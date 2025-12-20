Hà Nội

Bạn đọc

Nhà thầu Hữu Hạnh được chỉ định cung cấp thiết bị trường THCS Bình Hòa

Ngày 15/12, Ban QLDA huyện Củ Chi (TP HCM) tiếp tục chỉ định cho nhà thầu quen mặt - Công ty Hữu Hạnh trúng gói thiết bị hơn 900 triệu đồng.

Lam Thy

Gói thầu trên thuộc dự án Trường THCS Bình Hòa, ấp 4B xã Bình Mỹ với tổng mức đầu tư 13,77 tỷ đồng do UBND huyện Củ Chi (cũ) phê duyệt tại Quyết định 13486/QĐ-UBND ngày 31/12/2024.

Gói thầu thiết bị có giá 932 triệu đồng, được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (Ban QLDA huyện Củ Chi) chỉ định thầu cho Công ty TNHH Thiết bị Đào tạo Hữu Hạnh với giá 900 triệu đồng thực hiện trong 90 ngày.

Công ty TNHH Thiết bị Đào tạo Hữu Hạnh là nhà thầu quen mặt tại Ban QLDA huyện Củ Chi, chuyên cung cấp thiết bị trường học, hội trường... Nhà thầu có địa chỉ tại Phường Bình Thới, TP HCM, đã trúng 17/26 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 6,56 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, trên 6,34 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ năm 2024 đến nay công ty đã trúng 12 gói thiết bị tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi.

Trước đó ngày 31/7, Ban QLDA huyện Củ Chi đã chỉ định Công ty TNHH Thiết bị Đào tạo Hữu Hạnh trúng gói thiết bị thuộc dự án Trường Tiểu học Bình Mỹ, ấp 6B xã Bình Mỹ với giá 826 triệu đồng thực hiện trong 90 ngày;

Tại dự án Trường Mầm non Bình Mỹ, gói thầu thiết bị được Ban QLDA huyện Củ Chi chỉ định cho Công ty TNHH Thiết bị Đào tạo Hữu Hạnh với giá 202 triệu đồng.

Gói thầu lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây mới nhà văn hóa thể thao xã Phú Mỹ Hưng với giá trúng thầu 321 triệu đồng thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng với giá trúng thầu 549 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày

Tại gói thiết bị thuộc dự án Sửa chữa Trường Mầm non Phú Hòa Đông, Công ty TNHH Thiết bị Đào tạo Hữu Hạnh trúng thầu với giá 469 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu thiết bị thuộc dự án Sơn lại toàn bộ khuôn viên trường, trang bị thiết bị dạy và học phòng ngoại ngữ và tin học Trường Tiểu học An Nhơn Đông với giá trúng thầu 847 triệu đồng…

Bạn đọc

Cú bắt tay chiến lược: An Phát – Saigonet và 8 gói thầu công nghệ viễn thông [Kỳ cuối]

An Phát – Saigonet đã khẳng định sức mạnh liên danh chuyên ngành qua việc trúng liên tiếp 6 gói thầu xây lắp và thiết bị từ năm 2024 – 2025 tại Củ Chi.

Mối quan hệ cộng hưởng: Sức mạnh của liên danh chuyên ngành

Như báo Tri Thức và Cuộc Sống đã thông tin tại bài viết: Dấu ấn An Phát tại Củ Chi: Gần 30 tỷ đồng và 10 gói thầu chiến lược từ xây lắp đến công nghệ. Có thể vai trò của nhà thầu An Phát trong việc cung cấp các giải pháp đồng bộ, từ xây lắp cơ sở hạ tầng thiết yếu đến các dự án hiện đại hóa công nghệ viễn thông tại Củ Chi. Một trong những yếu tố quyết định thành công của An Phát phải kể đến mối quan hệ cộng hưởng: Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây lắp An Phát (An Phát) và Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Sài Gòn (Saigonet).

Bạn đọc

Dấu ấn An Phát tại Củ Chi: Gần 30 tỷ đồng và 10 gói thầu chiến lược từ xây lắp đến công nghệ [Kỳ 1]

Công ty An Phát từ năm 2021 đến tháng 12/2025 đã khẳng định vị thế vững chắc tại huyện Củ Chi (cũ) khi trúng 10 gói thầu (9 gói tại Ban QLDA huyện Củ Chi).

Điều này cho thấy vai trò của An Phát trong việc cung cấp các giải pháp đồng bộ, từ xây lắp cơ sở hạ tầng thiết yếu đến các dự án hiện đại hóa công nghệ viễn thông.

An Phát - Năng lực đã được chứng minh qua những con số

Bạn đọc

Gói thầu máy đo độ loãng xương BV Củ Chi: Ít cạnh tranh, tiết kiệm 0,55%

Gói thầu mua sắm máy đo độ loãng xương của Bệnh viện Đa khoa Củ Chi (TP HCM) chỉ duy nhất Công ty TNHH Kỹ thuật Y tế Nam An dự thầu.

Gói thầu tiền tỷ chỉ một nhà thầu “độc diễn”

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm máy đo độ loãng xương của Bệnh viện Đa khoa Củ Chi với dự toán hơn 1 tỷ đồng do Bệnh viện Đa khoa Củ Chi phê duyệt tại Quyết định 391/QĐ-BVCC ngày 04/11/2025.

