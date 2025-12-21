Hà Nội

An Tiến trúng thầu thiết bị trường học tại Sở GD&ĐT Đà Nẵng: Tiết kiệm gần 20% [Kỳ 2]

Tiếp tục ghi dấu ấn với chiến lược giá cạnh tranh, Công ty An Tiến vừa trúng gói thầu trang thiết bị cho Trường THPT Hòa Xuân do Sở GD&ĐT Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 20%.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/11/2025, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 130/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, làm việc Dự án: Trường trung học phổ thông Hòa Xuân".

Gói thầu này có mã thông báo mời thầu IB2500352611, được thực hiện dựa trên Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định số 510/QĐ-SGDĐT ngày 08/8/2025. Giá gói thầu được duyệt là 2.022.260.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

11.jpg
Một phần Quyết định 1370/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng

Biên bản mở thầu ngày 02/10/2025 ghi nhận sự tham gia của 8 nhà thầu, cho thấy tính cạnh tranh rất cao. Kết quả, Công ty Cổ phần An Tiến đã trúng thầu với giá 1.629.704.000 đồng.

So sánh với giá dự toán, nhà thầu An Tiến đã giảm giá tới 392.556.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 19,4%. Thời gian thực hiện hợp đồng được rút ngắn xuống còn 45 ngày.

Tại gói thầu này, An Tiến sẽ cung cấp các thiết bị gồm: 42 bộ máy tính để bàn thương hiệu Việt Nam (FPT Elead T510 và T13100i), máy in HP 4003dw, máy chiếu Panasonic, máy scan HP, đàn Organ Yamaha và các loại bàn ghế nội thất (The One, Việt Nhật).

Đáng chú ý, để trúng thầu, An Tiến đã vượt qua hàng loạt "tên tuổi" khác:

  • Công ty TNHH Điện tử - Tin học Long Phát: Xếp hạng 2 (Giá dự thầu ~1,69 tỷ đồng).
  • Liên danh Hòa Xuân: Xếp hạng 3 (Giá dự thầu ~1,76 tỷ đồng).
  • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngôi sao Thiên Ngân: Xếp hạng 4.
  • Các nhà thầu khác như Sao Việt, Đa Minh, Phi Long... xếp hạng sau về giá hoặc kỹ thuật.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ (TP HCM) phân tích: "Việc một nhà thầu liên tục trúng các gói thầu mua sắm hàng hóa với tỷ lệ tiết kiệm cao (xấp xỉ 20%) tại cùng một địa phương trong thời gian ngắn là điều đáng ghi nhận về mặt ngân sách. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra dấu hỏi về công tác xây dựng giá gói thầu ban đầu của các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư. Liệu giá sát thị trường đã thực sự được cập nhật, hay biên độ lợi nhuận trong ngành thiết bị này đang quá lớn?"

Không chỉ dừng lại ở Đà Nẵng, hệ sinh thái đấu thầu của An Tiến còn mở rộng mạnh mẽ ra tỉnh lân cận là Quảng Nam, với những gói thầu mang tính chất đặc thù tại các huyện miền núi.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Công ty An Tiến "thắng lớn" gói thầu thiết bị giáo dục tại Quảng Nam

#An Tiến #thầu giáo dục #Đà Nẵng #tiết kiệm ngân sách #thiết bị học tập

