Bị chửi sấp mặt vì phát ngôn sốc, Hoàng My lên tiếng xin lỗi

Vừa đáp xuống sân bay Tel Aviv, Israel, Á hậu Hoàng My đã lập tức gửi lời xin lỗi về phát ngôn gây sốc liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và cơn bão số 12.

Trên trang cá nhân, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thanh minh, do vội chuẩn bị cho chuyến bay nên cô không cập nhật đầy đủ thông tin thiệt hại do bão gây ra. Đây là một sơ xuất lớn của Hoàng My và cô chân thành xin lỗi. Người đẹp cho rằng, không bao giờ có ý so sánh sự tang tóc mất mát của người dân với "cơn bão" mà một hoa hậu sẽ phải đón nhận.

Á hậu Hoàng My bị ném đá vì phát ngôn thiếu suy nghĩ. Ảnh: FBNV

Hoàng My viết: "My vừa đáp xuống sân bay Tel Aviv sau một chuyến bay khá dài. Điều đầu tiên My muốn gửi đến những người yêu quý lời xin lỗi vì đã gây hiểu lầm trong status (mà My đã xoá) vừa rồi. Hai ngày nay vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, My không kịp cập nhật tất cả thông tin thiệt hại do bão. Đây là một sơ xuất rất lớn của mình, My xin nhận và thành thật xin lỗi về điều này... My không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với những cơn bão một người hoa hậu sẽ đón nhận.

Khi viết status này My muốn nói rằng, các thí sinh cũng bị thiệt hại vì trải qua cơn bão, nhưng những ảnh hưởng của cơn bão này đối với thí sinh sẽ không bằng cơn bão sau này dành cho hoa hậu. My hoàn toàn không nói về hậu quả của cơn bão. Cho My xin lỗi khi viết vội làm mọi người hiểu sai ý".

Hoàng My xin lỗi về phát ngôn gây sốc. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức vào ngày bão khi người dân đang phải oằn mình khắc phục hậu quả do thiên tai đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận. Á hậu Hoàng My đã "đổ thêm dầu vào lửa" khi phát ngôn sốc trên Facebook.

Giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 viết: "Nhìn các em mà chị quên mất rằng chính các em cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Số tiền bán vé bán kết đã được BTC dành để cứu trợ và còn huy động thêm, tổng 1 tỷ đồng. Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ. Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé".

Ảnh chụp màn hình.

Phát ngôn của Hoàng My bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội. Nhiều người ném đá Hoàng My thiếu suy nghĩ, "chân dài não phẳng" khi so sánh những mất mát, nỗi đau mà đồng bào đang phải gánh do bão gây ra với bàn tay trầy xước của các thí sinh hoa hậu và những gì một hoa hậu sẽ phải đón nhận.

Không chỉ Á hậu Hoàng My, trước đó, MC Phan Anh cũng bị chỉ trích khi phát ngôn về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và cơn bão.

Sau những ồn ào về tổ chức đêm bán kết, mới nhất, Bộ VHTT&DL vừa có văn bản đề nghị tạm hoãn tổ chức các phần thi trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho đến thời điểm khắc phục xong hậu quả thiên tai, mưa lũ tại địa phương đăng cai.