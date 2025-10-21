Gói thầu 5,5 tỷ tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM: Một nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm 0,09%

Gói thầu xây dựng 04 tuyến đường do UBND phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM mời thầu vừa mở thầu chỉ ghi nhận một liên danh tham dự với giá dự thầu sát giá gói thầu, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa ghi nhận kết quả mở thầu hai gói thầu xây lắp do UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) làm chủ đầu tư, với một điểm chung đáng chú ý: Cả hai gói thầu đều chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia và giá dự thầu đều có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Hai gói thầu, một kịch bản

Gói thầu trọng tâm là Gói thầu Xây dựng (Đã bao gồm chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật - Di dời trụ điện hạ thế, trụ điện dân sinh), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) số PL2500225757, của dự án "Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước 04 tuyến đường (Nguyễn Thị Minh Khai/3; Trương Quyền/2; Huỳnh Thị Tươi/5 Và Cây Da/6)".

Dự án này được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 26/06/2025, và sau đó được phê duyệt điều chỉnh KHLCNT tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 do ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp ký. Giá gói thầu được phê duyệt là 5.554.407.478 đồng.

Theo biên bản mở thầu (mã TBMT IB2500431940), được hoàn thành vào 09:37 ngày 17/10/2025, có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là "Liên danh 4 tuyến đường" đại diện là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Chí Khiêm (Mã định danh: vn1101354085). Giá dự thầu của liên danh này là 5.549.331.117 đồng, thấp hơn giá gói thầu 5.076.361 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm tạm tính chỉ 0,09%.

Nguồn: MSC

Chỉ một ngày trước đó (16/10/2025), một kịch bản tương tự đã diễn ra tại một gói thầu khác cũng do UBND phường Tân Đông Hiệp làm chủ đầu tư. Đó là Gói thầu Xây dựng (mã TBMT IB2500430814) thuộc dự án "Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Trương Văn Vĩnh/3 và Trương Văn Vĩnh/6" (KHLCNT số PL2500233754).

Gói thầu này có giá 6.740.292.378 đồng. Nhà thầu duy nhất tham gia là "Liên danh đường Trương Văn Vĩnh", đại diện cũng là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Chí Khiêm,mã định danh vn1101354085. Giá dự thầu của liên danh này là 6.740.187.283 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm "siêu mỏng", chỉ 105.095 đồng (tương đương 0,0015%).

Việc cả hai gói thầu xây lắp có quy mô hàng tỷ đồng của cùng một chủ đầu tư, mở thầu trong hai ngày liên tiếp, đều chỉ có một nhà thầu tham dự và đều có mức tiết kiệm gần như bằng không, đang đặt ra các câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của các cuộc thầu.

Năng lực nhà thầu duy nhất

Tìm hiểu cho thấy, mã định danh vn1101354085 thuộc về Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Thương mại Chí Khiêm (MSDN 1101354085). Doanh nghiệp này có người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thái Khâm.

Đáng chú ý, địa chỉ của Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Thương mại Chí Khiêm sau đợt sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025 là tại Ấp Bà Chủ, Xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh.

Dữ liệu thống kê cho thấy, Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Thương mại Chí Khiêm là một nhà thầu có kinh nghiệm, đã tham gia 40 gói thầu, trong đó trúng 28 gói, trượt 5 gói và 7 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) là 85.608.121.009 đồng. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 39.537.513.057 đồng.

Tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 8 gói thầu, ghi nhận trúng 3 gói, trượt 2 gói, và 3 gói đang chờ kết quả (bao gồm cả hai gói thầu nêu trên) .

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, các dự án này ban đầu được phê duyệt bởi Uỷ ban nhân dân phường Tân Bình (thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, sau Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính, phường Tân Bình đã được sáp nhập vào phường Tân Đông Hiệp và nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Uỷ ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp trở thành chủ đầu tư mới của các dự án.

Dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Thương mại Chí Khiêm đã từng tham gia 3 gói thầu do Uỷ ban nhân dân phường Tân Bình (nay là Uỷ ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp) mời thầu. Trong đó, nhà thầu này đã trúng 1 gói (ngày 11/10/2025) và đang chờ kết quả 2 gói thầu vừa mở thầu.

Một điểm đáng lưu ý khác là mối quan hệ với các đơn vị tư vấn.

Tại gói thầu "Xây dựng" (mã IB2500430814) có giá trị 6,74 tỷ đồng, đơn vị lập E-HSMT là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC (AIC). Dữ liệu lịch sử ghi nhận, Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Thương mại Chí Khiêm có tỷ lệ trúng thầu 100% khi tham gia các gói thầu do AIC mời thầu (trúng 3/3 gói).

Tuy nhiên, tại gói thầu "Xây dựng (Đã bao gồm chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật...)" (mã IB2500431940) có giá trị 5,55 tỷ đồng, đơn vị lập E-HSMT là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh. Lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Thương mại Chí Khiêm từng trượt 1 gói thầu do công ty tư vấn này mời thầu (vào ngày 19/11/2024).

Góc nhìn chuyên gia về đảm bảo cạnh tranh

Bối cảnh chỉ có một nhà thầu tham dự với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước tiệm cận mức 0% luôn là vấn đề được dư luận quan tâm.

Chia sẻ về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định, Luật Đấu thầu (Luật số 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi, bổ sung ) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra một hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh, nhấn mạnh đến các mục tiêu cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia không đồng nghĩa với vi phạm pháp luật, miễn là quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ đầy đủ các quy định về công khai thông tin," ông Giang phân tích. "Tuy nhiên, khi tỷ lệ tiết kiệm chỉ ở mức 0,09% hay 0,0015%, thì mục tiêu 'hiệu quả kinh tế' cần được chủ đầu tư đặc biệt xem xét kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Trách nhiệm giải trình (quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu) của chủ đầu tư là rất lớn, nhằm đảm bảo giá trị trúng thầu thực sự phản ánh đúng giá trị thị trường và mang lại lợi ích cao nhất cho nguồn vốn ngân sách."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, Luật Đấu thầu đã có những quy định chặt chẽ về việc bảo đảm cạnh tranh. Đơn cử, Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rõ về tính độc lập giữa nhà thầu, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn.

Luật sư Vũ cho biết: "Việc một nhà thầu có lịch sử trúng thầu nhiều lần với một đơn vị tư vấn không phải là bằng chứng của vi phạm, nhưng đó là một yếu tố cần được các cơ quan chức năng và chủ đầu tư lưu tâm để đảm bảo không có hành vi bị cấm nào xảy ra, như quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu. Luật sửa đổi, bổ sung (Luật số 90/2025/QH15) càng siết chặt hơn trách nhiệm của các bên, đặc biệt là chủ đầu tư (Điều 78) và tổ chuyên gia (Điều 80) trong việc đánh giá khách quan hồ sơ dự thầu".

Kết quả cuối cùng của hai gói thầu tại Uỷ ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp đang trong quá trình xét thầu. Dư luận mong chờ một quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không chỉ đúng quy trình, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả từng đồng vốn ngân sách nhà nước, đúng theo tinh thần của Luật Đấu thầu.