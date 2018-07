Vợ Hoàng Anh: "Em tin anh nhưng em không tin mấy người khác''

"Hai ba năm vừa qua, phim truyền hình ngày càng mất đi khán giả của chính mình. Tôi muốn buông xuôi"



Chào Hoàng Anh, nhân vật Công trong Gạo nếp gạo tẻ hoàn toàn khác tất cả vai diễn trước đây của anh, khiến khán giả vừa thương vừa ghét. Anh có phải cân nhắc nhiều khi nhận vai diễn nặng kí này?

Vai này với tôi là một cơ duyên. Lúc đầu, chị Thạch Thảo mời tôi vào vai chú Quang. Không biết có trục trặc gì, chị ấy đã gọi lại và đổi vai Công, nặng hơn một chút cho tôi. Chị ấy nghĩ tôi sẽ làm được nhân vật này. Tôi mới nhận kịch bản về nhà đọc và cảm thấy nhân vật này khá lạ, khác hoàn toàn những vai diễn trước đây của tôi. Chị Thạch Thảo bảo tôi xem phiên bản Hàn Quốc có tên là Wang's Family để diễn giống vậy. Tôi cố gắng coi một hai tập thì dừng lại. Tôi thấy bản thân không nên xem nữa vì xem hết phim đó, tôi sẽ diễn giống người ta. Tôi muốn diễn theo cách của riêng mình. Cứ thế, tôi diễn theo bản năng, suy nghĩ và cảm nhận của tôi.

Vai Công không phải là một vai dễ nuốt. Nó vừa dễ thương, vừa dễ ghét, vừa con nít, vừa người lớn. Đôi khi tôi đang diễn, nhưng đoàn phim không xếp lịch tiếp tục, phải ba bốn ngày sau tôi mới được diễn tiếp, ngay lập tức, tôi bị căng vì trở lại làm chính mình. Chị đạo diễn bảo: "Không được, em phải thả lỏng người ra, em mới là Công. Chứ em diễn vậy em là Hoàng Anh rồi". Tôi không ngờ khán giả lại thích vai diễn của tôi như vậy.

Nhiều bình luận trái chiều về nhân vật Công trong Gạo nếp gạo tẻ trên mạng xã hội. Đây có phải là nhân vật đầu tiên khiến anh gặp nhiều phản ứng của khán giả?

Đây là vai lạ nhất cũng là vai khó nhất của tôi trong quá trình 10 năm đóng phim. Từ trước tới giờ, vai đểu thì cho đểu luôn, ác cũng ác luôn, hiền cũng hiền luôn. Vai Công này lại khá "bấp bênh" khiến khán giả muốn ghét cũng không được, muốn thương cũng hơi khó.

Đôi khi, tôi bị cuốn với vai Công. Khi tôi quay xong, về đến nhà, tôi vẫn chưa thể thoát vai, cứ "tưng tửng" giống nhân vật Công trong phim. Tôi bị nhiễm luôn. Sau khi xong phim tôi mới có thể thả lỏng, ghìm lại cảm xúc và trở lại làm Hoàng Anh.

Có vài khán giả vẫn chưa quen tôi với nhân vật Công mà đã ấn tượng với những vai diễn trước đó. Tuy nhiên, dần dần khán giả sẽ quen hơn. Là một diễn viên, tôi muốn trải nghiệm với nhiều vai diễn khác nhau để chứng tỏ bản thân là diễn viên có thực lực. Tôi không sợ mất fans. Tôi nghĩ khi khán giả đã thích tôi rồi, tôi có đóng vai gì, khán giả cũng vẫn sẽ thích.

Từ phim Ải trần gian, khi tôi đi ra đường, mọi người gọi tôi là "Cậu ba Lâm". Còn bây giờ, mỗi lần khán giả gặp tôi đều nói: "Công kìa, rồi Hương đâu. Sao lại bỏ Hương như vậy?". Rất thú vị.

Trong phim có cảnh anh hôn Băng Di trong phòng tắm. Anh có phải hỏi ý kiến của bà xã khi đóng cảnh này không?

Tôi không có hỏi ý kiến của bà xã. Tôi nghĩ vợ tôi cũng sẽ cho phép. Vì ngay từ đầu, khi đến với bà xã. Tôi đã là một diễn viên. Khi vợ tôi đã chấp nhận kết hôn với tôi, vợ tôi sẽ phải thông cảm khi tôi đóng phim chắc chắn phải có những cảnh diễn tình cảm thân mật.

