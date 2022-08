Mỹ Anh tài giỏi thế nào đặt mục tiêu hơn Anh Quân - Mỹ Linh?

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Mỹ Anh cho biết, ở góc độ nghề nghiệp, cô đặt mục tiêu bản thân phải bằng hoặc giỏi hơn bố mẹ, hoặc ít nhất đã làm hết sức có thể. Ảnh: FBNV Mỹ Anh sinh năm 2002, là con gái út của Mỹ Linh - Anh Quân và sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Ảnh: VOV Năm 2016, con gái Mỹ Linh ra mắt đĩa CD mang tên “The First Album: Bài hát cho Bi”, gồm 8 ca khúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ảnh; Vietnamnet Năm 2020, Mỹ Anh trình làng MV "Got you". Nữ ca sĩ tự đảm nhận các khâu như sản xuất, hòa âm, chơi nhạc cụ, thu âm, đạo diễn cho MV đầu tay. Ảnh: VOV Năm 2021, tham gia The Heroes, Mỹ Anh liên tục được khen khi làm mới thành công các ca khúc như "Công chúa bong bóng", "Cô gái Trung Hoa", "Chào ngày mới", "60 năm cuộc đời", "Dancing queen". Ảnh: Giao thông Trấn Thành hết lời khen ngợi Mỹ Anh khi cô thể hiện ca khúc “60 năm cuộc đời”. Anh viết: "Hay quá Mỹ Anh ơi! Quá sáng tạo và văn minh! Nghe hay đến mức phải share ngay luôn. Mọi người ai thấy hay hãy ủng hộ share thêm cho em nó nha. Em là 1 tài năng quý hiếm của Vbiz - keep on going Mỹ Anh". Ảnh: Tiền Phong Mỹ Anh dừng chân ở The Heroes với vị trí á quân. Ảnh: VTV Năm 2021, Mỹ Anh trình diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the Clouds, tổ chức ở sân vận động Rose Bowl, (Los Angeles, Mỹ). Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao thế giới như: CL (2NE1), "hoàng tử lo-fi" Keshi, Saweetie, Joji. Con gái Mỹ Linh - Anh Quân biểu diễn 5 ca khúc: "Can't hear a thing", "Pillars", "Yên", "Look easy", "Got you" trong 25 phút. Ảnh: Tiền Phong Mỹ Anh chia sẻ trên Saostar rằng cô được người sáng lập công ty truyền thông tổ chức lễ hội âm nhạc Head in the Clouds mời sau khi tình cờ xem được các màn trình diễn của Mỹ Anh trên Youtube. Phía công ty này không biết Mỹ Anh là con gái của Mỹ Linh. Ảnh: FBNV Theo Người lao động, trong buổi phỏng vấn độc quyền cùng báo chí Đông Nam Á , "hoàng tử lo-fi" Keshi hết lời khen ngợi Mỹ Anh: “Tôi biết Mỹ Anh chứ, tôi đã nghe kể về cô ấy! Tôi thật sự phấn khích khi khám phá ra rất nhiều nghệ sĩ châu Á, gốc Á tài năng đến vậy! Họ là nghệ sĩ độc lập hoặc đã ký kết với các label lớn nhỏ rồi, chỉ là chúng ta chưa biết thôi. Thời điểm này chính là tạo ra cơ hội cho các nghệ sĩ gốc Á mang âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả trên toàn thế giới". Ảnh: Thiếu niên Theo Nhân dân, sau khi kế hoạch du học âm nhạc tại Mỹ bị đình lại vì đại dịch, con gái Anh Quân giành học bổng một trường đại học quốc tế trong nước. Ảnh: FBNV Mỹ Anh đang bắt tay vào thực hiện album đầu tiên trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ bật mí, album có ít nhất 10 bài, đều do cô tự sáng tác. Đặc biệt, album có sự kết hợp với anh rể của Mỹ Anh là nhà sản xuất, nhạc công Eric Derwallis. Ảnh: FBNV Xem video "Ngày của mẹ, trò chuyện với ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh". Nguồn VTV3

