Nghiệp diễn nhạt nhòa của Trọng Hưng bị Âu Hà My tố ngoại tình

Mới đây, diễn viên Trọng Hưng bị Âu Hà My tố ngoại tình. Theo nữ giảng viên Âu Hà My, nam diễn viên đã nhẫn tâm bỏ cô khi cô vừa sảy thai để đi chơi với nhân tình. Trọng Hưng và Âu Hà My kết hôn vào tháng 10/2019. Trước ồn ào, Trọng Hưng được biết đến là người chồng hết mực chiều chuộng vợ.Trọng Hưng xuất thân là diễn viên, tốt nghiệp ngành Đạo diễn và Diễn viên điện ảnh của Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong Năm 2009, anh đóng phim “Bộ tứ 10A8”. Vai diễn của nam diễn viên sinh năm 1992 này là Hưng rụt rè, nhút nhát, luôn tự ti về xuất thân nghèo khó. Ảnh: Zing Sau “Bộ tứ 10A8”, Trọng Hưng đóng các vai phụ trong các bộ phim như “Lột xác”, “Taxi đêm”, “Chuyện tình cò hương”, “Người hoạt náo”. Ảnh: Zing Tên tuổi của Trọng Hưng được nhiều khán giả chú ý hơn khi anh đóng vai một công tử nhà giàu nhưng có cuộc sống gia đình không hạnh phúc trong “Đi qua mùa hạ”. Sau “Đi qua mùa hạ”, Trọng Hưng im hơi lặng tiếng trong khi các bạn diễn của anh như Quỳnh Kool, Đình Tú, Bình An tiếp tục tỏa sáng, đóng nhiều bộ phim đình như “Nhà trọ Balanha”, “Đừng bắt em phải quên”, “Những cô gái trong thành phố”. Ảnh: Vietnamnet Không chỉ sự nghiệp diễn xuất mà công việc đạo diễn, MC của Trọng Hưng cũng khá mờ nhạt. Ảnh: Saostar Lợi thế của Trọng Hưng đến nay vẫn là vẻ ngoài điển trai. Ảnh: Saostar Nam diễn viên “Đi qua mùa hạ” từng là một huấn luyện viên của một trung tâm thể hình. Ảnh: Saostar Hiện tại, trước lời tố ngoại tình từ Âu Hà My, Trọng Hưng chọn cách giữ im lặng, khóa trang cá nhân. Mời quý độc giả xem video "Tập 22 phim Đi qua mùa hạ". Nguồn VTV

