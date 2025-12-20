Xã Tuyên Bình: Liên danh Thành Đức L-A - Tường Tộ trúng gói thầu hơn 6,6 tỷ, tiết kiệm 0,4%

Gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng tại xã Tuyên Bình (Tây Ninh) chỉ có một liên danh tham dự và trúng thầu sát giá. Đáng chú ý, thành viên đứng đầu liên danh có lịch sử "đánh đâu thắng đó" với tỷ lệ trúng 100%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 01/12/2025, Phòng Kinh tế xã Tuyên Bình (tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu cho dự án sửa chữa hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi tính cạnh tranh thấp và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng, tiết kiệm "nhỏ giọt" 0,41%

Cụ thể, ngày 07/10/2025, ông Hồ Minh Cần, Trưởng phòng Kinh tế xã Tuyên Bình (Tây Ninh) đã ký Quyết định số 769/QĐ-PKT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Sửa chữa tuyến đường Đầu Sấu – 504 (đoạn từ cổng nhà máy Lộc Trời đến cầu Lô 10 kênh 504)". Gói thầu xây lắp chính có giá dự toán được duyệt là 6.655.050.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã (nguồn vốn hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 112, ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác).

Quyết định số 769/QĐ-PKT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Sửa chữa tuyến đường Đầu Sấu – 504. Nguồn: MSC

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Công ty TNHH Phát triển và Xây dựng An Thành Phát đóng vai trò là bên mời thầu và tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu (ngày 19/11/2025), Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Đó là Liên danh Thành Đức L-A - Tường Tộ (gồm Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A và Công ty TNHH Một thành viên Tường Tộ).

Do không có đối thủ cạnh tranh, liên danh này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 19/2025/BCĐG-ATP ngày 22/11/2025, Tổ chuyên gia của Công ty An Thành Phát đã kiến nghị Liên danh Thành Đức L-A - Tường Tộ trúng thầu.

Ngày 01/12/2025, Trưởng phòng Kinh tế xã Tuyên Bình đã ký Quyết định số 1357/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Liên danh Thành Đức L-A - Tường Tộ trúng thầu với giá 6.627.772.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Đáng chú ý, so với giá gói thầu hơn 6,65 tỷ đồng, mức giá trúng thầu chỉ giảm được khoảng 27,2 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt con số khiêm tốn khoảng 0,41%. Đây là mức tiết kiệm siêu thấp, thường thấy ở các gói thầu thiếu tính cạnh tranh.

"Soi" năng lực nhà thầu "bách chiến bách thắng"

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A (Mã số thuế: 1102060585). Doanh nghiệp này có người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đức Trí. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại tỉnh Tây Ninh (trước đây trụ sở tại thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An).

Dữ liệu phân tích cho thấy, Công ty Thành Đức L-A là một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu đáng kinh ngạc: 100%. Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6 gói, không trượt gói nào.

Trong năm 2025, ngoài gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Tuyên Bình vừa trúng, Công ty Thành Đức L-A đã liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu khác tại khu vực này, chủ yếu là các gói chỉ định thầu hoặc quy mô nhỏ.

Điển hình, ngày 14/11/2025, nhà thầu này trúng gói "Lắp đặt, sửa chữa biển báo giao thông trên địa bàn xã" do Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng mời thầu với giá hơn 223 triệu đồng. Trước đó, ngày 17/10/2025, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng phê duyệt cho công ty này trúng gói "Thi công Nâng cấp cống kênh 1000" với giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu tham gia đâu trúng đó, đặc biệt là tại các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công tại một số địa phương cụ thể, đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực thực sự cũng như tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu tại các chủ đầu tư này.

Đối tác quen mặt: Công ty TNHH MTV Tường Tộ

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Tường Tộ (Mã số thuế: 1101373641), do ông Trương Văn Mứng làm đại diện pháp luật. Tương tự như đối tác, dữ liệu mới nhất cũng ghi nhận địa chỉ của doanh nghiệp này tại Ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh (địa chỉ cũ tại Vĩnh Hưng, Long An).

Khác với Thành Đức L-A, Công ty Tường Tộ có lịch sử tham gia đấu thầu dày dạn hơn với 28 gói thầu đã tham gia, trong đó trúng 19 gói, trượt 6 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 62 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Tường Tộ tham gia 9 gói thầu và trúng tới 7 gói. Đơn vị này là "gương mặt thân quen" tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hưng, Phòng Kinh tế xã Tuyên Bình và Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch.

Trước khi bắt tay với Thành Đức L-A trúng gói thầu tại xã Tuyên Bình, vào tháng 9/2025, Công ty Tường Tộ cũng đã trúng gói thầu "Sửa chữa đường bờ tây kênh Măng Đa - Cả Môn" tại Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng với giá trị hơn 8,5 tỷ đồng (trong vai trò liên danh phụ).

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP) luôn đề cao mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Việc đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm mục đích thu hút nhiều nhà thầu tham gia, qua đó tạo ra sự cạnh tranh về giá và kỹ thuật, giúp chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Tuy nhiên, nếu một gói thầu đấu thầu rộng rãi mà chỉ có 01 nhà thầu tham dự, thì tính cạnh tranh đã bị triệt tiêu. Khi đó, giá trúng thầu thường rất sát giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là không đáng kể, dẫn đến mục tiêu hiệu quả kinh tế không đạt được tối ưu," Luật sư Lập nhận định.

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang chia sẻ thêm: "Hiện tượng nhà thầu 'bách chiến bách thắng' hay các gói thầu 'một mình một chợ' xuất hiện thường xuyên tại một chủ đầu tư cụ thể là những dấu hiệu cần được cơ quan chức năng lưu tâm giám sát. Điều này có thể xuất phát từ việc hồ sơ mời thầu đưa ra các tiêu chí hạn chế sự tham gia của nhà thầu lạ, hoặc công tác thông tin chưa được phổ biến rộng rãi thực sự. Cơ quan quản lý cần rà soát lại quy trình mời thầu để đảm bảo môi trường đầu tư công minh bạch."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.