Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đấu thầu tại ĐH Trà Vinh: Cần minh bạch để tránh lãng phí ngân sách [Kỳ 5]

Từ câu chuyện đấu thầu tại ĐH Trà Vinh, các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát, công khai minh bạch để đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, đúng tinh thần Luật Đấu thầu sửa đổi.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống qua loạt bài phản ánh hoạt động đấu thầu tại Trường Đại học Trà Vinh cho thấy những "lỗ hổng" trong tính cạnh tranh cần được khắc phục.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật sửa đổi số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 đã đưa ra nhiều chế tài mạnh mẽ để xử lý các hành vi thông thầu, gian lận, không bảo đảm công bằng, minh bạch. Đặc biệt, Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về việc đánh giá E-HSDT và trách nhiệm giải trình của bên mời thầu.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) khẳng định: "Để hoạt động đấu thầu thực sự hiệu quả, không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ quy trình trên giấy tờ. Các cơ quan quản lý cần chú trọng hậu kiểm. Nếu phát hiện một nhà thầu trúng thầu liên tục với tỷ lệ tiết kiệm thấp bất thường tại một chủ đầu tư, Thanh tra cần vào cuộc xác minh quy trình xây dựng E-HSMT có cài cắm tiêu chí hạn chế nhà thầu hay không."

Đồng quan điểm, chuyên gia Vũ Bảo Thông cho rằng: "Minh bạch là chìa khóa. Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng yêu cầu công khai chi tiết hơn về thông tin đấu thầu. Chủ đầu tư như ĐH Trà Vinh cần chủ động giải trình trước các nghi vấn của dư luận để chứng minh sự trong sạch và hiệu quả trong quản lý vốn sự nghiệp."

Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng nhấn mạnh, đối với các trường hợp Mua sắm trực tiếp (áp dụng kết quả trúng thầu của gói thầu tương tự trước đó), pháp luật yêu cầu đơn giá không được vượt quá đơn giá trúng thầu và phải bảo đảm tiết kiệm. Việc giám sát chặt chẽ các quy định này là bắt buộc.

Việc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật trúng thầu liên tiếp là kết quả của quá trình chấm thầu. Tuy nhiên, kết quả đó có thực sự mang lại lợi ích tối đa cho nhà trường và xã hội hay không, câu trả lời nằm ở chất lượng thiết bị được bàn giao và sự giám sát công tâm của các cơ quan chức năng.

Báo Tri thức và Cuộc sống mong muốn qua vệt bài này, công tác đấu thầu tại Trường Đại học Trà Vinh nói riêng và lĩnh vực đầu tư công nói chung sẽ ngày càng hoàn thiện, đảm bảo các tiêu chí: Cạnh tranh – Công bằng – Minh bạch – Hiệu quả kinh tế.

#đấu thầu #Trà Vinh #minh bạch #quản lý ngân sách #gian lận #cạnh tranh

Bài liên quan

Bạn đọc

ĐH Trà Vinh: Bài toán giá và chất lượng thiết bị sau đấu thầu [Kỳ 4]

Với tỷ lệ tiết kiệm thấp kỷ lục, liệu giá trúng thầu các thiết bị y tế, giáo dục tại ĐH Trà Vinh có sát với giá thị trường? Câu chuyện thẩm định giá và xây dựng dự toán đang là mắt xích quan trọng cần làm rõ.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu thấp là do giá gói thầu (giá dự toán) được xây dựng sát với giá chào thầu của doanh nghiệp, hoặc doanh nghiệp chào giá sát với giá trần.

Tại gói thầu số 02 (phê duyệt ngày 15/09/2025), giá trúng thầu là 2.466.000.000 đồng, chỉ thấp hơn giá gói thầu 12 triệu đồng. Tại gói thầu số 02 (phê duyệt ngày 09/12/2025), giá trúng thầu 6.322.680.000 đồng cũng chỉ thấp hơn giá trần khoảng 45 triệu đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Năng lực nhà thầu Hà Nội "bội thu" gói thầu tại ĐH Trà Vinh [Kỳ 3]

Chỉ trong năm 2025, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật đã trúng hàng loạt gói thầu tại ĐH Trà Vinh với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Năng lực thực sự của nhà thầu này ra sao?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm thắng lợi lớn của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật tại thị trường Trà Vinh.

2-5567.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

ĐH Trà Vinh: Điệp khúc "một mình một ngựa" trúng thầu tiền tỷ [Kỳ 2]

Không chỉ trúng thầu sát giá, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật còn thường xuyên là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu tại nhiều gói mua sắm thiết bị của Trường Đại học Trà Vinh trong năm 2025.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, việc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật trúng thầu tại Trường Đại học Trà Vinh không phải là hiện tượng ngẫu nhiên hay cá biệt. Phân tích sâu hơn vào lịch sử đấu thầu năm 2025 tại đơn vị này, có thể thấy một "điệp khúc" lặp lại: Chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu.

Đơn cử, ngày 15/09/2025, ông Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đã ký Quyết định số 8525/QĐ-ĐHTV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 02 - Mua trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh của Khoa Răng Hàm mặt, Khoa Mắt" (Mã gói thầu: BP2500474536).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nghịch lý tại Nhiệt điện Duyên Hải: Sông Lam trúng lớn nhưng trượt thầu sơ đẳng? [Kỳ 4]

Nghịch lý tại Nhiệt điện Duyên Hải: Sông Lam trúng lớn nhưng trượt thầu sơ đẳng? [Kỳ 4]

Bên cạnh chuỗi trúng thầu ấn tượng, hồ sơ năng lực của Công ty Sông Lam tại Nhiệt điện Duyên Hải cũng ghi nhận hàng loạt thất bại khó hiểu tại các gói thầu khác. Việc một nhà thầu vừa thắng gói thầu kỹ thuật cao nhưng lại trượt thầu liên tục ở các gói khác vì lý do kỹ thuật đang đặt ra nhiều nghi vấn.