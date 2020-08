Vợ Đăng Khôi ủng hộ Âu Hà My: “Coi như món đồ chơi cũ“

(Kiến Thức) - Âu Hà My "bóc phốt" chồng ngoại tình gây xôn xao mạng xã hội. Thủy Anh - vợ Đăng Khôi bày tỏ ủng hộ hành xử văn minh của Âu Hà My.

Mới đây, nữ giảng viên Âu Hà My gây sốc khi đăng clip "bóc phốt" chồng ngoại tình trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của Âu Hà My, Trọng Hưng - chồng cô là người phụ bạc, bỏ mặc vợ bị sảy thai để đi dan díu với nhân tình. Sau hành động bắt gian tại trận nhưng vẫn cư xử văn minh với cả chồng lẫn tiểu tam, nữ giảng viên Âu Hà My nhận được nhiều sự ủng hộ của dân mạng.



Trên trang cá nhân, vợ ca sĩ Đăng Khôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về câu chuyện của Âu Hà My - Trọng Hưng . Thủy Anh chia sẻ, cô tán dương cách giải quyết của nữ giảng viên xinh đẹp.

"Mình hoàn toàn tán dương cách giải quyết của bạn My trong câu chuyện này. Sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh đều là lựa chọn khôn ngoan. Nếu có điều gì muốn chia sẻ với các chị em gái, thì cứ coi như là món đồ chơi cũ mình không chơi thì "nhường" cho người khác chơi lại vậy, không có gì phải quá tiếc nuối hay dằn vặt. Còn nếu thấy đồ chơi còn "mới" thì cứ coi như của đi thay người - thay cho những tổn thương đau khổ mà càng để lâu càng đau hơn ".

Vợ Đăng Khôi cũng bày tỏ quan điểm về chuyện giữ chồng: "Hỏi mình là có bí kíp gì để "giữ chồng" không thì thực ra là chẳng có đâu, vợ chồng tin tưởng nhau tới chừng nào có thể, khi không được thì đành tạm biệt nhau thôi.

Vốn dĩ là đời này chẳng có gì mà có thể "giữ gìn" được cả đời. Thay vì giữ chồng thì thôi cố gắng giữ phẩm giá để không bao giờ bị cám dỗ, giữ danh dự để có thể thoát ra khỏi cuộc tình một cách êm đẹp và giữ niềm tin rằng qua cơn mưa thì trời lại sáng.

Thế nên chị em đừng bị rót mật vào tai. Mà hãy nhìn cách cư xử của người đàn ông với người thân trong gia đình mình, nhất là với chính mình nhé!".