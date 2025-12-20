Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Phước Trường trúng gói thầu hơn 10 tỷ tại Tân Hiệp: Dấu hỏi tính cạnh tranh

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây lắp hơn 10 tỷ đồng tại UBND phường Tân Hiệp, Công ty Phước Trường còn gây chú ý với lịch sử trúng thầu tuyệt đối tại các gói do Công ty AIC mời thầu.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 01/12/2025, Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp, bà Trần Thị Cẩm Tú đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp", thuộc công trình "Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Tân Hiệp 52 đoạn từ nhà ông Hùng đến nhà bà Yến, phường Tân Hiệp".

qd-1794.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường (gọi tắt là Công ty Phước Trường), với giá trúng thầu là 10.481.297.861 đồng (hơn 10,4 tỷ đồng). So với giá gói thầu được phê duyệt là 10.814.550.337 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 333 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 3,08%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 130 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

"Một mình một ngựa" về đích

Gói thầu này sử dụng vốn ngân sách thành phố, được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thông báo mời thầu số IB2500489106 được đăng tải ngày 14/11/2025.

Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu ngày 24/11/2025, tính đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty Phước Trường nộp hồ sơ dự thầu. Do không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để trở thành đơn vị trúng thầu.

Việc một gói thầu xây lắp có giá trị hơn 10 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng lại chỉ thu hút được một nhà thầu tham dự đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính hấp dẫn và độ mở của gói thầu, cũng như tính cạnh tranh thực chất trong công tác đấu thầu tại địa phương này.

Mối "lương duyên" đặc biệt với Tư vấn AIC

Đáng chú ý, đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu nêu trên là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC (Công ty AIC).

Theo dữ liệu thống kê hoạt động đấu thầu, Công ty Phước Trường và Công ty AIC có một lịch sử hợp tác "dày đặc". Cụ thể, Công ty Phước Trường đã tham gia tổng cộng 22 gói thầu do Công ty AIC đứng ra mời thầu. Kết quả thật bất ngờ: Công ty Phước Trường trúng thầu cả 22 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Một số gói thầu tiêu biểu trong lịch sử "bách phát bách trúng" này có thể kể đến:

  • Gói thầu XL-04 (Đường giao thông, thoát nước...) do Công ty AIC mời thầu ngày 27/10/2023, giá trúng hơn 17,3 tỷ đồng.
  • Gói thầu xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và thiết bị) trúng thầu ngày 17/11/2022 với giá hơn 22,3 tỷ đồng.
  • Gói thầu Thi công xây dựng trúng thầu ngày 30/03/2021 với giá hơn 25,3 tỷ đồng.

Sự xuất hiện thường xuyên và chiến thắng tuyệt đối của Công ty Phước Trường tại các gói thầu do Công ty AIC làm tư vấn khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tính khách quan và ngẫu nhiên trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Ngoài AIC, Công ty Phước Trường cũng có tỷ lệ trúng thầu rất cao tại các gói thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ mời thầu (tham gia 22 gói, trúng 20 gói) và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tín Đức (trúng 8/8 gói tham gia).

Năng lực nhà thầu: Thắng lớn trong quá khứ, giảm sút năm 2025

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Ô A7, Lô 07 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP.Hồ Chí Minh, do ông Đặng Huy Đạt làm đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động, nhà thầu này đã tham gia 130 gói thầu, trúng 116 gói, trượt 13 gói. Tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 1.157 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 100,67%, cho thấy nhà thầu này thường xuyên trúng thầu với giá rất sát, thậm chí cao hơn giá dự toán ban đầu (có thể do các gói thầu điều chỉnh hoặc trọn gói).

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, phong độ của Công ty Phước Trường có dấu hiệu chững lại. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, công ty tham gia 11 gói thầu nhưng chỉ trúng 4 gói, trượt tới 7 gói. Các gói thầu trượt chủ yếu diễn ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Dầu Một và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù tỷ lệ trúng thầu chung năm 2025 giảm sút, nhưng tại "địa hạt" quen thuộc như các gói thầu có sự tham gia của Tư vấn AIC hay tại UBND phường Tân Hiệp, Công ty Phước Trường vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tình trạng một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự (dù đúng quy trình) vẫn là một tín hiệu cho thấy tính cạnh tranh chưa cao. Điều này có thể xuất phát từ việc hồ sơ mời thầu đưa ra các tiêu chí kỹ thuật khu biệt, hoặc thông tin về gói thầu chưa thực sự tiếp cận được đông đảo nhà thầu tiềm năng".

