Gò Dầu, giá dự thầu sau giảm giá 4.196.756.436 đồng.

Mặc dù có những mức giá dự thầu rất cạnh tranh, kết quả cuối cùng lại cho thấy chỉ một nhà thầu đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Nguồn MSC

Phân tích chi tiết lý do 4 nhà thầu bị loại

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 623/BC-CTY ngày 18/8/2025 của đơn vị tư vấn đấu thầu - Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam - đã chỉ ra chi tiết các lý do khiến 4 nhà thầu phải dừng bước.

Ba nhà thầu bị loại từ vòng năng lực và kinh nghiệm:

Liên danh thi công trình Nâng cấp đường số 23-782, huyện Gò Dầu: Không đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính do cam kết tín dụng chỉ cấp cho một thành viên liên danh (Công ty TNHH MTV TVXD Trường Thịnh TC), trong khi thỏa thuận liên danh không ủy quyền một bên cung cấp nguồn lực.

Liên danh đường số 23-782 IB2500324322: Dù được yêu cầu, liên danh này đã không bổ sung các tài liệu làm rõ hồ sơ theo công văn ngày 11/8/2025, cụ thể là căn cước công dân của chỉ huy trưởng và hiệu lực kiểm định kỹ thuật của máy lu.

Liên danh thi công đường 23-782 Gò Dầu: Tương tự, liên danh này cũng không bổ sung các tài liệu làm rõ kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và các quyết định phân công nhân sự chủ chốt theo yêu cầu.

Một nhà thầu vượt qua vòng năng lực nhưng "trượt" ở vòng kỹ thuật:

Công ty TNHH Thông Thuận Phát: Mặc dù nhà thầu này được đánh giá "Đạt" về năng lực và kinh nghiệm, hồ sơ dự thầu lại không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Báo cáo đánh giá chỉ rõ các thiếu sót: giải pháp thi công không có biện pháp phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông; thiếu giải pháp thi công tưới dính bám nhũ tương CRS-1; thiếu biện pháp đảm bảo chất lượng cho hệ thống thoát nước và kế hoạch bảo vệ môi trường không hợp lý.

Kết quả, Liên danh Phúc Hưng Thịnh 23-782 là nhà thầu duy nhất vượt qua tất cả các bước đánh giá. Ngày 28/8/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 4, ông Thái Văn Cường, đã ký Quyết định số 101/QĐ-BQLDAKV4 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận chiến thắng cho Liên danh Phúc Hưng Thịnh 23-782 với giá trúng thầu là 3.982.000.000 đồng.

"Soi" năng lực nhà thầu trúng thầu: Công ty Phúc Hưng Thịnh và những con số

Thành viên đứng đầu liên danh trúng thầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Phúc Hưng Thịnh (MST: 3901277669), có địa chỉ tại số 226 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, do bà Tôn Nữ Huyền Trang làm Giám đốc.

Theo dữ liệu tổng hợp, Phúc Hưng Thịnh là một nhà thầu có hoạt động đấu thầu khá sôi nổi. Tính đến cuối tháng 8/2025, công ty đã tham gia 34 gói thầu, trong đó trúng 16 gói, trượt 16 gói, và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 19.393.167.151 đồng.

Một điểm đáng chú ý là phạm vi hoạt động của Phúc Hưng Thịnh. Có tới 33 trên 34 gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia đều thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh. Điều này đặt ra câu hỏi về lợi thế "sân nhà" của doanh nghiệp. Đặc biệt, với chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 4 - bên mời thầu của gói thầu Nâng cấp đường số 23-782, Phúc Hưng Thịnh đã có "lịch sử quan hệ" khi tham gia 3 gói thầu, trúng 2 và trượt 1.

Tần suất trúng thầu năm 2025 và "hệ sinh thái" quen thuộc

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Phúc Hưng Thịnh đã tham gia 13 gói thầu. Phân tích sâu hơn cho thấy một quy luật đáng lưu tâm: doanh nghiệp này thường xuyên tham gia và trúng thầu tại một số bên mời thầu quen thuộc.

Ngoài Ban QLDA ĐTXD Khu vực 4, hai cái tên nổi bật khác là:

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng: Phúc Hưng Thịnh đã tham gia tới 16 gói thầu do đơn vị này mời, trúng 6 gói.

Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam: Tham gia 5 gói, trúng 2 gói. Đáng chú ý, đây chính là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu Nâng cấp đường số 23-782 vừa qua.

Việc một nhà thầu thường xuyên tham gia và trúng các gói thầu do một nhóm các bên mời thầu/đơn vị tư vấn nhất định tổ chức là một hiện tượng cần được các chủ đầu tư quan tâm, nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu là tối quan trọng

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được ban hành với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu trên một địa bàn không phải là vi phạm pháp luật, nếu quá trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn từ các chủ đầu tư để loại trừ các yếu tố tiềm ẩn có thể làm giảm tính cạnh tranh".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông phân tích thêm: "Trong vụ việc cụ thể này, báo cáo đánh giá E-HSDT đã chỉ ra các lý do loại nhà thầu khá rõ ràng, từ năng lực tài chính đến việc không bổ sung tài liệu. Về mặt quy trình, bên mời thầu và đơn vị tư vấn đã làm đúng theo các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, việc có đến 4/5 nhà thầu bị loại vì những lý do dường như có thể khắc phục được cũng là một điều đáng suy ngẫm. Nó cho thấy hoặc là chất lượng chuẩn bị hồ sơ dự thầu của các doanh nghiệp còn hạn chế, hoặc hồ sơ mời thầu có những yêu cầu quá khắt khe, hoặc cả hai.

Kết lại, chiến thắng của Liên danh Phúc Hưng Thịnh 23-782 tại gói thầu Nâng cấp đường số 23-782, huyện Gò Dầu, về mặt hồ sơ, là hợp lệ. Gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 13,5% so với giá dự toán. Tuy nhiên, việc phân tích sâu về lịch sử đấu thầu của nhà thầu trúng thầu đã mở ra những góc nhìn đa chiều, cho thấy sự cần thiết của việc giám sát liên tục và toàn diện để đảm bảo các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu được thực thi một cách triệt để trong thực tiễn.