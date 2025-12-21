Công ty H2T trúng gói thầu hơn 2,8 tỷ tại Than Hải Phòng: Kịch bản "một mình một chợ"

Tham gia gói thầu xây lắp và cung cấp thiết bị tại Công ty Kinh doanh than Hải Phòng, Công ty H2T là nhà thầu duy nhất dự thầu và dễ dàng được phê duyệt trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "khiêm tốn".

Thắng thầu "thần tốc" tại Công ty Kinh doanh than Hải Phòng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 09/12/2025, ông Đỗ Chí Trung, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hải Phòng (Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin) đã ký Quyết định số 335/QĐ-THP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị. Đây là gói thầu thuộc dự án "Mua sắm thiết bị phục vụ điều hành sản xuất năm 2025 - Công ty Kinh doanh than Hải Phòng".

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại H2T (gọi tắt là Công ty H2T). Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.810.765.296 đồng, thực hiện trong thời gian 20 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

Trước đó, Gói thầu số 04 có giá dự toán được duyệt là 2.837.165.202 đồng. Như vậy, sau quá trình đấu thầu, mức tiết kiệm đạt được khoảng hơn 26 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách khoảng 0,9%.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu ngày 06/12/2025 cho thấy, Công ty H2T là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp này đã dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để về đích.

Đáng chú ý, tiến độ đánh giá hồ sơ thầu diễn ra rất nhanh chóng. Gói thầu đóng/mở thầu vào chiều ngày 06/12/2025 (thứ Bảy). Chỉ hai ngày sau, ngày 08/12/2025, Tổ chuyên gia của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Thương mại Minh Hướng đã hoàn tất Báo cáo đánh giá E-HSDT số 157/BCĐG-MH. Đến ngày 09/12/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu đã chính thức được phê duyệt.

Việc một gói thầu xây lắp và thiết bị trị giá gần 3 tỷ đồng được đánh giá và phê duyệt kết quả chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày làm việc (trừ Chủ nhật) đặt ra câu hỏi về sự "thần tốc" trong quy trình chấm thầu của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư.

Năm 2025 "bội thu" của nhà thầu H2T

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại H2T có địa chỉ trụ sở tại Số 35B/512 Nguyễn Văn Linh, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thanh Tùng.

Theo dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu, năm 2025 có thể xem là một năm thành công rực rỡ của Công ty H2T khi doanh nghiệp này tham gia 14 gói thầu thì trúng tới 12 gói, tỷ lệ trúng thầu lên tới gần 86%.

Không chỉ trúng thầu tại Công ty Kinh doanh than Hải Phòng, Công ty H2T còn là cái tên "quen mặt" tại nhiều chủ đầu tư lớn khác trên địa bàn thành phố Cảng, đặc biệt trong lĩnh vực dự trữ quốc gia và y tế.

Cụ thể, chỉ tính riêng tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III, trong năm 2025, Công ty H2T đã trúng tuyệt đối 4/4 gói thầu tham gia. Điển hình như ngày 25/11/2025, đơn vị này trúng "Gói thầu số 03: Thi công Sửa chữa, cải tạo trụ sở văn phòng, nhà công vụ Chi cục DTNN khu vực III" với giá hơn 195 triệu đồng. Trước đó là các gói thầu sửa chữa kho Kim Xuyên, kho Kha Lâm, kho Chùa Vẽ...

Tương tự, tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Công ty H2T cũng trúng 3/3 gói thầu tham gia trong năm 2025, chủ yếu là các gói tư vấn quản lý dự án. Ví dụ, ngày 12/11/2025, doanh nghiệp này trúng "Gói thầu số 01: Tư vấn Quản lý dự án" trị giá gần 225 triệu đồng.

Ngoài ra, H2T còn trúng thầu tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc (trúng 3/3 gói), Nhà máy X28 Cục Hậu cần - Kỹ thuật QCHQ, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Lê Chân...

Điểm chung của nhiều gói thầu mà Công ty H2T trúng trong năm 2025 là tình trạng khan hiếm nhà thầu tham dự. Nhiều gói thầu chỉ có H2T tham gia "một mình một chợ" hoặc được chỉ định thầu rút gọn, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thường xuyên ở mức thấp.

Cần đảm bảo tính cạnh tranh thực chất

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn ưu tiên mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rất chặt chẽ về quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng.

"Việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại một số chủ đầu tư quen thuộc với kịch bản chỉ có một mình tham gia, giá trúng sát giá dự toán là hiện tượng cần được các cơ quan chức năng lưu tâm giám sát. Mặc dù pháp luật không cấm nhà thầu trúng nhiều gói thầu, nhưng nếu tần suất trúng thầu quá dày đặc, sự cạnh tranh không cao thì hiệu quả tiết kiệm ngân sách sẽ bị ảnh hưởng," Luật sư Vinh nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: "Khi chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư cần xem xét lại các tiêu chí trong E-HSMT xem có tình trạng cài cắm điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác hay không. Bên cạnh đó, việc chấm thầu quá nhanh cũng là một yếu tố cần xem xét về tính kỹ lưỡng trong việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, đặc biệt là khả năng huy động nhân sự, thiết bị khi nhà thầu đang thực hiện cùng lúc nhiều gói thầu khác nhau".

Việc Công ty H2T liên tiếp trúng thầu trong thời gian ngắn với khối lượng công việc lớn đặt ra câu hỏi về năng lực thực tế của doanh nghiệp này trong việc đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo đúng cam kết.

