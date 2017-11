Xuân Lan tiếc cho Hoàng My vụ vạ miệng về bão và hoa hậu

Mới đây, khi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được tổ chức sau cơn bão số 12 gây nóng dư luận thì Á hậu Hoàng My - giám khảo của cuộc thi cũng gây lùm xùm. Cô đã có phát ngôn gây sốc về cơn bão và cuộc thi.



Hoàng My viết trên trang cá nhân: "Nhìn các em mà chị quên mất rằng chính các em cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Số tiền bán vé bán kết đã được BTC dành để cứu trợ và còn huy động thêm, tổng 1 tỷ đồng.

Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ. Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé". Sau chia sẻ này, Hoàng My lập tức bị chỉ trích.

Ngoài cư dân mạng, sao Việt cũng lên tiếng trước phát ngôn của Hoàng My. Mới nhất, trên trang cá nhân, Xuân Lan tỏ ra khá bức xúc trước chia sẻ của Hoàng My. Ngoài ra, Xuân Lan cũng cảm thấy tiếc cho Hoàng My đánh mất hình ảnh vì vạ miệng.

Xuân Lan lên tiếng về ồn ào của Hoàng My (trái). Xuân Lan viết: “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vẻ đẹp bên ngoài phải đi đôi với vẻ đẹp tri thức. Mà vẻ đẹp tri thức tôn thêm vẻ đẹp nhân cách. Nhân cách cơ bản là việc ứng xử giữa người và người. Phát biểu hung hăng trong cơn say khẳng định vị thế cao quý, chạm vào nỗi đau của biết bao người. Tiếc cho mọi hình ảnh xây dựng cho á hậu cá tính tan như bọt biển. Nhưng lại thấy đau lòng vì nhìn lại quá nhiều cái sai. Riết rồi. Bây giờ cái gì cũng dễ. Dễ dãi nên bừa bãi. Than ôi”.

Về phía Hoàng My, giữa tâm bão chỉ trích, cô đã lên tiếng. Hoàng My phân trần do chuẩn bị cho chuyến bay trở lại Israel nên không kịp cập nhật thông tin thiệt hại do bão. Hoàng My thừa nhận đó là một sơ xuất lớn của cô. Á hậu cũng không quên gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả.

“My không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với những cơn bão một người hoa hậu sẽ đón nhận. Khi viết status này, My muốn nói rằng, các thí sinh cũng bị thiệt hại vì trải qua cơn bão.

Nhưng những ảnh hưởng của cơn bão này đối với thí sinh sẽ không bằng cơn bão sau này dành cho hoa hậu. My hoàn toàn không nói về hậu quả của cơn bão. Cho My xin lỗi khi viết vội làm mọi người hiểu sai ý”, Hoàng My thanh minh.

Tuy đã lên tiếng phân trần và xin lỗi nhưng Hoàng My vẫn bị chỉ trích dữ dội. Không ít cư dân mạng cho rằng Hoàng My chỉ đang ngụy biện cho bản thân. Ngoài ra, cô còn bị nhiều người hâm mộ quay lưng.

Một cư dân mạng tên A.D viết: “Hãy chỉ nói xin lỗi vì sự sai lầm của mình chị ạ. Biện minh với những điều không cần thiết về những thiệt hại chả đáng gì của chương trình hoa hậu gì đó chỉ càng làm cho lời xin lỗi của chị không đủ tâm và khiến người khác cảm thấy phản cảm mà thôi”.

Tài khoản Facebook tên T.M bày tỏ: “Quá thất vọng về cô này. Mất công bấy lâu nay tôi ngưỡng mộ. Gia đình tôi cũng là nạn nhân của con bão vừa qua tôi cảm thấy thật phẫn nộ trước những gì cô viết ra”.

