Gong Hyo Jin sắp lấy chồng kém 10 tuổi... gợi cảm cỡ nào?

Gong Hyo Jin và Kevin Oh công khai hẹn hò vào tháng 4/2022. Mới đây, công ty quản lý của Gong Hyo Jin xác nhận đám cưới của nữ diễn viên sẽ diễn ra trong tháng 10 tới đây. Ảnh: VOV Gong Hyo Jin năm nay 42 tuổi, hơn chồng sắp cưới 10 tuổi. Ảnh: Instagram Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp lạ cùng vóc dáng gợi cảm. Ảnh: Dân Trí Gong Hyo Jin luôn có tên trong danh sách những mỹ nhân gợi cảm và xinh đẹp nhất của showbiz Hàn. Ảnh: Dân Trí Cô là gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng tại Hàn Quốc như AnAn, Harpers Bazaar, Marie Claire. Ảnh: Dân Trí Cô còn là sao nữ có phong cách thời trang cá tính, sành điệu. Ảnh: Dân Trí Người đẹp được công chúng Hàn Quốc ưu ái gọi với biệt danh "nữ hoàng rating". Ảnh: Tiền PhongGong Hyo Jin đóng phim "Pasta: Hương vị tình yêu", "Mặt trời của chàng Joo", "Chỉ có thể là yêu", "Muôn kiểu ghen tuông", "Hậu trường giải trí", "Khi hoa trà nở". Ảnh: Tiền Phong Người đẹp từng hẹn hò hai nam diễn viên Ryu Seung Bum và Lee Jin Wook. Ảnh: Tiền PhongGong Hyo Jin yêu Kevin Oh từ năm 2020 nhưng giữ kín chuyện tình cảm. Ảnh: Thể thao văn hóa Theo Zing, cặp đôi dễ nắm bắt và thấu hiểu đối phương nhờ có chung nhiều sở thích. Ảnh: Instagram Gong Hyo Jin và Kevin Oh nhờ bạn bè che giấu giúp chuyện hẹn hò. Ảnh: Lao động Hồi tháng 3/2022, Gong Hyo Jin là người bắt được hoa cưới của Son Ye Jin. Ảnh: VOV Xem video "Hyun Bin - Son Ye Jin thân thiết trên phim trường". Nguồn Vietnamnet

