Bất ngờ UAV Nga bắn hạ trực thăng tấn công Mi-24 Ukraine

Quân sự

Bất ngờ UAV Nga bắn hạ trực thăng tấn công Mi-24 Ukraine

UAV tấn công Gerans (Geranium), đã biến thành thợ săn và bắn hạ một chiếc trực thăng vũ trang Mi-24 của Không quân Ukraine cùng toàn bộ phi hành đoàn.

Tiến Minh
Hiện nay, ngay cả những chuyên gia độc lập cũng bắt đầu thừa nhận rằng, các kỹ sư Nga và lực lượng vũ trang của họ đã luôn thể hiện sự khéo léo và vượt trội hơn các đối thủ về đổi mới công nghệ. Vũ khí được cải tiến đang chứng tỏ hiệu quả cao, đẩy cuộc xung đột lên một cấp độ mới của chiến tranh công nghệ.
Theo blogger quân sự Yuriy Podolyaka của Nga, trích dẫn các bài đăng trực tiếp trên kênh Telegram của Ukraine, cho biết một UAV tấn công Gerans (Ukraine và phương Tây gọi là Shahed-136) của Nga, đã bắn hạ một trực thăng vũ trang Mi-24 của Không quân Ukraine, khi đang truy đuổi và đánh chặn đàn UAV Gerans của Nga.
Chiếc trực thăng xấu số của Không quân Ukraine, đã không thể né tránh được tên lửa của UAV Gerans, trong nỗ lực đánh chặn; đồng thời biến chiếc trực thăng vũ trang Mi-24 từ “kẻ săn mồi, thành con mồi”. Theo cáo phó của Ukraine, toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng.
“Ít nhất đó là những gì có thể suy ra từ thông tin về việc mất chiếc trực thăng Mi-24 và phi hành đoàn, khi thông tin nêu rõ rằng nó đã bị bắn hạ. Và đối thủ bắn hạ nó, dường như đó là một chiếc UAV Geranium, được trang bị tên lửa không đối không R-60", Podolyaka viết trên kênh Telegram cá nhân.
Podolyaka nhấn mạnh rằng, trong vòng chưa đầy mười ngày (và không quá một tháng, kể từ khi xuất hiện các thông tin về việc UAV máy bay Geranium được trang bị tên lửa không đối không), ít nhất hai máy bay chiến đấu của Ukraine đã bị phá hủy. Đó là các máy bay Mi-24 và Su-27 của Không quân Ukraine.
Thực tế là các máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine, đã không được sử dụng cho các cuộc tấn công ném bom, mà dùng cho nhiệm vụ đánh chặn phòng không, hiện đang chủ yếu săn lùng các tên lửa hành trình và UAV tấn công Geranium của Nga; nên rất có thể nó là nạn nhân của một chiếc UAV Gerans, mang tên lửa không đối không R-60.
Gần đây, công binh Quân đội Ukraine đã tháo gỡ một chiếc UAV Geran-3, mang tên lửa không đối không tầm ngắn R-60 bị rơi trong lãnh thổ Ukraine. Và câu hỏi đặt ra là có phải chiếc Su-27 này, do trung tá phi công Ivanov của Không quân Ukraine điều khiển, có phải là nạn nhân đầu tiên của chiếc UAV Geranium hay không? Podolyaka đặt câu hỏi.
“Nếu đúng như vậy, đó là một thành công lớn. Điều này có nghĩa là thời gian tiếp theo, sẽ rất khó khăn cho máy bay chiến đấu của Ukraine. Xét cho cùng, chính các máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine, hiện đang bắn hạ phần lớn UAV Geran-2/3 trong các cuộc không kích của Nga", Podolyaka viết.
Theo các nguồn phân tích của chính quyền Kyiv, Quân đội Nga đã sử dụng UAV Geran-2/3, được trang bị tên lửa không đối không R-60. Nguồn tin nhấn mạnh rằng, phiên bản này được thiết kế để chống lại trực thăng và máy bay chiến đấu Ukraine, đang săn lùng UAV tấn công của Nga.
Theo các chuyên gia Nga, R-60 là tên lửa không đối không tầm ngắn với đầu dò hồng ngoại, dẫn đường theo nguyên lý “bắn và quên”. Theo thông tin của Podolyaka, hiện Nga đang có một số lượng lớn tên lửa R-60, được sản xuất từ thời Liên Xô và đang lưu trữ trong các kho.
Do tên lửa R-60 đã lạc hậu, khi trang bị lên các máy bay chiến đấu hiện đại, vì vậy đây là cách tốt nhất để "tiêu hủy" chúng là lắp trên một số chiếc UAV Geran-2/3, biến chúng thành những bệ phóng tên lửa phòng không để tiêu diệt những máy bay chiến đấu của Ukraine, đang làm nhiệm vụ săn tìm những chiếc UAV này.
Hiện Không quân Ukraine sử dụng các chiến đấu cơ như F-16 hay trực thăng vũ trang làm nhiệm vụ săn UAV tự sát Geran-2/3 bằng pháo hàng không. Do tầm bắn hiệu quả của loại vũ khí này chỉ từ 200-300 mét, nên máy bay của Ukraine phải áp sát; do vậy có thể là mục tiêu cho tên lửa R-60.
Nếu những thông tin của phía Ukraine là đúng, thì đây là một quyết định vô cùng kịp thời của quân đội Nga, khi Không quân Ukraine đang tích cực sử dụng chiến đấu cơ F-16 và trực thăng vũ trang, làm nhiệm vụ chiến đấu tiêm kích, để đánh chặn các cuộc tấn công bằng UAV tự sát của Nga.
Điều đáng chú ý là, theo các quan chức Ukraine, chỉ riêng trong tháng 11 năm nay, Nga đã sử dụng hơn 5.000 UAV Geran-2, để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine, và có thể không ít số UAV này, được cải tiến mang tên lửa R-60. Như vậy các chiến đấu cơ của Ukraine lại có thêm mối đe dọa mới. (nguồn ảnh Military Review, Sputnik, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/67049-ne-uvernulsja-geran-prevratilas-v-ohotnika-i-sbila-mi-24-vvs-ukrainy-s-jekipazhem.html
#UAV #Geran-2 #trực thăng Mi-24 #không quân Ukraine #trực thăng tấn công Mi-24 #UAV Nga

