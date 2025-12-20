Đấu thầu bảo hiểm Đa Mi: Cuộc đua nghẹt thở giữa các ông lớn ngành bảo hiểm

Gói thầu bảo hiểm cháy nổ tại Nhà máy điện mặt trời Đa Mi đang thu hút sự chú ý khi 3 liên danh lớn đối đầu kịch tính với giá dự thầu sát nút giá trần 6,1 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm năng lượng tái tạo cuối năm 2025 đang nóng lên với cuộc đấu thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi. Với giá trị tài sản bảo hiểm lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, gói thầu không chỉ là bài toán về phí bảo hiểm mà còn là cuộc chơi của năng lực tái bảo hiểm quốc tế.

Cận cảnh gói thầu "nóng" tại Đa Mi

Ngày 05/11/2025, ông Đặng Văn Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đã ký Quyết định số 528/QĐ-TĐĐHĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: "Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi năm 2026 - 2028".

Theo hồ sơ, giá gói thầu được xác định là 6.139.667.793 đồng (Sáu tỷ một trăm ba mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm chín mươi ba đồng). Nguồn vốn thực hiện trích từ chi phí sản xuất kinh doanh các năm 2026, 2027 và 2028 của đơn vị. Đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện kéo dài 3 năm.

Đáng chú ý, đối tượng bảo hiểm là hệ thống điện mặt trời nổi trên hồ với tổng giá trị tài sản tham gia bảo hiểm năm 2026 lên tới 467.483.765.878 đồng. Trong đó, hạng mục lớn nhất là Hệ thống phao neo (hơn 240 tỷ đồng) và Hệ thống thiết bị quang điện (hơn 204 tỷ đồng).

Kiến nghị gia hạn và áp lực từ "nhà tái"

Trước thời điểm đóng thầu, ngày 26/11/2025, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi nhà thầu gửi kiến nghị tới chủ đầu tư. Nội dung nêu rõ: "Do số tiền bảo hiểm của dịch vụ lớn, nhà thầu kính đề nghị chủ đầu tư gia hạn thời hạn đóng thầu để các nhà thầu có nhiều cơ hội tìm nhà tái phù hợp với quy định của Pháp luật".

Phân tích về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Trong bảo hiểm tài sản lớn, việc tìm kiếm các đơn vị tái bảo hiểm quốc tế để phân tán rủi ro là bắt buộc. Nếu thời gian chuẩn bị quá ngắn, nhà thầu khó có thể nhận được bản chào tốt từ thị trường quốc tế, dẫn đến phí bảo hiểm cao hoặc không đáp ứng được các điều khoản bổ sung đặc thù".

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) bổ sung thêm: "Việc xem xét gia hạn trong trường hợp này là cần thiết để đảm bảo tính cạnh tranh theo Luật Đấu thầu 22/2023. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chủ đầu tư dựa trên tính cấp bách của gói thầu và quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP".

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cuộc đấu "nghẹt thở" tại Biên bản mở thầu

Bất chấp những kiến nghị về thời gian, đúng 09h01 ngày 08/12/2025, biên bản mở thầu đã ghi nhận sự tham gia của 3 "liên minh" bảo hiểm đình đám.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một kịch bản không thể kịch tính hơn:

Liên danh bảo hiểm Nhà máy điện Đa Mi: Dự thầu với giá 6.138.859.503 đồng.

Liên danh bảo hiểm PVI - PJICO - Bảo Minh: Dự thầu với giá 6.139.667.792 đồng.

Liên danh BLI - VBI (Bảo Long - VietinBank): Dự thầu với giá 6.197.301.007 đồng.

Nhìn vào con số trên, có thể thấy Liên danh PVI - PJICO - Bảo Minh đã đưa ra con số gần như trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu (chỉ thấp hơn 1 đồng). Trong khi đó, Liên danh đứng đầu chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 800.000 đồng. Riêng liên danh BLI - VBI đã bỏ giá vượt giá gói thầu được duyệt.

Yêu cầu kỹ thuật: Khe cửa hẹp cho nhà thầu

Lý giải về mức giá "sát ván" này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định HSMT gói thầu IB2500518828 đặt ra những yêu cầu cực kỳ khắt khe với 28 điều khoản bổ sung.

Điển hình như Điều khoản 22 về thiết bị điện 4B với giới hạn trách nhiệm 30 tỷ đồng/vụ hay Điều khoản 23 về hỏng hóc máy móc cũng ở mức 30 tỷ đồng/vụ. Đặc biệt, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định 105/2025/NĐ-CP và Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

"Việc yêu cầu bảo hiểm cho tài sản nổi trên hồ - một loại hình tài sản chịu tác động cực đoan của thời tiết - kèm theo các điều khoản tạm ứng bồi thường lên đến 50% giá trị tổn thất ước tính (Điều khoản 4) là một áp lực tài chính rất lớn đối với bất kỳ nhà bảo hiểm nào", Luật sư Nguyễn Văn Lập phân tích.

Bên cạnh đó, HSMT còn yêu cầu nhà thầu phải có phương án hỗ trợ đề phòng, hạn chế tổn thất với giá trị tối thiểu 2% phí bảo hiểm (Điều khoản 28) và cam kết hỗ trợ tối đa cho các đơn vị thụ hưởng là DHD và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Sự xuất hiện của các ông lớn trong ngành bảo hiểm như PVI, PJICO, Bảo Minh... cho thấy sức hấp dẫn của các gói thầu năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, việc giá dự thầu sát nút giá gói thầu và có nhà thầu kiến nghị gia hạn để tìm "nhà tái" phản ánh thực tế rằng: Biên lợi nhuận của ngành bảo hiểm trong các dự án năng lượng đang dần thu hẹp do yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao và quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ.

Hiện tại, gói thầu IB2500518828 vẫn đang trong quá trình xét thầu. Dư luận đang chờ đợi xem liệu chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị nào dựa trên báo cáo đánh giá E-HSDT, khi mà các nhà thầu đã phô diễn năng lực tài chính và kỹ thuật qua những con số dự thầu đầy tính toán.