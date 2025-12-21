Hà Nội

Bạn đọc

Nhà thầu Đặng Nguyễn: Tỷ lệ trúng thầu 94% và "chiến thắng" tại Trường Tiểu học Bình Chánh [Kỳ 1]

Công ty Đặng Nguyễn gây chú ý với tỷ lệ trúng thầu lên tới 94,5%. Mới đây, doanh nghiệp này tiếp tục được Trường Tiểu học Bình Chánh phê duyệt trúng gói thầu xây dựng hơn 1,2 tỷ đồng.

Hải Đăng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đặng Nguyễn (sau đây gọi tắt là Công ty Đặng Nguyễn) có trụ sở tại 460/12/11 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, TP HCM. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2012, tham gia tích cực trong lĩnh vực xây lắp và phi tư vấn.

Tỷ lệ trúng thầu "trong mơ"

Dữ liệu thống kê từ lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Đặng Nguyễn sở hữu một "bảng vàng" thành tích đáng nể. Cụ thể, trong tổng số 55 gói thầu đã tham gia, doanh nghiệp này được công bố trúng thầu 52 gói, chỉ trượt 3 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt xấp xỉ 94,5%, một con số rất cao so với mặt bằng chung của các nhà thầu xây lắp hiện nay.

Tổng giá trị các gói thầu trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt hơn 15,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số các gói thầu đã trúng, có tới hơn 8,9 tỷ đồng đến từ các gói chỉ định thầu. Điều này phần nào cho thấy vị thế của nhà thầu này tại các đơn vị chủ đầu tư quen thuộc.

Thắng thầu tại Trường Tiểu học Bình Chánh

Mới đây nhất, vào ngày 11/12/2025, ông Dương Quang Anh Vũ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh đã ký Quyết định số 552/QĐ-THBC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng" (Mã TBMT: IB2500512000).

Gói thầu này thuộc dự án Trường Tiểu học Bình Chánh, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Xã, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được duyệt là 1.348.116.528 đồng.

5-658.jpg
Nguồn MSC

Kết quả, Công ty Đặng Nguyễn đã trúng thầu với giá 1.212.741.882 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. So với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 10%. Đây là một mức tiết kiệm khá tốt. Tuy nhiên, diễn biến của cuộc thầu này lại có những điểm đáng chú ý về tính cạnh tranh khi xuất hiện nhà thầu bỏ giá thấp hơn nhưng vẫn bị loại.

Trao đổi về vấn đề cạnh tranh trong đấu thầu, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Mục tiêu tối thượng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu quá cao hoặc liên tục trúng tại các gói thầu quy mô nhỏ cần được giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo không có sự hạn chế cạnh tranh."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin.

Gói thầu tại Trường Tiểu học Bình Chánh: Giá thấp bị loại, cơ hội cho Đặng Nguyễn? [Kỳ 2]

#Nhà thầu #Đặng Nguyễn #đấu thầu #xây dựng #Bình Chánh #trường tiểu học