Nhắc lại cảnh nóng này cũng là một kỉ niệm của tôi và Băng Di. Khi tôi quay cảnh đó trong một resort ở Long Hải. Chỉ có hai ngày mà đến mấy chục cảnh quay. Vì thế chúng tôi phải quay liên tục, chỉ nghỉ được hai tiếng tại chỗ nên ai cũng rất mệt và đừ người. Tôi và Băng Di cũng đã diễn với nhau nhiều lần rồi. Tôi mới nói nhỏ với Di là: "Em được không? Anh thì được rồi đó". Tội nghiệp Di lắm. Di phải nằm trong bồn tắm. Di bị lạnh bị căng thẳng. Sau cảnh đó, hai chúng tôi lại có cảnh ngồi ngoài hồ bơi lúc hai giờ sáng. Trời ở ngoài nhiều gió, cả hai cũng đã rất mệt. Di mệt đến mức bị cứng họng không nói được. Đoàn làm phim phải dừng lại một chút để Di bớt mệt mới quay tiếp. Đó là một kỉ niệm trầy da tróc vẩy với chúng tôi.

Phim này tốn thời gian của diễn viên khá nhiều. Trong khi diễn viên phim truyền hình như anh cũng phải chạy show. Anh có gặp vấn đề khi phải sắp xếp lịch diễn của mình để theo phim?

Khi tham gia phim Gạo nếp gạo tẻ , tôi có show đi Mỹ nên cũng bị "nhảy cóc". Tôi ở Mỹ một tháng, về Việt Nam hai tháng. Tôi đi Mỹ hai ba lần. Khi tôi đi, đoàn phim tập trung quay cho các nhân vật khác. Khi tôi về đoàn phim lại phải tập trung quay cho tôi. Cái khó của tôi là khi quay về phải tập trung trở lại tâm lí của nhân vật. Ví dụ ở tập 15, nhân vật Công quỳ gối xin mẹ vợ của mình là bà Mai buông tha cho Hương. Lúc ở trên lầu là quay vào một ngày khác, lúc xuống cầu thang gặp Hương là được quay vào một tuần sau đó.

Thời gian gần đây, phim truyền hình miền Bắc nở rộ với nhiều bộ phim chất lượng. Gạo nếp gạo tẻ là một tín hiệu vui, đầy khởi sắc cho phim truyền hình miền Nam. Tuy nhiên, nó cũng là một thách thức cho diễn viên truyền hình như anh?

Lâu lắm rồi mới thấy có một phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ tạo được hiệu ứng vang dội trong lòng khán giả. Hai ba năm vừa qua, tôi cảm thấy phim truyền hình ngày càng mất đi khán giả. Khán giả không xem phim truyền hình. Khán giả chỉ xem gameshow khiến diễn viên phim truyền hình chúng tôi rất nản. Có thời gian, tất cả các diễn viên đều không muốn đóng phim truyền hình nữa, tập trung tham gia gameshow. Thời gian đó, tôi muốn buông xuôi. Đến khi có Gạo nếp gạo tẻ đã vực dậy chúng tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc phim truyền hình miền Nam thay đổi tư duy, tập trung đầu tư để có nhiều phim tốt. Còn như thời gian qua, cứ làm theo kiểu phim mì ăn liền sẽ không còn khán giả nữa vì đa số phim đều na ná nhau.

Khi tham gia phim Gạo nếp gạo tẻ, không chỉ riêng tôi mà các diễn viên khác như Lê Phương, cô Hồng Vân... đều không nhận phim khác mà chỉ tập trung duy nhất cho vai diễn của mình trong phim này. Từ khi nhận kịch bản, chúng tôi đã cảm nhận được bộ phim này sẽ hiệu quả. Chúng tôi dốc toàn sức lực cho phim này. Sau khi phim ra mắt, chúng tôi đã nhận được quả ngọt cho mình. Tôi nghĩ đây cũng là động lực rất lớn đối với ê kíp Gạo nếp gạo tẻ nói riêng và dàn diễn viên phim truyền hình nói chung. Khi đã có động lực, các diễn viên cũng sẽ tiết chế việc chạy show để tập trung đầu tư cho vai diễn nhiều hơn trước đây. Tôi hi vọng cùng với sự cố gắng của dàn diễn viên, phim truyền hình miền Nam sẽ có nhiều bộ phim hay giống như Gạp nếp gạo tẻ, chứ không rơi vào tình trạng bão hoà như một hai năm về trước.

Có một số ý kiến cho rằng, những phim truyền hình tạo độ hot thời gian gần đây kể cả miền Nam lẫn miền Bắc đều là kịch bản được chuyển thể từ phim nước ngoài. Nếu về lâu về dài, phim truyền hình sẽ mất chất riêng. Anh nghĩ thế nào về ý kiến này?