Cũng theo chuyên gia này, việc một nhà thầu trúng thầu 100% số gói thầu tại một đơn vị tư vấn mời thầu cụ thể là một chỉ số rủi ro cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ. "Dù chưa thể khẳng định có tiêu cực hay không, nhưng số liệu thống kê 'bách phát bách trúng' này rất dễ dẫn đến nghi ngờ về việc 'thông thầu' hoặc ưu ái trong quá trình đánh giá hồ sơ, đi ngược lại mục tiêu cạnh tranh lành mạnh của pháp luật đấu thầu", chuyên gia chia sẻ thêm.

Bạn đọc

Công ty Nam Việt trúng gói thầu xây lắp tại Bà Rịa: Đối thủ "bỏ cuộc" vì lỗi sơ đẳng?

Dù bỏ giá cao hơn đối thủ khoảng 330 triệu đồng, Công ty Nam Việt vẫn rộng cửa trúng gói thầu hơn 14 tỷ đồng tại Ban QLDA khu vực Bà Rịa do đối thủ cạnh tranh "ngã ngựa" ngay vòng kỹ thuật với những lỗi khó tin.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 01/12/2025, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa (Ban QLDA khu vực Bà Rịa) đã ký Quyết định số 132/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án "Đường 110 nối dài, xã Long Phước".

qd.jpg
Quyết định số 132/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án "Đường 110 nối dài, xã Long Phước". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

3 đối thủ “hụt hơi”, Xây dựng Tâm Hợp dễ dàng giành gói thầu hơn 1,8 tỷ tại Cấp nước Gia Định

Với tỷ lệ tiết kiệm đạt 20,6%, Công ty Xây dựng Tâm Hợp đã giành được gói thầu hơn 1,87 tỷ đồng tại Công ty CP Cấp nước Gia Định.

Vì sao 3 đối thủ liên tiếp bị loại?

Gói thầu trên thuộc dự án Sửa chữa ống mục đường Thanh Đa (từ nhà số 1 đến nhà số 1/12 và từ số 1/34A đến 1/38V); từ trạm bơm Thanh Đa đến nhà số 1/9, từ số 18 đến số 039 lô G cư xá Thanh Đa; hẻm 140 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh với tổng mức đầu tư 2,67 tỷ đồng. Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng có giá 2,36 tỷ đồng đã thu hút 4 nhà thầu tham gia; ngày 24/11, Công ty CP Cấp nước Gia Định đã phê duyệt cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hợp trúng thầu với giá 1,87 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu XL04 tại PTSC Supply Base: Lo ngại chất lượng khi giá dự thầu "giảm sốc" gần 14%

Tại gói thầu XL04 dự án Xây dựng căn cứ cho Phú Quốc POC, Công ty Đức Phát gây chú ý với mức giá giảm sâu. Dư luận băn khoăn: Liệu PTSC Supply Base sẽ ưu tiên bài toán tiết kiệm hay cẩn trọng trước rủi ro về tiến độ và chất lượng thi công?

Gói thầu XL04: Xây dựng Sân bê tông và bãi đá thuộc dự án "Xây dựng căn cứ cho Phú Quốc POC" đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường xây lắp dầu khí. Gói thầu do Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base) làm chủ đầu tư và bên mời thầu, với giá dự toán được phê duyệt là 6.512.053.996 đồng (theo Quyết định số 1506/QĐ-CDV ngày 29/07/2025).

Biên bản mở thầu lúc 10:30 ngày 04/09/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (mã thông báo mời thầu IB2500360305) đã hé lộ danh tính 3 nhà thầu tham dự: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đức Phát, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đại Lộc và Công ty TNHH Xây dựng Đại An Phú.

Xem chi tiết

