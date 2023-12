Vợ NSND Công Lý tiết lộ về đám cưới kỳ lạ, "bạn bè ai cũng cản"

>>> Mời quý độc giả xem video "Đám hỏi nghệ sĩ Công Lý và Ngọc Hà". Nguồn NVCC

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý vừa tiết lộ "chuyện thật như đùa" về đám cưới của chị với "Cô Đẩu". Trên trang cá nhân, Ngọc Hà chia sẻ, tháng 12/2020, chị đang trong TPHCM thì Công Lý nhắn tin về sớm làm đám cưới. Người đẹp không tin đây là sự thật mà tưởng Công Lý nói đùa.



"Mình cũng kệ, cứ đàn đúm với bạn bè xong mới về để lo đám cưới. Thật ra lúc bay về, mình cũng không có nghĩ sẽ cưới. Hôm đó về Hà Nội, mấy người bạn thân cản mình không cưới. Vì ai cũng sợ gấp. Thời điểm cưới là 2/1/2021 vì thầy xem bảo vậy! Mà thời điểm cuối năm ai cũng bận, anh Lý lúc đó còn đang đi làm một lúc hai phim. Bạn bè ai cũng cản, gấp quá. Có lẽ, với mình đám cưới cũng là hình thức, để cho hai họ vỗ tay một lần. Và mình sẽ tránh được câu “bao giờ lấy chồng”. Thế là đồng ý, cưới thôi".

Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý. Ảnh: FBNV

Ngọc Hà chia sẻ, do thời gian gấp gáp nên chị phải tất bật chuẩn bị, may mắn được sự giúp đỡ của bạn bè.

"Đám cưới mình diễn ra kỳ lạ vô cùng! Vì trong vòng 20 ngày tìm địa điểm không dễ dàng. May mắn book được ở khách sạn Melia - nơi bạn anh Lý làm ở đây. Họ nói là may trống đúng hôm đó! Thời điểm đó cỗ cưới là số tiền không nhỏ so với hai vợ chồng. Không phải muốn chơi sang mà lý do không tìm được địa điểm nào.

Đi thử váy cưới, đứa em dẫn đi chọn. Chụp ảnh, chú rể đến và yêu cầu chụp đúng một tiếng để còn chạy đi đóng phim. Đến giờ mình còn không có ảnh album cưới nhé! Có in tạm mấy bức ra bày cho đẹp ở đám cưới. Tráp ăn hỏi mình cũng tự đi đặt! May sao ai cũng hỗ trợ! Hoa cưới cầm tay, đứa em đặt mua, em nó tự chọn luôn. Thiệp mời tìm trên mạng chọn cái nào đúng sở thích.

Trộm vía trong một tuần cũng xong. Vì có bạn bè, mấy em của anh Lý hỗ trợ mình. Chú rể mỗi nhiệm vụ trả tiền cỗ cưới, đến chụp ảnh đấy!

Cái khâu quan trọng nhất và cũng ấn tượng nhất đó chính là khách mời! Và diễn ra một cách lạ kỳ! Thời điểm cưới cũng đang trong mùa dịch, rất nhiều người ngại đi ăn cưới đã đành. Nhưng anh Lý quyết định tuyên bố không mời khách! Lúc cưới mình khá lo, sợ sẽ vắng, sẽ chỉ có gia đình nhà gái. Ấy vậy mà, một đám cưới ngập tràn người.

Rất nhiều người đã đến và chung vui cùng vợ chồng. Thậm chí có bác còn bay ra dự cưới xong vội vàng vào Sài Gòn luôn… Không đủ cỗ, đủ ghế, rất nhiều người phải nhịn đói...

Vợ chồng NSND Công Lý. Ảnh: FBNV

Nghĩ lại mình vẫn thấy hạnh phúc. Bởi anh Lý sống được mọi người yêu mến. Mình bên cạnh anh Lý cũng học được tính của anh, rõ ràng, quân tử! Cứ sống hết lòng, ai đối đãi lại sao thì kệ họ, miễn sao mình sống đúng!".

Vì anh sống thế nên khi anh đau ốm, rất nhiều người đã thương anh. Ngay cả người dưng! Mong trời phật thương anh Nguyễn Công Lý để anh còn đáp lại chân tình mọi người yêu thương anh nhé!".

Ngọc Hà - Công Lý công khai mối quan hệ tình cảm vào năm 2016. Ngày 2/1/2021 cặp đôi tổ chức đám cưới. 6 tháng sau đám cưới, NSND Công Lý bị đột quỵ tại nhà riêng phải nhập viện cấp cứu.

Trong thời gian Công Lý điều trị bệnh, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc, động viên chồng. Chị nhiều lần đưa nam nghệ sĩ sang Nhật Bản chữa trị bệnh. Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã dần hồi phục, tiến triển tốt. Nam nghệ sĩ cũng tái xuất màn ảnh nhỏ với những vai diễn phụ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.