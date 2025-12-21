Hà Nội

Bạn đọc

Để hoạt động đấu thầu hiệu quả hơn: Góc nhìn chuyên gia từ Công ty Lộc Thịnh [Kỳ 5]

Từ trường hợp của Công ty Lộc Thịnh, các chuyên gia và luật sư cho rằng cần tăng cường giám sát, nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư để hoạt động đấu thầu thực sự cạnh tranh, công bằng và minh bạch theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thời gian qua, hoạt động đấu thầu tại khu vực phía Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực với việc áp dụng đấu thầu qua mạng rộng rãi. Tuy nhiên, câu chuyện các nhà thầu "quen mặt" trúng thầu liên tiếp như trường hợp của Công ty Lộc Thịnh tại Dĩ An vẫn là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trách nhiệm giải trình và tính công khai

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền, chủ đầu tư và bên mời thầu.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhấn mạnh: "Mục tiêu cuối cùng của đấu thầu là tìm ra nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Việc một nhà thầu như Công ty Lộc Thịnh trúng nhiều gói thầu về mặt pháp lý không bị cấm, nhưng đặt ra yêu cầu cao hơn về sự minh bạch. Chủ đầu tư cần công khai quá trình đánh giá E-HSDT, làm rõ các tiêu chí chấm thầu để tránh nghi ngờ từ dư luận về việc ưu ái hay 'sân sau'".

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Sự minh bạch không chỉ nằm ở việc đăng tải thông tin lên mạng, mà còn ở chất lượng của hồ sơ mời thầu. E-HSMT phải được xây dựng khoa học, không được cài cắm các tiêu chí kỹ thuật hay nhân sự đặc thù mà chỉ một vài nhà thầu đáp ứng được".

chuyen-gia-dau-thau.jpg
Ảnh minh hoạ

Hướng tới môi trường cạnh tranh lành mạnh

Để nâng cao hiệu quả đầu tư công, Luật sư Nguyễn Thị Hương và Luật sư Nguyễn Văn Lập đề xuất các địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: Thứ nhất, tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất công tác đấu thầu tại các chủ đầu tư cấp phường/xã, nơi nhân lực quản lý còn mỏng và dễ phát sinh tiêu cực. Thứ hai, xử lý nghiêm các hành vi thông thầu, gian lận (nếu có) theo quy định của Luật Đấu thầu sửa đổi, bao gồm cả việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu. Thứ ba, khuyến khích sự tham gia của nhiều nhà thầu để tăng tính cạnh tranh về giá và giải pháp kỹ thuật, tránh tình trạng "ao làng".

Đối với trường hợp áp dụng hình thức Mua sắm trực tiếp (nếu có), các luật sư lưu ý cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại Điều 25 Luật Đấu thầu 2023 và các hướng dẫn tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC. Đơn giá của gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt quá đơn giá của gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó và phải đảm bảo tiết kiệm hơn.

Với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh, việc trúng thầu nhiều là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định uy tín, nhưng cũng là thách thức lớn để chứng minh năng lực thực sự qua chất lượng từng công trình. Chất lượng công trình sau khi bàn giao sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho năng lực của nhà thầu và tính minh bạch của quá trình lựa chọn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Lộc Thịnh: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Trong nhiều gói thầu Công ty Lộc Thịnh trúng thầu, câu chuyện về tỷ lệ tiết kiệm và số lượng nhà thầu tham dự luôn là vấn đề đáng quan tâm để đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động đấu thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính cạnh tranh trong đấu thầu được thể hiện rõ nét qua số lượng nhà thầu tham dự và tỷ lệ giảm giá (tiết kiệm) cho ngân sách nhà nước. Phân tích hồ sơ trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh cho thấy bức tranh đa màu sắc về tính hiệu quả kinh tế.

Những con số biết nói về giá trúng thầu

Dấu ấn của Lộc Thịnh tại các gói thầu phường xã TP HCM [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu các dự án lớn, Công ty Lộc Thịnh còn là cái tên quen thuộc, "phủ sóng" tại các gói thầu quy mô vừa và nhỏ do UBND các phường thuộc TP HCM làm chủ đầu tư.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh tập trung rất đậm nét tại địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, đặc biệt là thành phố Dĩ An cũ. Trong chiến lược hoạt động của mình, bên cạnh các gói thầu lớn, Công ty Lộc Thịnh dường như đang khai thác rất tốt thị trường ngách là các gói thầu do UBND cấp phường làm chủ đầu tư.

"Khách quen" của các UBND Phường

Soi tỷ lệ trúng thầu 100% của Công ty Lộc Thịnh tại Bên mời thầu Việt Trẻ [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy, Công ty Lộc Thịnh tham gia 8 gói thầu do Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ mời thầu và trúng cả 8. Mối "duyên nợ" đặc biệt với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối này nói lên điều gì về tính cạnh tranh?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh việc trúng thầu dồn dập tại các Ban quản lý dự án và UBND phường thuộc TP HCM, hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh (Công ty Lộc Thịnh) còn ghi nhận mối quan hệ đặc biệt với một số bên mời thầu tư nhân, trong đó nổi bật nhất là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ (Công ty Việt Trẻ).

Tham gia 8 gói, trúng cả 8

