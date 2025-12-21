Hà Nội

Bạn đọc

Lâm Đồng: Liên danh Hồng Đăng - Nhân Việt trúng gói thầu xây lắp cấp nước hơn 4,4 tỷ

Gói thầu xây lắp số 06 thuộc dự án mở rộng tuyến ống cấp nước tại thị xã La Gi do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư chỉ ghi nhận duy nhất một liên danh nhà thầu tham dự và trúng thầu.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/12/2025, ông Trần Văn Liêm – Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 649/QĐ-TTN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06 – Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí dự phòng).

qd-1048.jpg
Quyết định số 649/QĐ-TTN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06 – Xây lắp toàn bộ công trình. Nguồn: MSC

Đây là gói thầu thuộc công trình "Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tân Tiến, Tân Hải, thị xã La Gi", được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đáng chú ý, dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm tăng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, nhưng thực tế tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Hồng Đăng và Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Nhân Việt (Liên danh Hồng Đăng – Nhân Việt) tham dự.

Duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 26/11/2025, Liên danh Hồng Đăng – Nhân Việt dự thầu với giá 4.484.532.000 đồng. Do không có đối thủ cạnh tranh, liên danh này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 52/2025/BCĐT ngày 01/12/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Sam BT, Chủ đầu tư đã nhanh chóng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chỉ một ngày sau đó. Giá trúng thầu được ấn định là 4.484.532.000 đồng, giảm khoảng 269 triệu đồng so với giá gói thầu (4.754.362.759 đồng), tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 5,67%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như mức độ cạnh tranh thực sự tại dự án này. Mặc dù quy trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ đúng các bước theo quy định pháp luật hiện hành, nhưng kịch bản "một mình một ngựa" luôn là vấn đề được quan tâm trong công tác đấu thầu đầu tư công.

Năng lực của Liên danh nhà thầu TP HCM

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM và sở hữu bề dày kinh nghiệm thi công các công trình hạ tầng, cấp thoát nước.

Thành viên đứng đầu liên danh, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Hồng Đăng (có địa chỉ tại Phường Gò Vấp, TP HCM), được thành lập từ năm 2008. Nhà thầu này đã tham gia 189 gói thầu, trong đó trúng 97 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 229 tỷ đồng. Hồng Đăng là cái tên quen thuộc tại nhiều bên mời thầu lớn khu vực phía Nam như Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân hay Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Thành viên còn lại, Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Nhân Việt (cũng có trụ sở tại Phường Gò Vấp, TP HCM), hoạt động từ năm 2001. Hồ sơ năng lực của Nhân Việt ghi nhận tham gia 168 gói thầu, trúng 90 gói với tổng giá trị hơn 231 tỷ đồng. Tương tự đối tác của mình, Nhân Việt cũng thường xuyên trúng thầu tại các đơn vị cấp nước ở TP HCM và các tỉnh lân cận như Tây Ninh.

Dữ liệu phân tích cho thấy, Hồng Đăng và Nhân Việt có mối quan hệ hợp tác khá chặt chẽ. Hai nhà thầu này đã từng cùng tham gia đấu thầu (cả đối đầu và liên danh) trong hàng chục gói thầu khác nhau. Việc "bắt tay" tại gói thầu số 06 ở Lâm Đồng cho thấy chiến lược mở rộng địa bàn hoạt động của hai nhà thầu này ra các tỉnh Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên.

Góc nhìn pháp lý về tính cạnh tranh

Trao đổi về vấn đề chỉ có một nhà thầu tham dự gói thầu rộng rãi, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư vẫn có thể xem xét giải quyết cho phép mở thầu ngay để đánh giá nếu nhà thầu đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh, việc thiếu vắng sự so sánh giữa nhiều nhà thầu sẽ làm giảm cơ hội lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá thành cạnh tranh nhất cho ngân sách nhà nước".

Luật sư Lập cũng nhấn mạnh, đối với các gói thầu thường xuyên rơi vào tình trạng "độc diễn", cơ quan quản lý cần rà soát lại các tiêu chí trong Hồ sơ mời thầu xem có tình trạng "cài cắm" các điều kiện hạn chế nhà thầu hay không, đồng thời tăng cường công tác công khai, minh bạch thông tin để thu hút nhiều nhà thầu tham dự hơn.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về tiến độ thực hiện dự án này.

