Gói thầu cầu Phi Tô trị giá hơn 17 tỷ ở Lâm Đồng: Tiết kiệm 3,5 triệu đồng

Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây dựng cầu Phi Tô trị giá hơn 17 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 0,02%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Phi Tô, xã Nam Hà Lâm Hà.

Cụ thể, ngày 27/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà - Hoàng Ngọc Thành đã ký Quyết định số 185/QĐ-BQLDALH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng cầu Phi Tô, xã Nam Hà Lâm Hà (mã E-TBMT: IB2600326938).

Theo quyết định phê duyệt, Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 là đơn vị trúng thầu với giá 17.064.844.435 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 17.068.366.460 đồng, giá trị giảm giá sau đấu thầu ghi nhận ở mức 3.522.024 đồng, tương ứng 0,02%.

Quyết định số 185/QĐ-BQLDALH. (Nguồn MSC)

Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 có sự hiện diện nổi bật tại các dự án giao thông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà làm Chủ đầu tư.

Chỉ trước đó một tháng, ngày 28/06/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 cũng đã được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 07: Thi công xây dựng cầu Tiền Lâm, xã Nam Ban Lâm Hà với giá trúng thầu 26.756.739.046 đồng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,34%.

Như vậy, tính riêng 2 gói thầu hạ tầng giao thông quy mô lớn gần nhất do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà làm Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 đã thu về tổng giá trị trúng thầu 43.821.583.481 đồng.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 (mã số thuế 0101304533, có địa chỉ trụ sở tại phố Đông Tác, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội) đã tham gia 30 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 24 gói với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 1.909.747.344.210 đồng. Trong đó, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, doanh nghiệp này từng tham gia 12 gói thầu và trúng cả 12 gói với tổng giá trị khoảng 1.564.112.215.077 đồng.