Tân Cảng Sa Đéc: Vì sao Công ty Nam Truyền trúng gói thầu 4,3 tỷ?

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền vừa được phê duyệt trúng Gói thầu số 1: Thi công xây lắp tại Tân Cảng Sa Đéc, sau khi "vượt qua" 1 đối thủ.

Ngày 13/11/2025, Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Chủ đầu tư) đã ban hành Quyết định số 5278/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 1: Thi công xây lắp, thuộc dự án Sửa chữa nền bãi cảng Tân cảng Sa Đéc.

Quyết định số 5278/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 1: Thi công xây lắp, thuộc dự án Sửa chữa nền bãi cảng Tân cảng Sa Đéc. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền (MSDN: 1400459431).

Tiết kiệm hơn 332 triệu đồng

Giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền là 4.347.279.612 đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 80 ngày.

Gói thầu này (mã TBMT: IB2500358138) được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Trước đó, vào ngày 09/5/2025, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, ông Ngô Minh Thuần, đã ký Quyết định số 1852/QĐ-TCg phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án. Theo phụ lục đính kèm, Gói thầu số 1: Thi công xây lắp có giá gói thầu được duyệt là 4.679.639.783 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền thấp hơn 332.360.171 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 7,1%.

Diễn biến lựa chọn nhà thầu

Theo các tài liệu, ngày 22/9/2025, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 4166/QĐ-TCg phê duyệt E-hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cho gói thầu trên.

Biên bản mở thầu (hoàn thành lúc 09:21 ngày 06/10/2025) cho thấy, có 2 nhà thầu đã nộp E-hồ sơ dự thầu (E-HSDT) hợp lệ, bao gồm:

1. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại DHL (MSDN: 0312521079)

2. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền (MSDN: 1400459431)

Quá trình đánh giá E-HSDT được Tổ chuyên gia đấu thầu ghi lại tại Báo cáo số 01-GS1/BC-TCGĐT ngày 27/10/2025.

Theo Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính (Mẫu số 07B), nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Truyền có giá dự thầu (trước giảm giá) là 4.679.525.955 đồng. Nhà thầu này đề xuất giảm giá 7,1%, tương đương 332.246.342,805 đồng. Giá dự thầu sau hiệu chỉnh, trừ giảm giá là 4.347.279.612 đồng.

Trong khi đó, nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại DHL có giá dự thầu là 5.255.379.279 đồng. Mặc dù nhà thầu này đề xuất tỷ lệ giảm giá 11%, giá dự thầu sau giảm giá của DHL là 4.677.287.558 đồng.

Như vậy, giá dự thầu sau giảm giá của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền thấp hơn đối thủ khoảng 330 triệu đồng.

Tại Quyết định 5278/QĐ-TCg, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại DHL được thông báo là nhà thầu không trúng thầu với lý do: "Nhà thầu - Xếp hạng 2".

Năng lực nhà thầu

Về đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền (MSDN: 1400459431) được thành lập vào ngày 13/01/2003, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở đăng ký tại Số 63, TL848, Ấp Đông Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Dữ liệu đấu thầu trong năm 2025 cho thấy, ngoài gói thầu tại Tân Cảng Sa Đéc, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền còn được ghi nhận trúng 2 gói thầu xây lắp khác.

Cụ thể, ngày 19/05/2025, doanh nghiệp này trúng Gói thầu số 2 xây lắp do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Châu Thành mời thầu, với giá trúng 5.154.268.859 đồng. Ngày 17/06/2025, doanh nghiệp tiếp tục trúng Gói thầu số 3: Xây lắp (tham gia với tư cách liên danh chính) do Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Châu Giang mời thầu, với giá trúng 980.175.000 đồng.

Tổng giá trị trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền trong năm 2025, qua 3 gói thầu, đạt hơn 10,48 tỷ đồng.

Việc một doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu là điều bình thường trong hoạt động đấu thầu, miễn là đảm bảo năng lực và tuân thủ các quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM, chia sẻ, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. "Việc E-HSMT được phê duyệt, E-HSDT được nộp và đánh giá qua mạng là một bước tiến lớn. Quá trình đánh giá HSDT, đặc biệt là việc nhà thầu chào giá thấp hơn, áp dụng giảm giá, là yếu tố quan trọng để chủ đầu tư xem xét, miễn là nhà thầu đó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực," Luật sư Lập cho biết.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định, tỷ lệ tiết kiệm 7,1% tại gói thầu IB2500358138 là một con số đáng ghi nhận, cho thấy có sự cạnh tranh về giá giữa 2 nhà thầu.

"Tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC là hướng tới việc công khai, minh bạch hóa tối đa thông tin đấu thầu. Việc Báo cáo đánh giá E-HSDT được công khai chi tiết giúp xã hội giám sát được lý do trúng/trượt của từng nhà thầu. Đối với gói thầu này, nhà thầu xếp hạng 2 (Công ty DHL) có giá dự thầu ban đầu cao hơn đáng kể so với giá gói thầu, dù có giảm giá 11% nhưng giá sau giảm vẫn cao hơn nhà thầu thắng thầu. Điều này cho thấy việc chuẩn bị E-HSDT và xây dựng giá dự thầu của nhà thầu là yếu tố then chốt," ông Giang phân tích.