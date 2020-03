Vũ Khắc Tiệp, Minh Béo, Trà My “ăn gạch đá” vì Covid-19, thực đáng tẩy chay?

Trong thời điểm dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, nhiều sao Việt được khen ngợi vì ý thức cách ly tốt cũng như có những hành động quyên góp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, một số gương mặt hoạt động trong làng giải trí lại có những hành động, phát ngôn không phù hợp. Một trong số đó là Vũ Khắc Tiệp.



Từ vùng dịch Italy trở về, Vũ Khắc Tiệp không cần phải cách ly tập trung do ông bầu có mặt tại Việt Nam khi chưa có quy định trường hợp từ nước ngoài về phải cách ly cấp độ 3 (cách ly tập trung). Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu như Khắc Tiệp không ra ngoài gặp gỡ bạn bè trong những ngày đầu về nước.

Chưa hết, việc vận động Khắc Tiệp khi có đề nghị nâng mức cách ly gặp khó khăn. Trưởng phòng y tế quận 2 cho biết ông mất 3 tiếng đồng hồ để thuyết phục Khắc Tiệp làm đúng quy trình y tế để tránh phải cưỡng chế cách ly. Sau khi đến địa điểm cách ly tập trung, ông bầu lại than thở phòng ngột ngạt, nóng đến mức không ngủ được.

Khắc Tiệp ở nơi cách ly.

Hành động và phát ngôn của Khắc Tiệp ngay lập tức khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người chỉ trích ông bầu không có ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng. Sau đó, dù lên tiếng xin lỗi và nhận sai nhưng Vũ Khắc Tiệp vẫn không làm dịu đi những bức xúc của cư dân mạng.

Phát ngôn của Trà My giữa đại dịch Covid-19 gây bức xúc không kém. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim “Thương nhớ ở ai” viết: “Nghĩ lại nên cảm ơn dịch bệnh Covid-19, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ”. Nhiều cư dân mạng tỏ thái độ gay gắt với Trà My, cho rằng cô vô tâm với những người mắc bệnh.

Trà My.

Trà My lẫn Vũ Khắc Tiệp đều là người của công chúng nên đáng lẽ, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, cả hai cần phải gương mẫu, đi đầu trong cuộc chống dịch bệnh. Thế nhưng, Trà My dường như lại không cảm được nỗi đau, sự hy sinh thầm lặng mà những bệnh nhân hay nhân viên y tế đang gánh chịu do dịch bệnh gây ra.

Còn Khắc Tiệp trở về từng vùng dịch lại thản nhiên tiếp xúc với những người khác. Nhiều người so sánh Khắc Tiệp với Châu Bùi, Lynk Lee, Dương Thanh Vàng. Cả ba đều là nghệ sĩ và về từ vùng dịch nhưng trái với Khắc Tiệp, họ đều tự giác đến nơi cách ly, tỏ ra lạc quan đồng thời mong muốn mọi người nên tuân thủ những khuyến cáo của bộ y tế.

Sau Khắc Tiệp và Trà My, đến lượt Minh Béo bị ném đá vì hành động hóa thiên thần chống dịch Covid-19. “Minh Béo ước gì sẽ làm thiên thần làm cho virus Corona biến mất hẳn trong vũ trụ này và mang lại hạnh phúc, sức khỏe đến cho mọi người nha”, Minh Béo viết kèm lời quảng bá cho kênh Youtube của mình.

Minh Béo.

Khán giả lẫn các nghệ sĩ bức xúc cho rằng Minh Béo có hành động lố bịch sau khi dính scandal ấu dâm. "Nhẽ ra lão nên chìm hẳn đi và đừng làm trò lố nữa để người khác khỏi biết đến, nhìn thấy lão. Hãy kiếm cơm như người bình thường, đừng tự coi mình là "nghệ sĩ" để làm trò lố nữa", siêu mẫu Hà Anh lên tiếng.

Còn cư dân mạng bình luận: “Nếu dùng trang cá nhân chia sẻ về bệnh dịch Covid-19 thì cần chia sẻ thông tin các phòng trống bệnh chứ không phải lợi dụng từ khóa hot đó nhằm quảng cáo cho mình", "Minh Béo không biết xấu hổ khi diện trang phục thiên thần”. Quả thực không oan khi Minh Béo, Trà My và Vũ Khắc Tiệp bị dư luận ném đá vì phát ngôn, hành vi không phù hợp.