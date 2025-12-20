Đấu thầu bảo vệ ĐH Đồng Nai: Cuộc đua của 4 nhà thầu và tiêu chuẩn cận chiến

Gói thầu dịch vụ bảo vệ tại Đại học Đồng Nai thu hút 4 doanh nghiệp tham gia với giá dự thầu sát sao, đi kèm những yêu cầu kỹ thuật đặc thù về kỹ năng nhân sự.

Ngày 10/12/2025, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận biên bản mở thầu gói thầu: “Dịch vụ bảo vệ tại Cơ sở 1 và Cơ sở 3, Trường Đại học Đồng Nai” (Mã TBMT: IB2500546179). Đây là gói thầu phi tư vấn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận khi áp dụng đồng bộ các luật sửa đổi mới nhất trong lĩnh vực đầu tư công và đấu thầu.

Khung pháp lý mới và sự chuyển mình của chủ đầu tư

Theo tìm hiểu, gói thầu này được triển khai dựa trên nền tảng pháp lý cực kỳ cập nhật. Tại Quyết định số 2156/QĐ-ĐHĐN ký ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt E-HSMT, ông Đặng Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai đã căn cứ vào Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Việc áp dụng ngay các quy định vừa có hiệu lực vào giữa và cuối năm 2025 cho thấy sự chủ động của nhà trường trong việc thượng tôn pháp luật.

Trước đó, ngày 19/11/2025, thay mặt Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Phạm Hùng Đức cũng đã ký Quyết định số 2092/QĐ-ĐHĐN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị dự toán là 985.400.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện được xác định từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

Cuộc đua "tứ mã" tại biên bản mở thầu

Dữ liệu từ biên bản mở thầu lúc 09:15 ngày 10/12/2025 cho thấy sự cạnh tranh khá quyết liệt giữa 4 doanh nghiệp. Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Long Việt hiện đang giữ lợi thế về giá khi chào thầu ở mức 891.000.000 đồng. Bám đuổi sát sao là Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thuận Việt Security với 898.900.000 đồng. Hai cái tên còn lại là Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đại An Security (910.820.880 đồng) và Công ty TNHH MTV DV BV Vệ sĩ Huỳnh Long Hải (972.000.000 đồng).

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Dưới góc nhìn chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc có 4 nhà thầu tham dự một gói thầu quy mô dưới 1 tỷ đồng là tín hiệu tích cực: “Tỷ lệ giảm giá của nhà thầu thấp nhất đạt gần 10%, cho thấy sức hút của gói thầu và tính minh bạch khi đấu thầu qua mạng giúp các doanh nghiệp tiếp cận cơ hội công bằng.”

Giải mã "bài toán" kỹ thuật: Nhân sự phải biết cận chiến?

Đi sâu vào Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT, chủ đầu tư đưa ra những quy định vô cùng khắt khe đối với 10 nhân sự bảo vệ trực 24/24 tại các cơ sở. Nhà thầu không chỉ phải đảm bảo chi phí BHXH, BHYT, trang phục mà còn phải đáp ứng tiêu chuẩn hình thể: cao từ 1m65, nặng 60-80kg, không hình xăm, ngoại hình ưa nhìn.

Đặc biệt, tại mục 5.d Chương V, E-HSMT nêu rõ: “Ưu tiên ứng viên có các kỹ năng tự vệ và kỹ năng cận chiến thuần thục...”. Điều này đặt ra yêu cầu cao về năng lực thực tế của đội ngũ bảo vệ trong môi trường sư phạm.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: “Việc đưa ra các tiêu chí ưu tiên về kỹ năng cận chiến hay bộ đội xuất ngũ là hợp pháp theo Luật Đấu thầu 22/2023 và 90/2025, nhằm đảm bảo an ninh tối đa cho môi trường học đường. Tuy nhiên, nhà thầu cần trình bày giải pháp tổ chức thực hiện và quy trình xử lý tình huống cực kỳ chi tiết như yêu cầu tại mục 6 của hồ sơ mời thầu để đạt điểm kỹ thuật tuyệt đối.”.

Yêu cầu làm rõ và uy tín nhà thầu

E-HSMT cũng "gài" sẵn các điều khoản về uy tín nhà thầu. Theo đó, nếu nhà thầu không tiến hành đối chiếu tài liệu hoặc từ chối ký hợp đồng mà không có lý do bất khả kháng sẽ bị đánh giá xấu về uy tín tham dự thầu trong các lần sau. Điều này dựa trên tinh thần của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Chủ đầu tư Trường Đại học Đồng Nai yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo chất lượng, quản lý an ninh và đặc biệt là phương án xử lý các tình huống khẩn cấp như cháy nổ, ẩu đả hay bạo loạn.

Với thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng theo đơn giá trọn gói, gói thầu IB2500546179 không chỉ đơn thuần là việc tìm kiếm nhân sự trực cổng. Đây là bài kiểm tra về năng lực quản trị và chất lượng nhân sự đặc thù của các doanh nghiệp bảo vệ trong bối cảnh luật mới thắt chặt các quy định về trách nhiệm.

Ai sẽ là người cùng Trường Đại học Đồng Nai canh giữ sự bình yên cho hàng ngàn sinh viên tại cơ sở 1 và cơ sở 3? Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc nhà thầu nào có "giải pháp kỹ thuật khả thi" và đội ngũ nhân sự "tinh nhuệ" nhất như yêu cầu mà Phó Hiệu trưởng Đặng Anh Tuấn đã phê duyệt.