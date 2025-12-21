Hà Nội

Khó tin loài vật móng guốc có cặp sừng dị nhất thế giới

Giải mã

Khó tin loài vật móng guốc có cặp sừng dị nhất thế giới

Synthetoceras là loài động vật móng guốc tuyệt chủng kỳ lạ, nổi tiếng với cặp sừng phân nhánh không giống bất kỳ loài thú nào còn tồn tại.

T.B (tổng hợp)
Thuộc họ Bò mũi chạc đã tuyệt chủng. Synthetoceras là thành viên của họ Protoceratidae, nhóm động vật móng guốc Bắc Mỹ đã biến mất hoàn toàn từ hàng triệu năm trước. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu cặp sừng mũi phân nhánh độc đáo. Đặc điểm nổi bật nhất của Synthetoceras là cặp sừng mọc trên mũi, tách nhánh như chữ Y, khác hẳn sừng của hươu hay linh dương. Ảnh: Pinterest.
Chỉ con đực mới có sừng. Các nghiên cứu hóa thạch cho thấy sừng chỉ xuất hiện ở cá thể đực, nhiều khả năng dùng để tranh giành bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Sừng có thể dùng cho nghi thức thị uy. Hình dạng phức tạp của sừng có thể giúp cá thể đực phô trương sức mạnh hơn là giao đấu trực diện. Ảnh: Pinterest.
Hình dáng cơ thể giống sự kết hợp của nhiều loài. Synthetoceras có thân hình gợi nhớ đến linh dương, cổ ngắn như hươu và đầu mang nét giống lạc đà nguyên thủy. Ảnh: Pinterest.
Sống tại Bắc Mỹ thời Miocen. Loài này tồn tại cách đây khoảng 20–5 triệu năm, khi các thảo nguyên và rừng thưa bắt đầu mở rộng. Ảnh: Pinterest.
Chỉ ăn thực vật. Răng và cấu trúc hàm cho thấy Synthetoceras ăn lá, chồi non và thực vật thấp trong môi trường bán khô hạn. Ảnh: Pinterest.
Là ví dụ điển hình cho tiến hóa hình thái dị thường. Synthetoceras cho thấy tiến hóa có thể tạo ra những cấu trúc kỳ lạ rồi biến mất hoàn toàn theo thời gian. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
#Loài động vật móng guốc tuyệt chủng #Cặp sừng phân nhánh độc đáo của Synthetoceras #Synthetoceras và đặc điểm giới đực #Tiến hóa hình thái kỳ lạ của Synthetoceras #Hành trình tồn tại của loài Bắc Mỹ cổ đại #Chế độ ăn thực vật của Synthetoceras