Mấy năm nay, phim truyền hình ít có kịch bản hay. Chính vậy không mấy khán giả thích xem phim truyền hình. Gạo nếp gạo tẻ được remake từ phim truyền hình của Hàn Quốc. Chị đạo diễn đã chuyển hoàn toàn văn hoá của Hàn Quốc sang văn hoá của Việt Nam. Ví dụ bên Hàn Quốc nói về kim chi thì về Việt Nam được chuyển thành bún đậu mắm tôm. Tuy kịch bản của nước ngoài nhưng những lời văn, ứng xử, văn hoá... đều được chuyển thể sao cho thuần Việt nhất.

Bản thân diễn viên chúng tôi không áp lực khi nhận một kịch bản remake lại từ nước ngoài. Chúng tôi đều tự tin là chúng tôi sẽ làm được. Vì chúng tôi là những diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản hẳn hoi.

"Vợ tôi ghen lắm. Vợ tôi nói: "Em tin anh nhưng em không tin mấy người khác""

Nhiều nghệ sĩ lấy vợ Việt kiều đều không lo lắng nhiều về kinh tế. Trong khi anh lại tất bật chạy show và lo toan nhiều hơn. Tại sao lại như vậy?

Bản thân tôi khi đã lấy vợ, có con, là một người cha người chồng rồi, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình. Không phải cứ lấy vợ Việt kiều là vợ Việt kiều sẽ lo đâu. Tôi là trụ cột gia đình mà. Hai vợ chồng phải hỗ trợ cho nhau.

Khoảng thời gian anh bay liên tục giữa Việt Nam và Mỹ cũng là lúc vợ anh có em bé. Có khi nào chị ấy bị căng thẳng và áp lực vì chăm con nhỏ dẫn đến phàn nàn anh?

Chắc chắn có. Vợ chồng sống xa nhau. Đôi khi con bệnh con đau, một mình vợ tôi bên đó khá ức chế. Cô ấy bảo: "Anh qua đây với em đi"... Tôi khó chịu trong lòng lắm. Con tôi đang lớn lên từng ngày. Tôi muốn chứng kiến từng khoảnh khắc con mình trưởng thành. Đây là một áp lực với tôi. Tôi mong một ngày không xa, tôi sẽ sang gần con hơn. Tôi nghĩ sẽ đến lúc bản thân ngưng theo nghề một thời gian vì gia đình. Niềm đam mê trong tôi vẫn cháy nhưng hoàn cảnh cuộc sống không ai giống ai. Tôi vẫn phải gần vợ con mình trong một hay hai năm nữa. Nếu tôi nhớ nghề và có lời mời từ Việt Nam, tôi vẫn sẽ về.

Nhiều khán giả đưa ra thắc mắc vì sao anh không đưa vợ con về Việt Nam sẽ tiện hơn nhiều?

Tôi đưa vợ về cũng vẫn được. Tuy nhiên, vợ tôi đã sống ở Mỹ từ nhỏ đến lớn. Buộc cô ấy về Việt Nam sống cùng tôi sẽ hơi khó. Cô ấy về với tôi, cô ấy sẽ phải hi sinh, phải tập quen với mọi thứ từ đầu. Thôi thì tôi hi sinh đi. Tôi sang đó với cô ấy vẫn tốt hơn.

Nghe anh nói như thế, anh là một người thương vợ con. Tuy nhiên khi anh lấy vợ lại có khá nhiều điều tiếng không hay. Anh có cảm thấy bất công với mình không?

Năm ngoái tôi cưới vợ, tôi mang nhiều điều tiếng lắm. Cuộc sống của tôi ngoài đời là sống cho chính mình. Trên phim ảnh, trên sân khấu, tôi mới sống cho khán giả. Bản thân tôi muốn gì, cần gì thì tự bản thân tôi biết. Tôi không thể cứ làm theo yêu cầu của khán giả được. Chính vì vậy, tôi không sợ điều tiếng xấu đến với mình. Tôi biết tôi nên làm và cần làm gì ở thời điểm nào. Sau khi lập gia đình, tôi mới tin, vợ chồng là duyên nợ. Khi duyên nợ đến, không thể chạy đâu được.

Khi anh gặp những điều tiếng như thế, vợ anh có chia sẻ với anh không?

Vợ tôi cũng buồn. Cô ấy cũng an ủi ngược lại tôi. Tôi bảo: "Em à, nhiều người sẽ không tin mình đến với nhau là vì tình yêu. Họ cứ nghĩ chúng ta đến với nhau là vì vật chất. Nhiều người đang coi hai đứa mình sống như thế nào đó em. Vì vậy, hai đứa mình phải chứng tỏ cho mọi người rằng, mình sẽ hạnh phúc".

Ở nước ngoài sự riêng tư được xem trọng, khi về Việt Nam và khi lấy anh, vợ anh phải chịu nhiều áp lực từ dư luận. Vợ anh có từng nói điều này với anh?

