Nhà thầu Hữu Hạnh được chỉ định cung cấp thiết bị trường THCS Bình Hòa

Ngày 15/12, Ban QLDA huyện Củ Chi (TP HCM) tiếp tục chỉ định cho nhà thầu quen mặt - Công ty Hữu Hạnh trúng gói thiết bị hơn 900 triệu đồng.

Gói thầu trên thuộc dự án Trường THCS Bình Hòa, ấp 4B xã Bình Mỹ với tổng mức đầu tư 13,77 tỷ đồng do UBND huyện Củ Chi (cũ) phê duyệt tại Quyết định 13486/QĐ-UBND ngày 31/12/2024.

Gói thầu thiết bị có giá 932 triệu đồng, được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (Ban QLDA huyện Củ Chi) chỉ định thầu cho Công ty TNHH Thiết bị Đào tạo Hữu Hạnh với giá 900 triệu đồng thực hiện trong 90 ngày.

Công ty TNHH Thiết bị Đào tạo Hữu Hạnh là nhà thầu quen mặt tại Ban QLDA huyện Củ Chi, chuyên cung cấp thiết bị trường học, hội trường... Nhà thầu có địa chỉ tại Phường Bình Thới, TP HCM, đã trúng 17/26 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 6,56 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, trên 6,34 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ năm 2024 đến nay công ty đã trúng 12 gói thiết bị tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi.

Trước đó ngày 31/7, Ban QLDA huyện Củ Chi đã chỉ định Công ty TNHH Thiết bị Đào tạo Hữu Hạnh trúng gói thiết bị thuộc dự án Trường Tiểu học Bình Mỹ, ấp 6B xã Bình Mỹ với giá 826 triệu đồng thực hiện trong 90 ngày;

Tại dự án Trường Mầm non Bình Mỹ, gói thầu thiết bị được Ban QLDA huyện Củ Chi chỉ định cho Công ty TNHH Thiết bị Đào tạo Hữu Hạnh với giá 202 triệu đồng.

Gói thầu lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây mới nhà văn hóa thể thao xã Phú Mỹ Hưng với giá trúng thầu 321 triệu đồng thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng với giá trúng thầu 549 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày

Tại gói thiết bị thuộc dự án Sửa chữa Trường Mầm non Phú Hòa Đông, Công ty TNHH Thiết bị Đào tạo Hữu Hạnh trúng thầu với giá 469 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu thiết bị thuộc dự án Sơn lại toàn bộ khuôn viên trường, trang bị thiết bị dạy và học phòng ngoại ngữ và tin học Trường Tiểu học An Nhơn Đông với giá trúng thầu 847 triệu đồng…