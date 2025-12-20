Hà Nội

Bạn đọc

Công ty An Tiến trúng gói thầu tại Chi cục Hải quan khu vực XII: Tiết kiệm ngân sách hơn 20% [Kỳ 1]

Vượt qua 5 đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần An Tiến đã trúng gói thầu mua sắm thiết bị tin học tại Chi cục Hải quan khu vực XII với giá trúng thầu giảm sâu hơn 700 triệu đồng so với giá dự toán, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lên tới 20,5%.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/12/2025, bà Đặng Thị Lệ Hoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII đã ký Quyết định số 744/QĐ-HQKV12 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm máy vi tính, máy in năm 2025 cho Chi cục Hải quan khu vực XII".

Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm cùng tên, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Trước đó, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 560/QĐ-HQKV12 ngày 01/10/2025 với giá gói thầu là 3.586.090.000 đồng.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2500449917) cho thấy, gói thầu này thu hút sự quan tâm lớn của giới nhà thầu công nghệ tại miền Trung với 6 đơn vị tham dự. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Công ty Cổ phần An Tiến (Mã số thuế: 4000482914; Địa chỉ theo hồ sơ: Lô C342 Đường Trần Phú, Phường Bàn Thạch, Đà Nẵng; Đại diện pháp luật: Ông Huỳnh Văn Long) đã được lựa chọn trúng thầu.

1-3688.jpg
11-6818.jpg
12-6361.jpg
Nguồn MSC

Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.848.337.500 đồng. So với giá gói thầu, mức giá này giảm tới 737.752.500 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt con số ấn tượng là 20,57%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 50 ngày.

Để giành chiến thắng, Công ty Cổ phần An Tiến đã vượt qua nhiều đối thủ "sừng sỏ" bằng chiến lược giá cạnh tranh. Cụ thể:

  • Công ty TNHH Điện tử - Tin học Long Phát: Xếp hạng 2 với giá dự thầu khoảng 2,99 tỷ đồng.
  • Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kim Long Center: Xếp hạng 3 với giá dự thầu khoảng 3,25 tỷ đồng.
  • Công ty TNHH Đại Huỳnh Quang: Xếp hạng 5 với giá dự thầu khoảng 3,39 tỷ đồng.
  • Công ty TNHH Công nghệ DSS Đà Nẵng: Bị loại do không đạt năng lực kinh nghiệm.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà thầu hướng đến mục tiêu hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm trên 20% là một tín hiệu tích cực trong việc sử dụng vốn công. Tuy nhiên, với các thiết bị công nghệ thông tin, biên độ lợi nhuận thường không quá lớn. Do đó, Chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệm thu theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, kiểm tra kỹ CO/CQ (chứng nhận xuất xứ/chất lượng) và cấu hình chi tiết để đảm bảo nhà thầu không cắt giảm chất lượng linh kiện để bù đắp chi phí."

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty Cổ phần An Tiến không chỉ thắng lớn tại lĩnh vực Hải quan mà còn đang áp dụng chiến lược "giá thấp kỷ lục" này tại các gói thầu của ngành Giáo dục Đà Nẵng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] An Tiến trúng thầu thiết bị trường học tại Sở GD&ĐT Đà Nẵng: Tiết kiệm gần 20%

Bạn đọc

Đà Nẵng: Công ty An Tiến vượt 7 đối thủ, trúng gói thầu thiết bị giáo dục nhờ giá "siêu tiết kiệm"

Vượt qua 7 đối thủ cạnh tranh đều đạt yêu cầu kỹ thuật, Công ty CP An Tiến đã trúng gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường THPT Hòa Xuân (Đà Nẵng) nhờ bỏ giá thấp hơn gần 400 triệu đồng so với giá gói thầu.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 28/11/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận đã ký Quyết định số 1370/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, làm việc" thuộc Dự án Trường trung học phổ thông Hòa Xuân.

qd-1493.jpg
Quyết định số 1370/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, làm việc" thuộc Dự án Trường trung học phổ thông Hòa Xuân. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Y tế Tiến An trúng thầu tuyệt đối tại BVĐK tỉnh Kon Tum

Vừa trúng gói thầu gần 3 tỷ đồng tại TPHCM, năng lực của Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Tiến An tiếp tục được chú ý khi doanh nghiệp này sở hữu lịch sử trúng 88/104 gói thầu đã tham gia, đặc biệt là tỷ lệ thắng 100% tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Tiến An (Y tế Tiến An) đã được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế chuyên ngành" thuộc dự án Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng Quận 5 (nay là Trung tâm Y tế Quận 5). Kết quả này không chỉ bổ sung vào "bộ sưu tập" đồ sộ các gói thầu mà doanh nghiệp này đã thắng, mà còn tiếp tục làm dấy lên những phân tích đa chiều về năng lực thực sự, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong các gói thầu mà Y tế Tiến An tham gia.

Thắng thuyết phục tại TPHCM nhờ năng lực và kinh nghiệm

Xem chi tiết

Bạn đọc

Tiến Đạt thắng gói thầu thiết bị tại trường Tiểu học An Phú Tây, tiết kiệm 18,7%

Với giá dự thầu thấp nhất, công ty Tiến Đạt đã giành được gói mua sắm thiết bị trường tiểu học An Phú Tây do UBND xã Bình Chánh (TP HCM) làm chủ đầu tư.

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trường Tiểu học An Phú Tây, xã An Phú Tây do UBND huyện Bình Chánh (cũ) phê duyệt tại Quyết định 1303/QĐ-UBND ngày 29/02/2024. Dự án với tổng mức đầu tư 8,1 tỷ đồng mục tiêu đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tại nơi làm việc, sinh hoạt, của cán bộ công nhân viên; đảm bảo công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh ngày càng tốt hơn, tạo nên diện mạo mới cho địa phương.

88.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