Thời gian trước, có nhiều người nhắn tin Facebook cho vợ tôi khá nhiều. Họ nói này nói nọ đủ chuyện. Vợ tôi có kể cho tôi nghe. Cô ấy nói: "Vì anh nên em mới không trả lời họ đó. Chứ không vì anh là em không có nhịn họ đâu". Đó là một điều rất tội nghiệp và thiệt thòi cho vợ tôi khi lấy một diễn viên như tôi.

Anh cảm thấy giữa tình yêu và vật chất luôn gắn kết với nhau, vật chất cũng là điều quan trọng quyết định cuộc sống hôn nhân?

Bây giờ, tình yêu thường gắn với vật chất. Có ai yêu nhau và không ăn uống bao giờ đâu. Cuộc sống bây giờ người ta dễ chạy theo cám dỗ vật chất. Như nhân vật Công của tôi trong phim cũng đâu phải là thánh, cũng chỉ là người trần mắt thịt. Mèo nào không chê mỡ. Chính vì vậy, Công mới sa ngã một chút xíu. Đó là một hiện tượng bình thường với cuộc sống.

Anh là diễn viên điển trai và nổi tiếng. Anh có tự tin giữ được niềm tin tình yêu khi sống xa vợ?

Vợ tôi gọi về cho tôi hoài. Cô ấy cứ hỏi, có ai theo tôi không, có ai bên cạnh tôi không? Lâu lâu tôi phải trấn an vợ mình một chút để vợ tôi tin tưởng tôi. Vợ chồng xa nhau chỉ có điện thoại di động để kết nối với nhau. Tôi phải an ủi vợ tôi rất nhiều.

Anh đóng nhiều với bạn diễn nữ xinh đẹp và được nhiều fan nữ vậy quanh. Có khi nào anh bị say nắng và dám thừa nhận say nắng với vợ anh?

Trước khi lấy vợ, tôi cũng đã từng say nắng. Lúc đóng phim, tôi cảm thấy đôi khi mình động lòng với bạn diễn nữ chút xíu. Tuy nhiên, khi đã có vợ, tôi sẽ có trách nhiệm và ý thức được bản thân mình hơn. Tôi sẽ say nắng đó nhưng có giới hạn nhất định. Say nắng để có cảm giác với bạn diễn để diễn tốt hơn thôi. Chứ không phải kiểu say nắng để đi quá xa. Tôi điều khiển cảm xúc của bản thân rất tốt.

Vợ anh có ghen không?

Vợ tôi ghen lắm. Vợ tôi nói: "Em tin anh nhưng em không tin mấy người khác". Tôi nói gì vợ tôi cũng tin vì yêu tôi chắc chắn phải tin tôi. Khi tôi độc thân, đôi khi khán giả nữ nhắn tin cho tôi, tôi thường xuyên tương tác trả lời. Từ khi có gia đình, tôi hạn chế lại.

Khi có con, điều gì thay đổi lớn nhất ở anh?

Tôi không sợ già nữa. Tôi thấy mình già một chút cũng không sao. Tôi sợ tôi không ở bên cạnh con khiến tình thương cha con không có nhiều. Tôi đang thèm khát được gần con tôi.

Để đánh đổi giữa hào quang và cuộc sống gia đình, liệu anh có cam tâm?

Cuộc sống, hoàn cảnh của tôi hiện tại buộc tôi phải chọn lựa. Nếu bạn nói tôi có hào quang thì tôi đang có hào quang. Tôi dừng lại khi còn hào quang vẫn hơn là khi tôi không còn hào quang mới ra đi. Khi khán giả còn thương còn nhớ tôi nhiều nhất, tôi ra đi lại được luyến tiếc hơn là khi sự nghiệp của tôi không còn nữa. Khi tôi ra đi một thời gian ngắn, lúc trở về vẫn sẽ được khán giả thương hơn.

Nhiều nghệ sĩ Việt Nam khi sang nước ngoài sinh sống sẽ phải rũ bỏ hào quang và làm nhiều công việc khá cực nhọc. Anh đã chuẩn bị tâm lí đối mặt với những biến đổi này chưa?

Tôi đang chuẩn bị tâm lí một cách từ từ. Buộc phải như vậy thôi, tôi không có sự chọn lựa. Nếu làm nghệ thuật thì phải xa vợ con. Tôi phải đánh đổi sự nghiệp để được gần gia đình. Là niềm đam mê thì đã ăn trong máu, khó thay đổi. Khi nào cuộc sống ổn định, tôi sẽ trở về với niềm đam mê của mình.

Chắc chắn sau một thời gian đi xa trở về, thời thế cũng không còn được như ngày xưa. Tôi phải chịu thôi. Quy luật mà. Lúc đó tôi sẽ nhận vai cha, vai chú. Quan trọng là vẫn trụ được với nghề là vui rồi.

Cảm ơn Hoàng Anh về buổi trò chuyện này!