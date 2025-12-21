Đấu thầu tại ĐH Trà Vinh: Cần minh bạch để tránh lãng phí ngân sách [Kỳ 5]

Từ câu chuyện đấu thầu tại ĐH Trà Vinh, các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát, công khai minh bạch để đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, đúng tinh thần Luật Đấu thầu sửa đổi.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống qua loạt bài phản ánh hoạt động đấu thầu tại Trường Đại học Trà Vinh cho thấy những "lỗ hổng" trong tính cạnh tranh cần được khắc phục.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật sửa đổi số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 đã đưa ra nhiều chế tài mạnh mẽ để xử lý các hành vi thông thầu, gian lận, không bảo đảm công bằng, minh bạch. Đặc biệt, Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về việc đánh giá E-HSDT và trách nhiệm giải trình của bên mời thầu.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) khẳng định: "Để hoạt động đấu thầu thực sự hiệu quả, không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ quy trình trên giấy tờ. Các cơ quan quản lý cần chú trọng hậu kiểm. Nếu phát hiện một nhà thầu trúng thầu liên tục với tỷ lệ tiết kiệm thấp bất thường tại một chủ đầu tư, Thanh tra cần vào cuộc xác minh quy trình xây dựng E-HSMT có cài cắm tiêu chí hạn chế nhà thầu hay không."

Đồng quan điểm, chuyên gia Vũ Bảo Thông cho rằng: "Minh bạch là chìa khóa. Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng yêu cầu công khai chi tiết hơn về thông tin đấu thầu. Chủ đầu tư như ĐH Trà Vinh cần chủ động giải trình trước các nghi vấn của dư luận để chứng minh sự trong sạch và hiệu quả trong quản lý vốn sự nghiệp."

Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng nhấn mạnh, đối với các trường hợp Mua sắm trực tiếp (áp dụng kết quả trúng thầu của gói thầu tương tự trước đó), pháp luật yêu cầu đơn giá không được vượt quá đơn giá trúng thầu và phải bảo đảm tiết kiệm. Việc giám sát chặt chẽ các quy định này là bắt buộc.

Việc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật trúng thầu liên tiếp là kết quả của quá trình chấm thầu. Tuy nhiên, kết quả đó có thực sự mang lại lợi ích tối đa cho nhà trường và xã hội hay không, câu trả lời nằm ở chất lượng thiết bị được bàn giao và sự giám sát công tâm của các cơ quan chức năng.

Báo Tri thức và Cuộc sống mong muốn qua vệt bài này, công tác đấu thầu tại Trường Đại học Trà Vinh nói riêng và lĩnh vực đầu tư công nói chung sẽ ngày càng hoàn thiện, đảm bảo các tiêu chí: Cạnh tranh – Công bằng – Minh bạch – Hiệu quả kinh tế.