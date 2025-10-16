Gói thầu 9,8 tỷ ở Đại học Luật TP HCM: Giá chênh 49 triệu, nhà thầu nào sẽ thắng?

Cuộc đua tại gói thầu thi công nội thất Thư viện của Trường Đại học Luật TP.HCM đang thu hút sự chú ý khi hai liên danh tham dự chỉ chào giá chênh nhau khoảng 49 triệu đồng. Cả hai đều là những nhà thầu đã nhiều lần tham gia các gói thầu của chủ đầu tư này.

Ngày 08/10/2025, Trường Đại học Luật TP HCM (chủ đầu tư) đã tiến hành mở thầu qua mạng cho gói thầu "Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp, lắp đặt trang thiết bị cho Thư viện và Trung tâm học liệu tại Cơ sở 3 - Trường Đại học Luật TP HCM". Gói thầu có mã thông báo mời thầu là IB2500417433, với giá gói thầu được phê duyệt là 9.859.167.002 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu liên danh. Cụ thể:

Liên danh Gói thầu IB2500417433 (được xác định do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng K.T làm đại diện liên danh) có giá dự thầu là 9.764.619.765 đồng.

Liên danh Công ty Hưng Thịnh và Công ty Hoa Lư (do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Hưng Thịnh làm đại diện liên danh) có giá dự thầu là 9.813.427.532 đồng.

Như vậy, mức giá của hai nhà thầu chênh lệch nhau chỉ khoảng 48,8 triệu đồng. So với giá gói thầu, giá dự thầu thấp nhất chỉ mang lại tỷ lệ tiết kiệm sơ bộ khoảng 0,96%. Mức chênh lệch và tỷ lệ tiết kiệm thấp đang đặt ra nhiều câu hỏi cho dư luận về tính cạnh tranh của gói thầu, đồng thời hướng sự chú ý vào năng lực và lịch sử của các nhà thầu tham dự.

Hai "đối thủ": Một bên dày dạn kinh nghiệm, một bên có tỷ lệ thắng thầu ấn tượng

Liên danh do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Hưng Thịnh (MST: 0304096180, địa chỉ tại Xã Nhà Bè, TP HCM) do ông Trần Quang Trường làm Giám đốc, là một nhà thầu có bề dày hoạt động. Theo dữ liệu, công ty này đã tham gia 94 gói thầu, trong đó trúng 64 gói, trượt 25 gói, 4 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Riêng trong năm 2025, công ty đã tham gia 16 gói thầu, trúng 7 gói và trượt 6 gói trên tổng số 13 gói đã có kết quả.

Ở phía đối diện, Liên danh do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng K.T đứng đầu có MST: 0302602593, địa chỉ tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, (nay là phường Tân Thuận TP HCM) do ông Nguyễn Vĩnh Bảo làm Giám đốc, có quy mô tham gia thầu nhỏ hơn. Doanh nghiệp này đã tham gia 12 gói thầu, trúng 6 gói và trượt 4 gói. Tuy nhiên, trong năm 2025, Công ty K.T đang cho thấy một hiệu suất đáng chú ý khi tham gia 6 gói, đã trúng 3/4 gói đã có kết quả, đạt tỷ lệ thắng 75%.

Đáng chú ý, lịch sử ghi nhận hai nhà thầu này đã từng "chạm trán" nhau tại 8 gói thầu. Kết quả đối đầu cho thấy Công ty K.T thắng 2 lần, trong khi Công ty Hưng Thịnh thắng 1 lần.

Những nhà thầu "quen mặt" tại Trường Đại học Luật TP HCM

Một điểm chung đáng lưu tâm của cả hai nhà thầu đứng đầu các liên danh là tần suất xuất hiện tại các gói thầu do Trường Đại học Luật TP.HCM mời thầu.

Dữ liệu cho thấy, Công ty Hưng Thịnh là một "gương mặt" rất thân quen. Doanh nghiệp này đã tham gia tới 23 gói thầu của Trường Đại học Luật TP HCM, trong đó đã trúng thầu 11 gói, trượt 10 gói và 2 gói đang chờ kết quả.

Công ty K.T cũng không phải là một cái tên xa lạ. Doanh nghiệp này đã tham gia 8 gói thầu tại đây, trúng 2 gói, trượt 4 gói và cũng đang chờ kết quả 2 gói (bao gồm cả gói thầu đang phân tích).

Việc các gói thầu, đặc biệt là các gói thầu có giá trị lớn, thường xuyên có sự tham gia của một nhóm các nhà thầu "quen mặt" khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh và việc liệu có sự rộng rãi trong việc thu hút các nhà thầu tiềm năng khác tham gia hay không.

Góc nhìn chuyên gia và các quy định pháp luật

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho rằng: "Giá dự thầu là một yếu tố quan trọng nhưng không phải là duy nhất. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật và năng lực tài chính. Một nhà thầu bỏ giá thấp nhất nhưng không đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực thì cũng không thể trúng thầu. Trách nhiệm của tổ chuyên gia và bên mời thầu là phải xem xét, đánh giá một cách toàn diện, khách quan để chọn ra nhà thầu thực sự xứng đáng, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của gói thầu".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP HCM chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo ra một hành lang pháp lý chặt chẽ nhằm đảm bảo 4 mục tiêu cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, trách nhiệm giải trình cũng được đề cao. Chủ đầu tư và các bên liên quan phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Dư luận có quyền giám sát và yêu cầu làm rõ những vấn đề còn băn khoăn để đảm bảo tiền vốn của nhà nước, của tập thể được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch nhất".

Với mức giá dự thầu chênh lệch không đáng kể, cuộc đua tại gói thầu hơn 9,8 tỷ đồng của Trường Đại học Luật TP HCM sẽ được quyết định bởi các yếu tố về năng lực và kỹ thuật. Dư luận đang chờ đợi một quyết định công tâm, minh bạch từ phía chủ đầu tư, để lựa chọn được nhà thầu không chỉ có giá tốt mà còn phải có năng lực tốt nhất để thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.