Tác dụng của rau cải xoong đối với sức khỏe

Với hàm lượng dinh dưỡng đa dạng, cải xoong không chỉ là một món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cải xoong chứa nhiều vitamin A, C, K, sắt, canxi và các chất chống oxy hóa... Cải xoong được ưa chuộng bởi vị thanh mát, cảm giác giòn ngọt tự nhiên khi ăn và mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng nước cao và chất xơ nhẹ nhàng, cải xoong giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón. Chất xơ cũng đóng vai trò như "thức ăn" cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật.

Có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Cải xoong là một trong những thực phẩm phù hợp với chế độ dinh dưỡng phòng ngừa ung thư. Trong loại rau này chứa nhiều hợp chất thực vật sinh học như sulforaphane và isothiocyanates - những hoạt chất đã được nghiên cứu có khả năng ngăn chặn quá trình biến đổi tế bào bất thường, ức chế sự hình thành mạch máu nuôi dưỡng khối u và hỗ trợ cơ thể tăng cường cơ chế giải độc tự nhiên. Việc bổ sung cải xoong thường xuyên vào chế độ ăn uống có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư phổ biến.

Cải xoong là loại rau giàu dưỡng chất, tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa/Internet

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cải xoong rất giàu chất chống oxy hóa, kali và vitamin K, những dưỡng chất có lợi trực tiếp đến hệ tim mạch. Kali trong cải xoong góp phần vào việc điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng cho tim. Vitamin K hỗ trợ ngăn ngừa vôi hóa động mạch và duy trì sự linh hoạt của mạch máu. Các chất chống oxy hóa góp phần giảm viêm, hạn chế tổn thương thành mạch và giảm lượng cholesterol xấu (LDL).

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong cải xoong kết hợp cùng các chất chống oxy hóa khác như beta-carotene và flavonoid giúp kích thích sản sinh bạch cầu - tế bào bảo vệ chính của hệ miễn dịch. Các chất này còn giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, nâng cao sức đề kháng tự nhiên của cơ thể.

Tốt cho sức khỏe mắt

Cải xoong cũng là thực phẩm tốt cho mắt, nên ăn thường xuyên. Trong loại rau này có chứa hai dưỡng chất quan trọng cho thị lực là lutein và zeaxanthin. Ăn cải xoong thường xuyên còn giúp ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng, một nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người lớn tuổi.

Cải xoong. Ảnh minh họa/Internet

Củng cố hệ xương chắc khỏe

Khi nói đến xương, chúng ta thường chỉ nghĩ đến canxi. Nhưng để canxi gắn được vào xương, cơ thể cần vitamin K. Cải xoong chính là nguồn cung cấp vitamin K tuyệt vời, bên cạnh lượng canxi sẵn có. Sự kết hợp này giúp tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương ở người cao tuổi.

Hỗ trợ việc giảm cân hiệu quả

Với đặc điểm ít calo, giàu nước và chất xơ, cải xoong giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và giảm cảm giác thèm ăn. Loại rau này còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn và chuyển hóa năng lượng.

Tác dụng phụ của cải xoong

Cải xoong rất giàu vitamin K nên người đang dùng thuốc làm loãng máu nên chú ý đến lượng cải xoong ăn vào. Bổ sung vitamin K đột ngột có thể gây ra các vấn đề sức khỏe khác.

Cải xoong cũng chứa nhiều nitrat, có thể chuyển hóa thành nitrit nếu tiếp xúc với vi khuẩn. Nitrit có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Bạn nên uống nước ép hoặc sinh tố cải xoong ngay sau khi chế biến hoặc bảo quản lạnh và uống trong vòng một ngày để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.