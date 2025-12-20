Công ty An Tiến trúng gói thầu tại Chi cục Hải quan khu vực XII: Tiết kiệm ngân sách hơn 20% [Kỳ 1]

Vượt qua 5 đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần An Tiến đã trúng gói thầu mua sắm thiết bị tin học tại Chi cục Hải quan khu vực XII với giá trúng thầu giảm sâu hơn 700 triệu đồng so với giá dự toán, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lên tới 20,5%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/12/2025, bà Đặng Thị Lệ Hoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII đã ký Quyết định số 744/QĐ-HQKV12 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm máy vi tính, máy in năm 2025 cho Chi cục Hải quan khu vực XII".

Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm cùng tên, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Trước đó, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 560/QĐ-HQKV12 ngày 01/10/2025 với giá gói thầu là 3.586.090.000 đồng.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2500449917) cho thấy, gói thầu này thu hút sự quan tâm lớn của giới nhà thầu công nghệ tại miền Trung với 6 đơn vị tham dự. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Công ty Cổ phần An Tiến (Mã số thuế: 4000482914; Địa chỉ theo hồ sơ: Lô C342 Đường Trần Phú, Phường Bàn Thạch, Đà Nẵng; Đại diện pháp luật: Ông Huỳnh Văn Long) đã được lựa chọn trúng thầu.

Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.848.337.500 đồng. So với giá gói thầu, mức giá này giảm tới 737.752.500 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt con số ấn tượng là 20,57%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 50 ngày.

Để giành chiến thắng, Công ty Cổ phần An Tiến đã vượt qua nhiều đối thủ "sừng sỏ" bằng chiến lược giá cạnh tranh. Cụ thể:

Công ty TNHH Điện tử - Tin học Long Phát: Xếp hạng 2 với giá dự thầu khoảng 2,99 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kim Long Center: Xếp hạng 3 với giá dự thầu khoảng 3,25 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đại Huỳnh Quang: Xếp hạng 5 với giá dự thầu khoảng 3,39 tỷ đồng.

Công ty TNHH Công nghệ DSS Đà Nẵng: Bị loại do không đạt năng lực kinh nghiệm.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà thầu hướng đến mục tiêu hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm trên 20% là một tín hiệu tích cực trong việc sử dụng vốn công. Tuy nhiên, với các thiết bị công nghệ thông tin, biên độ lợi nhuận thường không quá lớn. Do đó, Chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệm thu theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, kiểm tra kỹ CO/CQ (chứng nhận xuất xứ/chất lượng) và cấu hình chi tiết để đảm bảo nhà thầu không cắt giảm chất lượng linh kiện để bù đắp chi phí."

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty Cổ phần An Tiến không chỉ thắng lớn tại lĩnh vực Hải quan mà còn đang áp dụng chiến lược "giá thấp kỷ lục" này tại các gói thầu của ngành Giáo dục Đà Nẵng.

