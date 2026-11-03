Giảm đồng thời giá điện và thuế xăng: bài toán kiềm chế lạm phát cuối năm

Từ 1/11, giá điện bình quân giảm 2% và thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% để hạ chi phí sản xuất, sinh hoạt và tạo thêm dư địa kiểm soát lạm phát.

Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng đồng loạt được điều chỉnh giảm.

Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, từ 2.204,07 đồng xuống còn khoảng 2.159,9 đồng một kWh (chưa gồm VAT). Thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng được đưa về 0%, so với 10% với xăng khoáng và 7-8% với xăng sinh học trước đó. Cả hai mức giảm đều áp dụng đến hết ngày 31/3/2027.

Việc giảm giá bán lẻ điện và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng đã tăng 4,52%, trong khi mục tiêu cả năm khoảng 4,5%. Theo Chính phủ, áp lực CPI chủ yếu đến từ giá dầu tăng do xung đột địa chính trị tại Trung Đông và gián đoạn nguồn cung. Trong quý III, giá dầu thế giới duy trì trên 110 USD/thùng.

Giá điện giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%. Ảnh minh họa

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá hôm 9/10, Bộ Tài chính nhận định sức ép cuối năm còn hiện hữu từ biến động giá năng lượng thế giới, rủi ro tỷ giá, gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu sản xuất, tiêu dùng tăng cao. Cơ quan này cập nhật hai kịch bản lạm phát bình quân năm 2026 ở mức 4,5% và 4,8%, trong khi dự báo của Ngân hàng Nhà nước khoảng 4,5-5%.

Về giá điện, theo bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Thống kê Dịch vụ và Giá (Cục Thống kê), điện sinh hoạt chiếm quyền số 4,81% trong rổ hàng hóa tính CPI. Bình quân 9 tháng, nhóm này tăng 4,35%, góp khoảng 0,21 điểm phần trăm vào mức tăng 4,52% của CPI chung. Bà Oanh cho rằng việc giảm giá điện sẽ giúp giảm áp lực lên CPI và ổn định kỳ vọng lạm phát những tháng cuối năm.

Các ước tính về mức tác động có khác nhau. Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, giảm 2% giá điện làm CPI hạ trực tiếp khoảng 0,066 điểm phần trăm, và ở vòng tác động tiếp theo có thể gấp đôi, khoảng 0,13. Với doanh nghiệp, ông Thỏa cho rằng chi phí điện thấp hơn có thể kéo giá thành sản xuất thép giảm khoảng 0,12%, dệt may khoảng 0,23% và xi măng khoảng 0,3%.

Với xăng dầu, từ đầu năm Chính phủ đã đưa thuế bảo vệ môi trường về 0 đồng và không yêu cầu kê khai, tính nộp VAT với mặt hàng này đến hết năm.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, khoảng 64.000 tỷ đồng đã được dành cho các chính sách giảm thuế, phí xăng dầu, và hai tháng cuối năm dự kiến thêm khoảng 4.000 tỷ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng. Tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội ngày 30/10, ông cũng cho biết việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và giá điện dự kiến tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm phần trăm để kiểm soát lạm phát.

Sau giảm thuế, giá xăng E10 RON 95-III giảm gần 1.600 đồng, về 24.150 đồng một lít. Dù vậy, mức này vẫn cao hơn khoảng 4.330 đồng mỗi lít (gần 22%) so với cuối tháng 2, thời điểm xung đột Trung Đông bắt đầu.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh cho rằng giảm giá năng lượng không đồng nghĩa rủi ro đã được loại bỏ, và doanh nghiệp nên tận dụng thời gian được hỗ trợ để rà soát định mức tiêu hao năng lượng, kiểm soát chi phí từng công đoạn.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa khuyến nghị nhà chức trách phối hợp thời điểm điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá như y tế, giáo dục để tránh tăng giá dồn dập cuối năm.