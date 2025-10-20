Hà Nội

Thế giới

Diễn biến vụ trộm giữa ban ngày tại Bảo tàng Louvre

Theo các phương tiện truyền thông, nhóm trộm đã đánh cắp 9 món đồ trang sức từ bộ sưu tập thời Napoleon tại Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris (Pháp).

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video: Bảo tàng Louvre bị trộm

Nguồn video: X

RT dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, bảo tàng Louvre tạm đóng cửa trong ngày 19/10 sau khi một vụ trộm xảy ra.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati xác nhận trên mạng X rằng: "Một vụ trộm đã xảy ra tại Bảo tàng Louvre vào buổi sáng sau khi bảo tàng mở cửa đón khách". Bộ trưởng Dati cho biết thêm không có ai bị thương và cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Tờ báo Le Parisien dẫn thông tin từ một cuộc điều tra sơ bộ cho hay, một số tên tội phạm đội mũ trùm đầu đã đột nhập vào bảo tàng nghệ thuật thông qua một tòa nhà nơi công trình đang được xây dựng, sau đó sử dụng thang máy chở hàng để vào một căn phòng trong Phòng trưng bày Apollo, nơi lưu giữ một phần bộ sưu tập trang sức hoàng gia lịch sử của Pháp.

Theo tờ báo, bọn trộm được cho là đã lấy cắp 9 món đồ trang sức từ bộ sưu tập thời Napoleon, bao gồm một chiếc vòng cổ, một chiếc trâm cài, một vương miện và một số món đồ khác. Tuy nhiên, viên kim cương Regent 140 carat, ước tính trị giá hơn 60 triệu đô la, được cho là vẫn còn nguyên, không bị lấy cắp.

tang2.jpg
Vương miện của Hoàng hậu Eugenie. Ảnh: Wikipedia.

Tờ Le Parisien cho biết thêm, một trong những đồ vật bị đánh cắp, dường như là chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugenie - vợ của Hoàng đế Napoleon III, đã được tìm thấy bên ngoài bảo tàng.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez nói với các phóng viên rằng toàn bộ vụ trộm chỉ diễn ra trong 7 phút, nghĩa là bọn tội phạm rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ. Ông nói thêm rằng "các bảo tàng ở Pháp rất dễ bị tấn công".

Vụ trộm gần đây nhất tại Bảo tàng Louvre xảy ra vào năm 1983, khi hai "bảo vật" gồm mũ và áo giáp thời Phục Hưng bị đánh cắp. Chúng đã được tìm thấy tại Bỉ vào năm 2021.

