Võ Hoàng Yến lý giải việc ế show vì tăng cân mất kiểm soát

Tham gia chương trình truyền hình Bữa trưa vui vẻ với vai trò khách mời, siêu mẫu Võ Hoàng Yến liên tục gây sốc khi hé lộ những bí mật của mình. Ngoài việc kể chuyện từng là người thứ ba, Võ Hoàng Yến còn bộc bạch lý do cô bị ế show trong khoảng thời gian dài.

Võ Hoàng Yến kể cô từng có khoảng thời gian tăng cân mất kiểm soát dẫn đến chuyện không còn giữ được vóc dáng thon thả như mong muốn. Có thời điểm cô còn nặng tới 68kg, các nhà thiết kế đều "lắc đầu" vì không thể làm việc cùng siêu mẫu "to béo" như thế.

"Mặc dù là người mẫu nhưng nhiều khi tôi phải ganh tỵ với những người mẫu khác vì các bạn sinh ra đã mình dây, ăn hoài không bị mập. Giống như các học trò của tôi, đi ăn cùng cô giáo, họ ăn nhiều gấp 3 lần mình cũng không mập. Trong khi mình chỉ... ngửi ké thôi cũng mập. Chỉ cần một ngày, tôi ăn đủ 3 bữa, ngủ đủ 8 tiếng thôi là ngày hôm sau lên 2kg. Thật bất công đúng không? Nên quá trình giảm cân của tôi rất khó khăn, kinh dị" - Võ Hoàng Yến chia ẻ.

Biết rõ bản thân mình quá béo, người mẫu Võ Hoàng Yến từng có ý định giảm cân bằng cách... phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên sau đó cô chọn đi con đường "chậm mà chắc" hơn, ấy là tập thể dục, ăn uống điều độ. Võ Hoàng Yến cũng nói rằng The Face Việt Nam là bước ngoặc cho sự nghiệp của cô. Khi ngồi ghế nóng chương trình này, Võ Hoàng Yến đã phải nỗ lực rất nhiều trong việc xuống cân, lấy lại vóc dáng thon thả.

Võ Hoàng Yến chia sẻ: "Quay chương trình The Face, hayVietnam's Next Top Model từ 7-8 giờ sáng hôm nay đến 4-5 giờ sáng hôm sau là chuyện bình thường. Về nhà được ngủ khoảng 2 tiếng rồi lại dạy đi make up để ghi hình. Vì lịch làm việc như vậy nên mình phải có chế độ ăn uống khắc nghiệt để giữ sức khỏe".

Võ Hoàng Yến phủ nhận chuyện diễn xuất để tỏ ra đáng thương ở The Face. Cô cũng nói bản thân khá thẳng thắn, không ngại đáp lại đồng nghiệp nếu như cảm thấy vấn đề vừa được đề cập không hợp lý. "Tôi thẳng thắn, không màu mè nên không có chuyện diễn hay cố tỏ bất kỳ điều gì cả" - Võ Hoàng Yến nói thêm.