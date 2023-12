Chân dung nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 26 tuổi

Năm 1984, Đặng Thái Sơn được trao tặng danh hiệu NSND. Lúc đó, ông 26 tuổi, là nghệ sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Đặng Thái Sơn có mẹ là cố nghệ sĩ Thái Thị Liên, bố là nhạc sĩ, nhà thơ Đặng Đình Hưng. Sinh thời, NSND Thái Thị Liên có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Ảnh: Dân Việt. Theo Vietnamnet, NSND Đặng Thái Sơn chia sẻ, con người, cách sống và nghệ thuật của ông đều chịu ảnh hưởng từ bố. Ông rất nghe lời bố, hầu hết các bài học của bố từ cách sống, tư duy nghệ thuật đến tư thế ngồi đàn, ông đều răm rắp nghe theo. Ảnh: Vietnamnet. NSND Đặng Thái Sơn kể: "Bắt đầu tới tuổi biết biết một chút, giờ gọi là tuổi teen, bố tôi đã dạy cách đi, cách đứng. Ông nói: Con trai đi đứng phải đàng hoàng. Không được gù lưng. Con phải sống một cuộc đời chân thật và kiêu hãnh. Tôi luôn ghi nhớ lời dạy đó. Chính sự kiêu hãnh thừa hưởng từ bố giúp tôi chiến thắng cuộc thi Chopin". Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. NSND Đặng Thái Sơn đoạt Giải nhất Cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X (tháng 10/1980) ở Warszawa (Ba Lan). Theo Công An Nhân Dân Online, ông là người châu Á đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá này. Ảnh: Công An Nhân Dân Online.Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn từng sinh sống ở Nga, Nhật rồi Canada. Ở nước ngoài, ông đi biểu diễn ở nhiều phòng hòa nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Những năm qua, ông có công việc chính là dạy học. Ảnh: Vietnamnet. Theo Dân Việt, Đăng Thái Sơn được Chính phủ Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng nhất, Bộ Văn hóa Ba Lan tặng huy chương vàng Công huân về văn hóa năm 2018. Ảnh: VTV. Đến nay, không có thông tin về chuyện tình cảm của con trai NSND Thái Thị Liên. Ảnh: Đảng bộ Thành Phố Hồ Chí Minh. Xem video: "Nghệ sĩ Thái Thị Liên đánh đàn". Nguồn PLO

