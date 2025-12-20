Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Tác dụng của rau cải xoong đối với sức khỏe

Với hàm lượng dinh dưỡng đa dạng, cải xoong không chỉ là một món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bình Nguyên

Cải xoong chứa nhiều vitamin A, C, K, sắt, canxi và các chất chống oxy hóa... Cải xoong được ưa chuộng bởi vị thanh mát, cảm giác giòn ngọt tự nhiên khi ăn và mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng nước cao và chất xơ nhẹ nhàng, cải xoong giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón. Chất xơ cũng đóng vai trò như "thức ăn" cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật.

Có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Cải xoong là một trong những thực phẩm phù hợp với chế độ dinh dưỡng phòng ngừa ung thư. Trong loại rau này chứa nhiều hợp chất thực vật sinh học như sulforaphane và isothiocyanates - những hoạt chất đã được nghiên cứu có khả năng ngăn chặn quá trình biến đổi tế bào bất thường, ức chế sự hình thành mạch máu nuôi dưỡng khối u và hỗ trợ cơ thể tăng cường cơ chế giải độc tự nhiên. Việc bổ sung cải xoong thường xuyên vào chế độ ăn uống có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư phổ biến.

Cải xoong là loại rau giàu dưỡng chất, tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa/Internet
Cải xoong là loại rau giàu dưỡng chất, tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa/Internet

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cải xoong rất giàu chất chống oxy hóa, kali và vitamin K, những dưỡng chất có lợi trực tiếp đến hệ tim mạch. Kali trong cải xoong góp phần vào việc điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng cho tim. Vitamin K hỗ trợ ngăn ngừa vôi hóa động mạch và duy trì sự linh hoạt của mạch máu. Các chất chống oxy hóa góp phần giảm viêm, hạn chế tổn thương thành mạch và giảm lượng cholesterol xấu (LDL).

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong cải xoong kết hợp cùng các chất chống oxy hóa khác như beta-carotene và flavonoid giúp kích thích sản sinh bạch cầu - tế bào bảo vệ chính của hệ miễn dịch. Các chất này còn giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, nâng cao sức đề kháng tự nhiên của cơ thể.

Tốt cho sức khỏe mắt

Cải xoong cũng là thực phẩm tốt cho mắt, nên ăn thường xuyên. Trong loại rau này có chứa hai dưỡng chất quan trọng cho thị lực là lutein và zeaxanthin. Ăn cải xoong thường xuyên còn giúp ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng, một nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người lớn tuổi.

Cải xoong. Ảnh minh họa/Internet

Củng cố hệ xương chắc khỏe

Khi nói đến xương, chúng ta thường chỉ nghĩ đến canxi. Nhưng để canxi gắn được vào xương, cơ thể cần vitamin K. Cải xoong chính là nguồn cung cấp vitamin K tuyệt vời, bên cạnh lượng canxi sẵn có. Sự kết hợp này giúp tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương ở người cao tuổi.

Hỗ trợ việc giảm cân hiệu quả

Với đặc điểm ít calo, giàu nước và chất xơ, cải xoong giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và giảm cảm giác thèm ăn. Loại rau này còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn và chuyển hóa năng lượng.

Tác dụng phụ của cải xoong

Cải xoong rất giàu vitamin K nên người đang dùng thuốc làm loãng máu nên chú ý đến lượng cải xoong ăn vào. Bổ sung vitamin K đột ngột có thể gây ra các vấn đề sức khỏe khác.

Cải xoong cũng chứa nhiều nitrat, có thể chuyển hóa thành nitrit nếu tiếp xúc với vi khuẩn. Nitrit có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Bạn nên uống nước ép hoặc sinh tố cải xoong ngay sau khi chế biến hoặc bảo quản lạnh và uống trong vòng một ngày để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Cải xoong có mùi hơi hăng, cay nồng, có giống rau tần ô và mù tạt. Loại rau này có thể sống dưới nước hoặc trên cạn. Thân cây cải xoong có hình tròn, nhỏ và có màu xanh đậm, hoa nhỏ mọc thành cụm và có màu xanh lục hoặc màu trắng.

Hiện nay, có hai loại rau cải xoong chủ yếu là rau cải xoong Nhật (màu đỏ tía) và rau cải xoong xanh, chúng được trồng rộng rãi nhiều nơi và thường được dùng trong chế biến ẩm thực.

#rau cải xoong #lợi ích cho sức khỏe #cải xoong #sức khỏe #dinh dưỡng #tim mạch

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công dụng tuyệt vời của củ năng

Củ năng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa cao.

Trong củ năng chứa tới 68,52% nước; 2,25% protein, 18,75% tinh bột; 0,19% lipid; phospho, sắt; đường; pectin; các muối canxi, các vitamin A, B1, B2, C..., chứa nhiều chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trong y học cổ truyền, củ năng thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị các vấn đề như nóng trong, tiêu hóa kém và các bệnh về đường tiết niệu nhờ tính mát, giải độc... Còn trong ẩm thực, củ năng thường được ăn sống, nấu canh, làm nhân bánh hoặc chế biến trong các món tráng miệng như chè, thạch. Ngoài ra, loại củ này cũng được sử dụng để thêm vị giòn ngọt cho các món xào, súp hoặc salad.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

[INFOGRAPHIC] 5 lợi ích của mít với sức khoẻ

5-loi-ich-cua-mit.jpg
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lợi ích tuyệt vời của lá ổi đối với sức khoẻ

Lá ổi, một phần tưởng chừng như bỏ đi lại ẩn chứa vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.  

Lá ổi được nhiều người sử dụng nấu nước uống nhằm mục đích giảm cân. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các thành phần trong loại lá này làm giảm quá trình nạp tinh bột và chuyển hóa đường vào cơ thể. Những người muốn giảm cân có thể sử dụng lá ổi nấu thành dạng nước trà uống giúp cải thiện vóc dáng. Ép nước lá ổi hoặc xay đều có tác dụng.

Hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới