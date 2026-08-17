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Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu cầu Phi Tô trị giá hơn 17 tỷ ở Lâm Đồng: Tiết kiệm 3,5 triệu đồng

Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây dựng cầu Phi Tô trị giá hơn 17 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 0,02%.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Phi Tô, xã Nam Hà Lâm Hà.

Cụ thể, ngày 27/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà - Hoàng Ngọc Thành đã ký Quyết định số 185/QĐ-BQLDALH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng cầu Phi Tô, xã Nam Hà Lâm Hà (mã E-TBMT: IB2600326938).

Theo quyết định phê duyệt, Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 là đơn vị trúng thầu với giá 17.064.844.435 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 17.068.366.460 đồng, giá trị giảm giá sau đấu thầu ghi nhận ở mức 3.522.024 đồng, tương ứng 0,02%.

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Quyết định số 185/QĐ-BQLDALH. (Nguồn MSC)

Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 có sự hiện diện nổi bật tại các dự án giao thông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà làm Chủ đầu tư.

Chỉ trước đó một tháng, ngày 28/06/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 cũng đã được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 07: Thi công xây dựng cầu Tiền Lâm, xã Nam Ban Lâm Hà với giá trúng thầu 26.756.739.046 đồng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,34%.

Như vậy, tính riêng 2 gói thầu hạ tầng giao thông quy mô lớn gần nhất do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà làm Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 đã thu về tổng giá trị trúng thầu 43.821.583.481 đồng.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 (mã số thuế 0101304533, có địa chỉ trụ sở tại phố Đông Tác, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội) đã tham gia 30 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 24 gói với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 1.909.747.344.210 đồng. Trong đó, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, doanh nghiệp này từng tham gia 12 gói thầu và trúng cả 12 gói với tổng giá trị khoảng 1.564.112.215.077 đồng.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

· Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

· Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

#quy trình đấu thầu rộng rãi trong nước #hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công #tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu #quy định về tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu #vai trò của pháp luật trong quản lý dự án

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